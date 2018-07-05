Защита осужденного Улюкаева обжаловала возврат 2 миллионов долларов генералу ФСБ Феоктистову

Защита осужденного Алексея Улюкаева обжаловала возврат 2 миллионов долларов бывшему руководителю службы безопасности Роснефти, генералу ФСБ Олегу Феоктистову. Согласно материалам судебного дела, эти деньги были переданы бывшему министру экономического развития в качестве взятки при проведении оперативного эксперимента и, впоследствии, изъяты.

Ранее сообщалось, что Феоктистов объяснил происхождение этих денег тем, что их «в долг дал ему знакомый бизнесмен».