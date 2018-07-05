Прокуратура завела уголовное дело по статье о сбыте наркотиков в отношении матери ребенка с эпилепсией

Екатерине Коновой грозит до восьми лет лишения свободы за то, что она пыталась продать сильнодействующее лекарство через интернет.

Как сказал «Эху Москвы» адвокат Юрий Манукян, правоохранительные органы, похоже, пытаются повысить процент раскрываемых дел.

По словам Манукяна, он уже подал ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении своей подзащитной.