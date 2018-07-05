Сотрудники Театра.док, которые были накануне задержаны в Москве, были отпущены из отделения полиции
Сотрудники Театра.док, которые были накануне задержаны в Москве после раздачи листовок в поддержку режиссера Олега Сенцова, были отпущены из отделения полиции — возможно, помогло вмешательство правозащитников.
Причины задержания толком никто не объяснил, — рассказала «Эху Москвы» режиссер театра Зарема Заутдинова.
В общей сложности были задержаны девять сотрудников Театра.док, некоторые утверждают, что полицейские применили к ним силу.
Комментарии1
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zemljanka 05 июля 2018 | 14:24
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