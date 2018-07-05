Z Архив новостей новости
5 21 6 826
Эксклюзив Эха 14:00, 05 июля 2018

В Скотленд-Ярде считают, что пострадавшие в Эймсбери мужчина и женщина были отравлены веществом «Новичок»

Такой же нервно-паралитический яд был применен и при мартовском отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.

Инцидент произошел в Эймсбери – это городок с десятитысячным населением и тысячелетней историей, расположенный в 12 километрах к северу от Солсбери. На данный момент совсем не ясно, как новые жертвы могли получить свою дозу «Новичка», но в том что это был именно этот яд полицию заверили специалисты лаборатории в Портон Дауне. Пострадавшие – подданные британской короны, 44-летний Чарли Роули и 45-летняя Дон Стерджес. Шеф контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Базу сообщил, что о каких-либо связях между этими людьми и получившими отравление в марте Скрипалями, а о том, что на это указывало бы — неизвестно.

«После изучения образцов я могу подтвердить, что мужчина и женщина были подвергнуты воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок», который был определен как то же самое нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Я бы добавил, что сложное расследование покушения на Юлию и Сергея продолжается, и детективы продолжают изучать все имеющиеся доказательства. Они выясняют все возможные причины, чтобы выявить тех, кто несет ответственность за этим безрассудным и варварским преступлением. Однако я должен сказать, что мы не в состоянии сказать, что нервно-паралитическое вещество происходит из той же партии, что и вещество, воздействию которого подверглись Скрипали».

Пара из Эймсбери в данный момент находится в клинике. Сначала предположили, что это могло быть отравление внутривенными наркотикам из зараженной партии. У полиции есть основания считать, что Роули и Стерджес соприкасались с контейнером или шприцем, которые использовались для переноски яда. Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид сообщил, что пока в качестве рабочей рассматривается версия о случайном заражении, в которой предполагать вторую атаку, аналогичную отравлению Сергея и Юлии Скрипаль, преждевременно. Глава министерства безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил Sky News, что пара из Эймсбери могла случайно пострадать от вещества, оставшегося в Солсбери после покушения на Скрипалей.

Следствие не думает, что эти люди были связаны со Скрипалями. Это не была атака. Я думаю, речь идет о загрязнении «новичком». Это одна из версий следствия. Но мы также будем рассматривать и другие версии. Мы уже расследуем и продолжаем изучать мартовскую попытку убийства. Мы до сих пор не знаем полной картины, что происходило за день до инцидента со Скрипалями, во время и после. Мы пока не готовы со всей уверенностью сказать, где люди менее подвержены опасности, а где нет. Касательно этого инцидента, риск не нулевой, но довольно небольшой.

Главный специалист по здравоохранению в британском правительстве Салли Дейвис заверила, что риск для новых заражений минимален.

Британское следствие ранее показало, что Скрипали были отравлены веществом, разработанным в СССР. В том, что за этим с высокой степенью вероятности может стоять Россия, говорил премьер Тереза Мэй.

Ситуация с новым случаем отравления «Новичком» в Великобритании может быть провокацией спецслужб королевства, — сказал «Эху Москвы» бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин.

По его мнению, повторное отравление «новичком» в том же районе страны свидетельствует о том, что Скотленд-Ярд не справляется со своей работой.

Комментарии

21

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

odobryam_s 05 июля 2018 | 14:05

Опять англичанка гадит! Но на этот раз гадит под себя!

gordy 05 июля 2018 | 14:08

"...то же самое нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль."


