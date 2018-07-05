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14:03, 05 июля 2018

Путин подписал закрытый указ о присвоении звания Героя России первому заместителю своей администрации Кириенко

Владимир Путин подписал закрытый указ о присвоении звания Героя России первому заместителю своей администрации Сергею Кириенко. Об этом стало известно «Коммерсанту».

По данным Коммерсанта, звания Героя России удостоился также вице-премьер по ОПК Юрий Борисов, работавший в Росатоме. Отметим, что в Кремле информацию о присвоении званий комментировать сегодня отказались.

Комментарии

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x_signal 05 июля 2018 | 14:07

За дефолт 98-го года что-ли?

luger_max_otto 05 июля 2018 | 14:08

Тайный герой- эть лихо. Впрочем, чего еще ждать от чекистов.

odobryam_s 05 июля 2018 | 14:11

luger_max_otto: Ну, например, репрессий.... Им не привыкать, они опять могут страну в крови потопить, лишь бы избежать заслуженного наказания!

sokal123 05 июля 2018 | 14:12

odobryam_s: А почему тайный ? Стесняются что ли ?

romashka__ 05 июля 2018 | 14:17

Тайный. Потому что это ПОЗОР.

polsan 05 июля 2018 | 14:24

sokal123: Вроде не тайный, даже в Википедии об этом упоминание есть. ))

chubuk 05 июля 2018 | 14:18

odobryam_s: А выход уже потерян - только через стены, напролом.

alehan15174 05 июля 2018 | 14:32

Звезду героя да еще и тайно за тупую фальсификацию "выборов"...левая победа по пеналям над испанцами сравнивается песковым и презиком россии с 9 мая....эх, путираша - помрешь от смеха:))))

chubuk 05 июля 2018 | 14:40

alehan15174: Значит скоро должно появиться официальное звание "Ветеран Великой Победы", с соответствующими льготами.

lenin3 05 июля 2018 | 14:13

x_signal: во-во,какова мотивировочная часть награждения?

tom_tom 05 июля 2018 | 14:14

Есть в России такая примета: видишь Кириенко – закупайся тушенкой...

plidurok Андрей Филимонов 05 июля 2018 | 14:24

x_signal: За хорошо организованную "победу" на выборах.

rsilk 05 июля 2018 | 14:25

x_signal: с правом ношения "только дома" на пижаму приколоть.

odobryam_s 05 июля 2018 | 14:08

Брежнев жив! Застой во все красе, мля... 18 лет у руля это гарантированный отрыв от реальности! Позорище....

ramses333 05 июля 2018 | 14:09

Договорнячок: "ты - мне, я - тебе".

galina6837 05 июля 2018 | 14:16

ramses333:
Роза Сабитова нервно курит...
Памфиловой выпишет Орден подвязки трусов Кабаевой

vincenttt 05 июля 2018 | 14:11

гэбистскому холую киндерсюрпризу, помогавшему гэбистской швали из питерской подворотни неконституционно вползти в Кремль посвящается..

gvs 05 июля 2018 | 14:13

Потеряли истинную веру
Стыдно мне за наш СССР
Отнимите орден у Насера
Не подходит к ордену Насер
Можно даже крыть с трибуны матом
Раздавать подарки вкривь и вкось
Называть Насера нашим братом
Но давать Героя - это брось

(В.С.Высоцкий) (с)

andy66 05 июля 2018 | 14:13

закрытыми приказами награждают за очень стыдные вещи...
такие, что даже чекисты (которые ваще ничего не стесняются) стесняются озвучивать.

chubuk 05 июля 2018 | 14:13

Теперь в киндер-сюрприз надо не игрушки вкладывать, а звезды.

blindpew_33 05 июля 2018 | 14:16

Традиция "закрытых" награждений для "несекретных" деятелей - это что-то новое.
Гэбэшная натура корёжит всё подряд.

kp6ic 05 июля 2018 | 14:16

живут по закрытым указам, чего-то стесняются. паствы боятся? так она с удовольствием ломится голосовать за них всегда и везде. скромность здесь неуместна.

yralez 05 июля 2018 | 14:16

Это высшая награда в ОПГ ?
Или есть еше выше ?

sedoi63 05 июля 2018 | 14:17

Такой же герой как и бандит Кадыров? Тайное присвоение? Зачем? Для кого и для чего герои должны прятать свои подвиги?! Маразм?............

eduard53 05 июля 2018 | 14:20

Жена - мужу: "Ты - такой дундук, что даже на всемирном конкурсе дундуков
занял бы второе место".
Муж обиженно: "Почему второе?"
Жена: "Потому что дундук!"
.......................
Совсем зажирел-дисквалифицировался гэбнюк: не может утаить даже закрытый указ.

tcheslav 05 июля 2018 | 14:20

А где тот "жучек" стоит, неужели прям у Путина в кабинете ,

radionews 05 июля 2018 | 14:22

Эт чо, за ракеты с прямоточным ядерным двигателем и непредсказуемой траекторией?
Путину показали мультик, где они красиво летают?
А назвать дивизию русских безвоздушно-батутных войск имени Парижа и Сицилии ещё не управился?

Вы ведь знаете, что на днях Путин присвоил рашистскими танковым дивизиям названия львовская, Нежинская, житомирско-берлинская.
Так почему батутной не стать лондонской?

mihail 05 июля 2018 | 14:22

За шо? Тайна сия велика есть.... Как обычно, нормальные герои всегда идут в обход....

runo 05 июля 2018 | 14:23

... у "администрации" бывают заместители?
эттто ... чтой-то новое в великом и могучем?

ed10075 05 июля 2018 | 14:24

Самому то ему не стыдно, этому "герою?

runo 05 июля 2018 | 14:27

ed10075: :)))- эта песня не о нём ...:)

dekadik 05 июля 2018 | 14:29

Видно, этот парень произвёл на путю впечатление, лучше его анилингус ему наверное никто не делал.

bun777 05 июля 2018 | 14:31

тайные награды- всегда мерзость

twenty_two 05 июля 2018 | 14:32

А когда их назначат почетными акадэмиками?

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