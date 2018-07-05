В Попечительском совете Большого театра остались только бизнесмены и финансисты
Все чиновники из него выведены. В частности, Ольга Голодец, Михаил Швыдкой и Александр Жуков.
Председателем Попечительского совета стал глава ВТБ Андрей Костин. Он говорит, что уже имел опыт работы с театром и финансировал некоторые постановки.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
noxepy_7_40_ 05 июля 2018 | 14:13
Все чиновники из него выведены.
_____________________________
Российскому государству плевать на культуру! Отдали культуру на откуп толстосумам и мигалковым! Культурный Серебяников сидит, совсем культурный Сенцов сидит! Позорище!!!
gvs 05 июля 2018 | 14:15
Вспоминается монолог Клары Новиковой про балет ))))
zemljanka 05 июля 2018 | 14:27
"Все куплю, - сказало злато..."
Александр Сергеевич.
tks 05 июля 2018 | 14:33
Апофигей Культуры.