Они ели из одной миски?

kit07_12 05 июля 2018 | 14:15

gordy: Они из одной подопытной партии, на которых британские врачи из Портон Дауна изучают воздействие нервно-паралитических ядов на организм человека.

luger_max_otto 05 июля 2018 | 14:22

Интересная характеристика отвлекающей операции- вероятно, чекистской.

kit07_12 05 июля 2018 | 14:33

luger_max_otto: Отвлекающей от чего, придурок? От чемпионата мира в России?

alehan15174 05 июля 2018 | 14:35

путинская свинья заипала. Всех выпи@#$дить из Лондона, всю путинскую шваль, начиная с посольства. Домой в мухосранск - пусть там травят друг друга если не могут без скотства жить:(((

noxepy_7_40_ 05 июля 2018 | 14:07

Чего-то какай-то это странный "яд". Никто еще кони не двинул от него. Но вони много, это да.

zik14 05 июля 2018 | 14:07

Этот чувак, который изобрел эту дрянь и впарил ее СССР как смертоубийственное ОВ, а потом свалил в америку, от стыда должен просто повесится. Травят, травят бриты людей - а им хоть бы хны...

accyapa 05 июля 2018 | 14:10

"Новичок" - органофосфорное соединение, оно быстро распадается при соприкосновении с водой"

На дверную ручку дома Скрипалей Новичёк выдавили из тюбика. Есть съёмки этого действа с камер видео наблюдения. И естественно потом тюбик закрыли. На пути к аэропорту этот тюбик вышвырнули из машины. Городок, кстати, находится строго на пути к аэропорту. 4 марта, этого человека засняли у стойки регистрации Аэрофлота.

Через несколько месяцев тюбик с надписью, на непонятной нормальным людям кириллице, подобрала пара наркоманов. А вдруг что-то тонизирующее. Чуть чуть выдавили, нюхнули, не понравилось блин...
Ни какого контакта с водой у Новичка не было и даже с воздухом. Своё высокое качество он сохранил.

Версию Англичане выстраивают грамотную. И теперь Терезка королевну на чемпионат точно не отпустит.

accyapa 05 июля 2018 | 14:12

На днях тюбик с надписью "Зубная паста Лесная Свежесть" обязательно найдут". Ещё одно косвенное доказательство для Гааги.

pipka 05 июля 2018 | 14:15

accyapa: грамотная для кого? Для дебилов, которые на сайте эха кучкуются?

kit07_12 05 июля 2018 | 14:24

accyapa: Интересная версия, но есть вопросы.

1) //На дверную ручку дома Скрипалей Новичёк выдавили из тюбика. //

Говорили, что новичок это жидкость. Значит, должны были вылить, как из бутылочки.

2) //Есть съёмки этого действа с камер видео наблюдения. //

И что на них видно, убийца был в противогазе и перчатках?

Или как безбашенный терминатор Луговой, в пабе прямо голыми руками отвинтил крышечку с полонием, сыпанул в чайник, когда Литвиненко на баб за соседним столиком пялился, завинтил обратно - и ему хоть бы хны.

//Тюбик с надписью, на непонятной нормальным людям кириллице//

Кремль совсем страх потерял. Не могли даже тюбик с латинницей подобрать.

//Ни какого контакта с водой у Новичка не было и даже с воздухом. Своё высокое качество он сохранил. //

О каком высоком качестве можно говорить, если четверо пострадавших, и ни одного летального исхода? От дихлофоса больше вреда было бы.

//И теперь Терезка королевну на чемпионат точно не отпустит. //

Как же мы без них-то, без Королевишны да без Прынцев?

azt 05 июля 2018 | 14:11

Клоунада с Новичком продолжается.

mystar 05 июля 2018 | 14:11

В Велике народ угарает над своими идиотами.
Neil McCaughan July 5, 2018 at 10:19
I do hope this won’t excite mad Mrs May to the needless and cruel slaughter of any more domestic cats or guinea pigs.
Agent Green July 5, 2018 at 10:30
Do we think these two could have eaten the missing cat?
Нил МакКоган 5 июля 2018 года в 10:19
Надеюсь, это не вызовет у безумной г-жи Мей лишней и жестокой резни любых домашних кошек или морских свинок.
Агент Зеленый 5 июля 2018 года в 10:30
Разве мы думаем, что эти двое могли съесть пропавшего кота?

