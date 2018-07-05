В Москве откроется дополнительная фан-зона у стадиона «Спартак»
В субботу вечером там можно будет посмотреть матчи четвертьфинала между сборными Швеции и Англии в 17 часов и, конечно, игру России и Хорватии в 21 час, — написал Собянин в своем твиттере.
Напомним, ранее властям несколько раз приходилось закрывать фан-зону на Воробьевых горах из-за ее переполнения.
Комментарии4
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yralez 05 июля 2018 | 13:38
В связи с наплывом девиц пониженной социальной ответственности.
gordy 05 июля 2018 | 14:39
"...написал Собянин в своем твиттере."
О чём он раньше думал?
romantik56 05 июля 2018 | 14:06
Подготовка к празднованию чемпионства...
sauh 05 июля 2018 | 14:37
УРА !!
Болеем.
Верим.
Удачи!!