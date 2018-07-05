В  Попечительском совете Большого театра остались только бизнесмены и финансисты

Все чиновники из него выведены. В частности, Ольга Голодец, Михаил Швыдкой и Александр Жуков.

Председателем Попечительского совета стал глава ВТБ Андрей Костин. Он говорит, что уже имел опыт работы с театром и финансировал некоторые постановки.