pipka 05 июля 2018 | 14:12

Боевое отравляющее вещество, которое не убивает мгновенно, вылечивается без антидота и лежит месяцами! В британии всё руководство такое тупое?

komiccap_nkvd 05 июля 2018 | 14:13

понятно как они отравились.
сотрудник кровавого ФСБ гулял по городу и у него случайно из кармана выпала ампула с новичком и разбилась.
а англичане в это время проходили мимо и отравились.
поаккуратней нашим спецслужбам надо быть. и не забывать застегивать карман на пуговицу

four_star_captain 05 июля 2018 | 14:17

Операция прикрытия или тупость исполнителя?
...
три дилетантские версии https://t.me/four_star_captain

dekadik 05 июля 2018 | 14:25

Может там вообще Боярышник был...

compare 05 июля 2018 | 14:25

единственно,для кого эта новость интересна,это "портянки"....сейчас,в первой полусотне комментов,оттупчут поляну,начислят свои гроши и все...хотя,возможен "второй заход",если не будет "косточки" послаще,вброшено модераторами...скучно,девицы..

proxozhij 05 июля 2018 | 14:26

Русские уже не знают куда эту дрянь впарить.

buzukin1914 05 июля 2018 | 14:36

Премьер Британии Тереза Мэй может являться лживой сучкой еще с более высокой степенью вероятности, чем хайли лайкли, но... Заметьте - я не говорил, што она лживая сучка! Просто может быть лживой сучкой с ну ооочень высокой степенью вероятности :) Она правдива с вероятностью 0.000000000001 - пусть честно скажет - ну нахера было бомжей травить? Все божьи твари, как уцелевшие коты, хоть и англичане - да вот не повезло...

Самое обсуждаемое

Блоги

Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека в России

Удовлетворена, что жизни Сенцова угрозы нет Он ходит, встретил меня стоя, смотрит телевизор, два раза в день получает питательные смеси, читает газеты, пишет сценарий… Олег находится в камере, похожей на больничную палату, около 16 метров…

5 284 6 40748 28.06
Kполитика, сенцов, правозащита, мнения
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Иосиф Пригожин: Мне нравится, как меняется Москва Я считаю, что это должно было начаться 20 лет назад. Но лучше поздно, чем никогда…

5 86 6 8332 04.07
Kмосква, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Вот независимый суд – это основа основ существования нации, без самоуправления, без сильных органов власти на местах какой же может быть суд? А у нас это часто называют сепаратизмом, разделением, разбазариванием страны…

5 148 6 15616 29.06
#слушать 01:46:25 8читать $скачать 24.4 МБ
Интервью Разворот (утренний)

Виктория Скрипаль гость: Виктория Скрипаль племянница Сергея Скрипаля

«Справедливая Россия» молодая партия. Допустим, ее взгляды близки к моим, так скажем, взглядам. Мы пока думаем в одном направлении, поэтому выбор как бы пал на них…

5 73 6 7278 03.07
#слушать 07:02 8читать $скачать 1.6 МБ
Новости

Первому заместителю главы администрации президента Сергею Кириенко присвоили звание «Героя России» Кроме того, высшее звание получили несколько сотрудников госкорпорации Росатом…

5 57 6 5905
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

С 1 августа пенсионеры смогут ездить в электричках бесплатно В метро пенсионеры могут ездить бесплатно, а в пригородных электричках — нет. Это несправедливо и неправильно. Пенсионеры не раз задавали нам с Андреем Юрьевичем этот вопрос. Сегодня мы смогли его решить….

