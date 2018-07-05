Путин подписал закрытый указ о присвоении звания Героя России первому заместителю своей администрации Кириенко
Владимир Путин подписал закрытый указ о присвоении звания Героя России первому заместителю своей администрации Сергею Кириенко. Об этом стало известно «Коммерсанту».
По данным Коммерсанта, звания Героя России удостоился также вице-премьер по ОПК Юрий Борисов, работавший в Росатоме. Отметим, что в Кремле информацию о присвоении званий комментировать сегодня отказались.
Комментарии34
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x_signal 05 июля 2018 | 14:07
За дефолт 98-го года что-ли?
luger_max_otto 05 июля 2018 | 14:08
Тайный герой- эть лихо. Впрочем, чего еще ждать от чекистов.
odobryam_s 05 июля 2018 | 14:11
luger_max_otto: Ну, например, репрессий.... Им не привыкать, они опять могут страну в крови потопить, лишь бы избежать заслуженного наказания!
sokal123 05 июля 2018 | 14:12
odobryam_s: А почему тайный ? Стесняются что ли ?
romashka__ 05 июля 2018 | 14:17
Тайный. Потому что это ПОЗОР.
polsan 05 июля 2018 | 14:24
sokal123: Вроде не тайный, даже в Википедии об этом упоминание есть. ))
chubuk 05 июля 2018 | 14:18
odobryam_s: А выход уже потерян - только через стены, напролом.
alehan15174 05 июля 2018 | 14:32
Звезду героя да еще и тайно за тупую фальсификацию "выборов"...левая победа по пеналям над испанцами сравнивается песковым и презиком россии с 9 мая....эх, путираша - помрешь от смеха:))))
chubuk 05 июля 2018 | 14:40
alehan15174: Значит скоро должно появиться официальное звание "Ветеран Великой Победы", с соответствующими льготами.
lenin3 05 июля 2018 | 14:13
x_signal: во-во,какова мотивировочная часть награждения?
tom_tom 05 июля 2018 | 14:14
Есть в России такая примета: видишь Кириенко – закупайся тушенкой...
plidurok Андрей Филимонов 05 июля 2018 | 14:24
x_signal: За хорошо организованную "победу" на выборах.
rsilk 05 июля 2018 | 14:25
x_signal: с правом ношения "только дома" на пижаму приколоть.
odobryam_s 05 июля 2018 | 14:08
Брежнев жив! Застой во все красе, мля... 18 лет у руля это гарантированный отрыв от реальности! Позорище....
ramses333 05 июля 2018 | 14:09
Договорнячок: "ты - мне, я - тебе".
galina6837 05 июля 2018 | 14:16
ramses333:
Роза Сабитова нервно курит...
Памфиловой выпишет Орден подвязки трусов Кабаевой
vincenttt 05 июля 2018 | 14:11
гэбистскому холую киндерсюрпризу, помогавшему гэбистской швали из питерской подворотни неконституционно вползти в Кремль посвящается..
gvs 05 июля 2018 | 14:13
Потеряли истинную веру
Стыдно мне за наш СССР
Отнимите орден у Насера
Не подходит к ордену Насер
Можно даже крыть с трибуны матом
Раздавать подарки вкривь и вкось
Называть Насера нашим братом
Но давать Героя - это брось
(В.С.Высоцкий) (с)
andy66 05 июля 2018 | 14:13
закрытыми приказами награждают за очень стыдные вещи...
такие, что даже чекисты (которые ваще ничего не стесняются) стесняются озвучивать.
chubuk 05 июля 2018 | 14:13
Теперь в киндер-сюрприз надо не игрушки вкладывать, а звезды.
blindpew_33 05 июля 2018 | 14:16
Традиция "закрытых" награждений для "несекретных" деятелей - это что-то новое.
Гэбэшная натура корёжит всё подряд.
kp6ic 05 июля 2018 | 14:16
живут по закрытым указам, чего-то стесняются. паствы боятся? так она с удовольствием ломится голосовать за них всегда и везде. скромность здесь неуместна.
yralez 05 июля 2018 | 14:16
Это высшая награда в ОПГ ?
Или есть еше выше ?
sedoi63 05 июля 2018 | 14:17
Такой же герой как и бандит Кадыров? Тайное присвоение? Зачем? Для кого и для чего герои должны прятать свои подвиги?! Маразм?............
eduard53 05 июля 2018 | 14:20
Жена - мужу: "Ты - такой дундук, что даже на всемирном конкурсе дундуков
занял бы второе место".
Муж обиженно: "Почему второе?"
Жена: "Потому что дундук!"
.......................
Совсем зажирел-дисквалифицировался гэбнюк: не может утаить даже закрытый указ.
tcheslav 05 июля 2018 | 14:20
А где тот "жучек" стоит, неужели прям у Путина в кабинете ,
radionews 05 июля 2018 | 14:22
Эт чо, за ракеты с прямоточным ядерным двигателем и непредсказуемой траекторией?
Путину показали мультик, где они красиво летают?
А назвать дивизию русских безвоздушно-батутных войск имени Парижа и Сицилии ещё не управился?
Вы ведь знаете, что на днях Путин присвоил рашистскими танковым дивизиям названия львовская, Нежинская, житомирско-берлинская.
Так почему батутной не стать лондонской?
mihail 05 июля 2018 | 14:22
За шо? Тайна сия велика есть.... Как обычно, нормальные герои всегда идут в обход....
runo 05 июля 2018 | 14:23
... у "администрации" бывают заместители?
эттто ... чтой-то новое в великом и могучем?
ed10075 05 июля 2018 | 14:24
Самому то ему не стыдно, этому "герою?
runo 05 июля 2018 | 14:27
ed10075: :)))- эта песня не о нём ...:)
dekadik 05 июля 2018 | 14:29
Видно, этот парень произвёл на путю впечатление, лучше его анилингус ему наверное никто не делал.
bun777 05 июля 2018 | 14:31
тайные награды- всегда мерзость
twenty_two 05 июля 2018 | 14:32
А когда их назначат почетными акадэмиками?