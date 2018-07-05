Туроператор «Натали Турс» начал выплачивать туристам компенсации по несостоявшимся поездкам

В сообщении компании говорится, что за прошедший день она выплатила уже 800 тысяч рублей. Несколько дней назад «Натали Турс» из-за долгов перед зарубежными партнерами не смог отправить туристов на отдых и отменил сначала все чартеры, а затем аннулировал проданные туры.