5 130 6 13510 03.07
Kтранспорт, общество, мнения, власть, политика
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Выжившая голова Дракона Юрий Дмитриев — один из главных борцов с возрождением сталинского Дракона. Именно поэтому его так ненавидят генрихи и бургомистры — четвертая, выжившая голова Дракона…

5 101 6 11957 29.06
Kобщество, власть, суды, мнения
Голосование
Кому вы желаете победы в сегодняшнем матче?
5 99 6 11727 01.07
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Откуда взялись палестинские беженцы Откуда взялись палестинские беженцы Почему одновременно с государством Израиль свое 70-летие не отмечает государство палестинских арабов. Ведь должно было быть именно так…

5 55 6 6703 04.07
8читать ;смотреть
Kизраиль, палестина, история, видео, мнения
Блоги

Илья Варламов блогер

Болеть или не болеть? Да, наверное, власти с помощью ЧМ добиваются каких-то своих целей. Но  почему это должно мешать вам радоваться за российских футболистов, которые впервые в истории вышли в четвертьфинал?..

5 172 6 21598 03.07
Kчм-2018, футбол, спорт, политика, общество, оппозиция, власть, видео, мнения
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

+ Я отзываю иск Я отзываю иск Я не оставляю цели рано или поздно, возможно уже на следующем цикле, стать мэром Москвы…

5 93 6 12595 02.07
8читать ;смотреть
Kвыборы, яблоко, видео, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

О Сенцове и карательной системе Содержание Олега Сенцова в местах лишения свободы юридически необоснованно, политически отвратительно, нравственно аморально и бесчеловечно…

5 71 6 10001 03.07
Kсенцов, тюрьмы, рф, мнения
Блоги

+ Обращение игроков сборной России к болельщикам Обращение игроков сборной России к болельщикам В видеоролике спортсмены поблагодарили фанатов за поддержку и пообещали постараться в матче против команды Испании…

5 88 6 12455 30.06
8читать ;смотреть
Kрф, футбол, видео, события
Блоги

Артем Дзюба празднует ответный гол в ворота сборной Испании Закончился 1-й тайм встречи России с командой Испании, счет 1:1 ...

5 86 6 12288 01.07
Kфутбол, чм-2018, спорт, события
Блоги

Александр Сокуров кинорежиссер

Олег Сенцов должен жить. Его жизнь зависит от нас и от Вас Открытые письма к Папе Римскому и к Президенту Украины Петру Порошенко…

5 232 6 33417 29.06
Kсенцов, украина, рф, политика, тюрьмы, суды, аресты, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Дмитриева сажают за 37-й Они настолько взбесились, что шьют Дмитриеву даже более тяжелое преступление, чем в первый раз. Они сделают все, чтобы его посадить. Так, чтобы его не было. И плевать им на судьбу девочки…

5 142 6 37865 28.06
Kобщество, суды, мнения

Популярное за неделю

Новости

В Кремле не стали комментировать сообщение о присвоении звания «Героя России» Кириенко Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал закрытый указ…

5 58 6 11512
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это весь мир думает, что это футбол. Эти болельщики аргентинские, которые ходят по Никольской и пьют пиво — думают, что они приехали на футбол. А для нас это Третья мировая война, и победить в ней помогают духи предков…

5 166 6 120299 30.06
#слушать 47:01 8читать ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Голосование
Россиянки, вступающие в сексуальную связь с иностранными болельщиками, позорят страну?
5 93 6 22620 29.06
Блоги

Илья Яшин политик

Откуда столько злобы и презрения к собственному народу? Болеть за свою сборную на чемпионате мира — это нормально. И это не делает тебя соучастником преступлений, которые совершают высокопоставленные чиновники…

5 338 6 409023 02.07
Kфутбол, чм-2018, политика, оппозиция, общество, власть, мнения
Блоги

Артемий Троицкий журналист

+ Пенсии. Начало конца режима? Пенсии. Начало конца режима? О повышении пенсионного возраста, лживых обещаниях власти и перспективах социального взрыва…

5 69 6 167734 02.07
8читать ;смотреть
Kобщество, пенсии, реформы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7094262
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3557631

Сегодня в эфире