В Скотленд-Ярде считают, что пострадавшие в Эймсбери мужчина и женщина были отравлены веществом «Новичок»
Такой же нервно-паралитический яд был применен и при мартовском отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.
Инцидент произошел в Эймсбери – это городок с десятитысячным населением и тысячелетней историей, расположенный в 12 километрах к северу от Солсбери. На данный момент совсем не ясно, как новые жертвы могли получить свою дозу «Новичка», но в том что это был именно этот яд полицию заверили специалисты лаборатории в Портон Дауне. Пострадавшие – подданные британской короны, 44-летний Чарли Роули и 45-летняя Дон Стерджес. Шеф контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Базу сообщил, что о каких-либо связях между этими людьми и получившими отравление в марте Скрипалями, а о том, что на это указывало бы — неизвестно.
«После изучения образцов я могу подтвердить, что мужчина и женщина были подвергнуты воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок», который был определен как то же самое нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Я бы добавил, что сложное расследование покушения на Юлию и Сергея продолжается, и детективы продолжают изучать все имеющиеся доказательства. Они выясняют все возможные причины, чтобы выявить тех, кто несет ответственность за этим безрассудным и варварским преступлением. Однако я должен сказать, что мы не в состоянии сказать, что нервно-паралитическое вещество происходит из той же партии, что и вещество, воздействию которого подверглись Скрипали».
Пара из Эймсбери в данный момент находится в клинике. Сначала предположили, что это могло быть отравление внутривенными наркотикам из зараженной партии. У полиции есть основания считать, что Роули и Стерджес соприкасались с контейнером или шприцем, которые использовались для переноски яда. Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид сообщил, что пока в качестве рабочей рассматривается версия о случайном заражении, в которой предполагать вторую атаку, аналогичную отравлению Сергея и Юлии Скрипаль, преждевременно. Глава министерства безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил Sky News, что пара из Эймсбери могла случайно пострадать от вещества, оставшегося в Солсбери после покушения на Скрипалей.
Следствие не думает, что эти люди были связаны со Скрипалями. Это не была атака. Я думаю, речь идет о загрязнении «новичком». Это одна из версий следствия. Но мы также будем рассматривать и другие версии. Мы уже расследуем и продолжаем изучать мартовскую попытку убийства. Мы до сих пор не знаем полной картины, что происходило за день до инцидента со Скрипалями, во время и после. Мы пока не готовы со всей уверенностью сказать, где люди менее подвержены опасности, а где нет. Касательно этого инцидента, риск не нулевой, но довольно небольшой.
Главный специалист по здравоохранению в британском правительстве Салли Дейвис заверила, что риск для новых заражений минимален.
Британское следствие ранее показало, что Скрипали были отравлены веществом, разработанным в СССР. В том, что за этим с высокой степенью вероятности может стоять Россия, говорил премьер Тереза Мэй.
Ситуация с новым случаем отравления «Новичком» в Великобритании может быть провокацией спецслужб королевства, — сказал «Эху Москвы» бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин.
По его мнению, повторное отравление «новичком» в том же районе страны свидетельствует о том, что Скотленд-Ярд не справляется со своей работой.
Комментарии21
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odobryam_s 05 июля 2018 | 14:05
Опять англичанка гадит! Но на этот раз гадит под себя!
gordy 05 июля 2018 | 14:08
"...то же самое нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль."
Они ели из одной миски?
kit07_12 05 июля 2018 | 14:15
gordy: Они из одной подопытной партии, на которых британские врачи из Портон Дауна изучают воздействие нервно-паралитических ядов на организм человека.
luger_max_otto 05 июля 2018 | 14:22
Интересная характеристика отвлекающей операции- вероятно, чекистской.
kit07_12 05 июля 2018 | 14:33
luger_max_otto: Отвлекающей от чего, придурок? От чемпионата мира в России?
alehan15174 05 июля 2018 | 14:35
путинская свинья заипала. Всех выпи@#$дить из Лондона, всю путинскую шваль, начиная с посольства. Домой в мухосранск - пусть там травят друг друга если не могут без скотства жить:(((
noxepy_7_40_ 05 июля 2018 | 14:07
Чего-то какай-то это странный "яд". Никто еще кони не двинул от него. Но вони много, это да.
zik14 05 июля 2018 | 14:07
Этот чувак, который изобрел эту дрянь и впарил ее СССР как смертоубийственное ОВ, а потом свалил в америку, от стыда должен просто повесится. Травят, травят бриты людей - а им хоть бы хны...
accyapa 05 июля 2018 | 14:10
"Новичок" - органофосфорное соединение, оно быстро распадается при соприкосновении с водой"
На дверную ручку дома Скрипалей Новичёк выдавили из тюбика. Есть съёмки этого действа с камер видео наблюдения. И естественно потом тюбик закрыли. На пути к аэропорту этот тюбик вышвырнули из машины. Городок, кстати, находится строго на пути к аэропорту. 4 марта, этого человека засняли у стойки регистрации Аэрофлота.
