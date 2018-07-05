Госдума официально раскрыла размер зарплаты и пенсии депутатов
В 2018-ом году она составила 388 тысяч рублей в месяц после уплаты подоходного налога, а пенсия – 46,600 для депутатов, отработавших один или два созыва полностью. При исполнении обязанностей более 10 лет, пенсия составляет 63 тысячи 581 рубль.
Комментарии23
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odobryam_s 05 июля 2018 | 13:38
Бе-е-е-едненькие....
oldpartizan 05 июля 2018 | 13:56
odobryam_s: сироты...
natalia2108 05 июля 2018 | 14:20
oldpartizan:
Паши Емильевичи...
piter_ug 05 июля 2018 | 13:41
По плодам трудов неправедных, не заслуживают ни зарплаты, ни пенсии.
Плохо, что китайцы усердно лес вырубают в Сибири.
Что делать будут посреди пустыни? Наверное новый лес сажать.
Надеюсь, это у них получится.
pmasel 05 июля 2018 | 13:52
Расхищать богатства Родины нынешние научились, а вот заниматься бизнесом нет.
romashka__ 05 июля 2018 | 13:57
Слово "депутат" стало ассоциироваться не с народным, а с проходимцем.
vezdehod 05 июля 2018 | 14:08
Так это только Официальная, а "Прикуп" идёт в отдельности. Поэтому каждая тварь туда и рвётся.
yralez 05 июля 2018 | 13:42
После такого оклада на такой пензии ноги протянешь......приходится подворовывать.
varangian2011 05 июля 2018 | 14:04
yralez: 388 000 за то чтобы в лучшем случае раз в неделю приехать на заседание и нажать там кнопочку. Это в то время когда половине населения не хватает чтобы оплатить коммуналку. Кровососы !!
sapiens17 05 июля 2018 | 13:43
Это только официальная часть, для декларации. Верхушка айсберга (думаю).
danko1 05 июля 2018 | 13:50
sapiens17: Это только зарплата, без всяких многочисленных доплат, которые сопоставимы с самой зарплатой.
Да и закон о пенсии в 80% от оклада для депутатов и чиновников гос. уровня никто не отменял.
Видно, что данные по пенсиям привели реальные, но тех, кто на пенсию уже давным-давно вышел, имея намного меньшую зарплату.
rampa 05 июля 2018 | 14:26
danko1: 46,6 тыс это средняя пенсия работающего чиновника, достигшего пенсионного возраста. После прекращения работы в должности чиновника им автоматически будут доплачивать к этой пенсии до 80% их оклада. Т.е. реально они будут получать: 445 тыс х 80% = 356 тыс.руб.
greeg1 05 июля 2018 | 13:54
Интересно, эти депутаты с голодухи так страной рулят или с тех миллионов, которые даже в налоговую декларацию не влазят?
agriment 05 июля 2018 | 13:54
"Госдума официально раскрыла размер зарплаты и пенсии депутатов"
- А почему не раскрыла весь соц. пакет к зарплате и пенсия,. содержание автотранспорта, охраны и т.д....за счёт налогов народонаселениям в соответствии с ФЗ N 68-ФЗ (ред. 19.12. 2016)
О СТАТУСЕ ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ И СТАТУСЕ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
• Ст. 22. Обязательное государственное страхование члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы
• Ст. 23. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы
• Ст.25. Гарантии трудовых прав члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы
• Статья 26. Права депутата Государственной Думы в случае роспуска Государственной Думы
• Ст.27. Обеспечение материально-финансовых условий для осуществления членом Совета Федерации, депутатом Государственной Думы своих полномочий
• Ст. 28. Ежегодный оплачиваемый отпуск члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы
• Ст. 29. Медицинское, бытовое и пенсионное обеспечение члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы
• Ст. 30. Предоставление члену Совета Федерации, депутату Государственной Думы служебного помещения
• Ст. 31. Использование членом Совета Федерации, депутатом Государственной Думы средств связи
• Ст. 32. Право члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы на транспортное обслуживание
• Ст. 33. Право члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы на внеочередное поселение в гостинице
• Ст.34. Право члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы на обеспечение жилым помещением в городе Москве
• Ст. 35. Возмещение расходов, связанных с материальным обеспечением деятельности члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы
• Ст. 36. Дипломатический паспорт члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы
и весь гешефт от лоббирования законов.
vladimirgornitsky 05 июля 2018 | 13:55
Не раз появлялась информация о том, что за место в Думе платят миллионы долларов. Понятно, что не ради зарплаты в 388 тысяч рублей в месяц.
Но даже если отбросить нелегальные доходы депутатов, приведенные данные не раскрывают даже официальное положение дел, поскольку, в дополнение к ежемесячной зарплате депутаты получают весьма существенные ежемесячные надбавки к зарплате, о которых тоже не раз сообщалось. Эти надбавки в в несколько раз превышают зарплату депутатов.
podwodnik 05 июля 2018 | 13:56
За 10 лет стажа - 60 тысяч? Держите пенсионеров семеро!
galina6837 05 июля 2018 | 14:08
podwodnik:
Пенсионерам денег нет, держитесь
sokal123 05 июля 2018 | 14:01
Стерх для них узурпировал власть,что бы им платили по 388 тыс. ( думаю ,что гораздо больше) Это нужные люди без них так легко не обворуешь народ.
dekadik 05 июля 2018 | 14:03
ну лукавят же гниды...какие 63...если 80% от средней зарплаты за последний проработанный год...
srk2658lu 05 июля 2018 | 14:03
Кучеряво живут г-да депутаты.
Министерские заработки, а ответственности никакой!
Куклы!
natalia2108 05 июля 2018 | 14:11
Это они для американских конгрессменов,которые сегодня пришли к ним в гости, показали себя такими "скромнягами"?
Брехуны.
bun777 05 июля 2018 | 14:14
осталось раскрыть хотя бы официальные выплаты и льготы, кроме зарплаты. это еще 3-5 миллионов в месяц.
trender 05 июля 2018 | 14:39
Когда уж у них хари треснут?