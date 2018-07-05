В Скотленд-Ярде считают, что пострадавшие в Эймсбери мужчина и женщина были отравлены веществом «Новичок»

Такой же нервно-паралитический яд был применен и при мартовском отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.

Инцидент произошел в Эймсбери – это городок с десятитысячным населением и тысячелетней историей, расположенный в 12 километрах к северу от Солсбери. На данный момент совсем не ясно, как новые жертвы могли получить свою дозу «Новичка», но в том что это был именно этот яд полицию заверили специалисты лаборатории в Портон Дауне. Пострадавшие – подданные британской короны, 44-летний Чарли Роули и 45-летняя Дон Стерджес. Шеф контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Базу сообщил, что о каких-либо связях между этими людьми и получившими отравление в марте Скрипалями, а о том, что на это указывало бы — неизвестно.

«После изучения образцов я могу подтвердить, что мужчина и женщина были подвергнуты воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок», который был определен как то же самое нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Я бы добавил, что сложное расследование покушения на Юлию и Сергея продолжается, и детективы продолжают изучать все имеющиеся доказательства. Они выясняют все возможные причины, чтобы выявить тех, кто несет ответственность за этим безрассудным и варварским преступлением. Однако я должен сказать, что мы не в состоянии сказать, что нервно-паралитическое вещество происходит из той же партии, что и вещество, воздействию которого подверглись Скрипали».

Пара из Эймсбери в данный момент находится в клинике. Сначала предположили, что это могло быть отравление внутривенными наркотикам из зараженной партии. У полиции есть основания считать, что Роули и Стерджес соприкасались с контейнером или шприцем, которые использовались для переноски яда. Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид сообщил, что пока в качестве рабочей рассматривается версия о случайном заражении, в которой предполагать вторую атаку, аналогичную отравлению Сергея и Юлии Скрипаль, преждевременно. Глава министерства безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил Sky News, что пара из Эймсбери могла случайно пострадать от вещества, оставшегося в Солсбери после покушения на Скрипалей.

Следствие не думает, что эти люди были связаны со Скрипалями. Это не была атака. Я думаю, речь идет о загрязнении «новичком». Это одна из версий следствия. Но мы также будем рассматривать и другие версии. Мы уже расследуем и продолжаем изучать мартовскую попытку убийства. Мы до сих пор не знаем полной картины, что происходило за день до инцидента со Скрипалями, во время и после. Мы пока не готовы со всей уверенностью сказать, где люди менее подвержены опасности, а где нет. Касательно этого инцидента, риск не нулевой, но довольно небольшой.

Главный специалист по здравоохранению в британском правительстве Салли Дейвис заверила, что риск для новых заражений минимален.

Британское следствие ранее показало, что Скрипали были отравлены веществом, разработанным в СССР. В том, что за этим с высокой степенью вероятности может стоять Россия, говорил премьер Тереза Мэй.

Ситуация с новым случаем отравления «Новичком» в Великобритании может быть провокацией спецслужб королевства, — сказал «Эху Москвы» бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин.

По его мнению, повторное отравление «новичком» в том же районе страны свидетельствует о том, что Скотленд-Ярд не справляется со своей работой.