Через несколько месяцев тюбик с надписью, на непонятной нормальным людям кириллице, подобрала пара наркоманов. А вдруг что-то тонизирующее. Чуть чуть выдавили, нюхнули, не понравилось блин...
Ни какого контакта с водой у Новичка не было и даже с воздухом. Своё высокое качество он сохранил.
Версию Англичане выстраивают грамотную. И теперь Терезка королевну на чемпионат точно не отпустит.
accyapa 05 июля 2018 | 14:12
На днях тюбик с надписью "Зубная паста Лесная Свежесть" обязательно найдут". Ещё одно косвенное доказательство для Гааги.
pipka 05 июля 2018 | 14:15
accyapa: грамотная для кого? Для дебилов, которые на сайте эха кучкуются?
kit07_12 05 июля 2018 | 14:24
accyapa: Интересная версия, но есть вопросы.
1) //На дверную ручку дома Скрипалей Новичёк выдавили из тюбика. //
Говорили, что новичок это жидкость. Значит, должны были вылить, как из бутылочки.
2) //Есть съёмки этого действа с камер видео наблюдения. //
И что на них видно, убийца был в противогазе и перчатках?
Или как безбашенный терминатор Луговой, в пабе прямо голыми руками отвинтил крышечку с полонием, сыпанул в чайник, когда Литвиненко на баб за соседним столиком пялился, завинтил обратно - и ему хоть бы хны.
//Тюбик с надписью, на непонятной нормальным людям кириллице//
Кремль совсем страх потерял. Не могли даже тюбик с латинницей подобрать.
//Ни какого контакта с водой у Новичка не было и даже с воздухом. Своё высокое качество он сохранил. //
О каком высоком качестве можно говорить, если четверо пострадавших, и ни одного летального исхода? От дихлофоса больше вреда было бы.
//И теперь Терезка королевну на чемпионат точно не отпустит. //
Как же мы без них-то, без Королевишны да без Прынцев?
azt 05 июля 2018 | 14:11
Клоунада с Новичком продолжается.
mystar 05 июля 2018 | 14:11
В Велике народ угарает над своими идиотами.
Neil McCaughan July 5, 2018 at 10:19
I do hope this won’t excite mad Mrs May to the needless and cruel slaughter of any more domestic cats or guinea pigs.
Agent Green July 5, 2018 at 10:30
Do we think these two could have eaten the missing cat?
Нил МакКоган 5 июля 2018 года в 10:19
Надеюсь, это не вызовет у безумной г-жи Мей лишней и жестокой резни любых домашних кошек или морских свинок.
Агент Зеленый 5 июля 2018 года в 10:30
Разве мы думаем, что эти двое могли съесть пропавшего кота?
pipka 05 июля 2018 | 14:12
Боевое отравляющее вещество, которое не убивает мгновенно, вылечивается без антидота и лежит месяцами! В британии всё руководство такое тупое?
komiccap_nkvd 05 июля 2018 | 14:13
понятно как они отравились.
сотрудник кровавого ФСБ гулял по городу и у него случайно из кармана выпала ампула с новичком и разбилась.
а англичане в это время проходили мимо и отравились.
поаккуратней нашим спецслужбам надо быть. и не забывать застегивать карман на пуговицу
four_star_captain 05 июля 2018 | 14:17
Операция прикрытия или тупость исполнителя?
...
три дилетантские версии https://t.me/four_star_captain
dekadik 05 июля 2018 | 14:25
Может там вообще Боярышник был...
compare 05 июля 2018 | 14:25
единственно,для кого эта новость интересна,это "портянки"....сейчас,в первой полусотне комментов,оттупчут поляну,начислят свои гроши и все...хотя,возможен "второй заход",если не будет "косточки" послаще,вброшено модераторами...скучно,девицы..
proxozhij 05 июля 2018 | 14:26
Русские уже не знают куда эту дрянь впарить.
buzukin1914 05 июля 2018 | 14:36
Премьер Британии Тереза Мэй может являться лживой сучкой еще с более высокой степенью вероятности, чем хайли лайкли, но... Заметьте - я не говорил, што она лживая сучка! Просто может быть лживой сучкой с ну ооочень высокой степенью вероятности :) Она правдива с вероятностью 0.000000000001 - пусть честно скажет - ну нахера было бомжей травить? Все божьи твари, как уцелевшие коты, хоть и англичане - да вот не повезло...