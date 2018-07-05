"Госдума официально раскрыла размер зарплаты и пенсии депутатов"

В 2018-ом году она составила 388 тысяч рублей в месяц после уплаты подоходного налога, а пенсия – 46,600 для депутатов, отработавших один или два созыва полностью. При исполнении обязанностей более 10 лет, пенсия составляет 63 тысячи 581 рубль.