Путин подписал закрытый указ о присвоении звания Героя России первому заместителю своей администрации Кириенко

Владимир Путин подписал закрытый указ о присвоении звания Героя России первому заместителю своей администрации Сергею Кириенко. Об этом стало известно «Коммерсанту».

По данным Коммерсанта, звания Героя России удостоился также вице-премьер по ОПК Юрий Борисов, работавший в Росатоме. Отметим, что в Кремле информацию о присвоении званий комментировать сегодня отказались.