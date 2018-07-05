Прокуратура завела уголовное дело по статье о сбыте наркотиков в отношении матери ребенка с эпилепсией
Екатерине Коновой грозит до восьми лет лишения свободы за то, что она пыталась продать сильнодействующее лекарство через интернет.
Как сказал «Эху Москвы» адвокат Юрий Манукян, правоохранительные органы, похоже, пытаются повысить процент раскрываемых дел.
По словам Манукяна, он уже подал ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении своей подзащитной.
Комментарии6
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peresvet73 05 июля 2018 | 14:14
А что, матери ребёнка с эпилепсией можно не соблюдать закон, прикрываясь ребёнком?
ematveev 05 июля 2018 | 14:17
peresvet73:
По мнению местных хомячков - можно.
Сейчас они подвалят и понапишут про полицейское государство и кровавую гэбню.
compare 05 июля 2018 | 14:29
ematveev: peresvet73: только два дебила нашлись,которые не понимая,в чем на самом деле суть дела,суются с нравоучениями,хотя у самих сопля зеленая,еще висит на кончике немытого носа,щенки тупые,мля...
alexey65 05 июля 2018 | 14:36
compare: А в чем на самом деле суть дела?
bamashka 05 июля 2018 | 14:19
Я тебе , пересветик, желаю на себе почувствовать проблемы этой женщины. Ты, конечно, атеист, а я - нет. Бога буду молить, чтобы ты это всё на себе испытал.
radionews 05 июля 2018 | 14:30
А что там с Аргентинской мукой, привезенной русским самолётом правительственного авиаотряда? Правительство уже посадили за канал поставки кокаина?