Защита осужденного Улюкаева обжаловала возврат 2 миллионов долларов генералу ФСБ Феоктистову
Защита осужденного Алексея Улюкаева обжаловала возврат 2 миллионов долларов бывшему руководителю службы безопасности Роснефти, генералу ФСБ Олегу Феоктистову. Согласно материалам судебного дела, эти деньги были переданы бывшему министру экономического развития в качестве взятки при проведении оперативного эксперимента и, впоследствии, изъяты.
Ранее сообщалось, что Феоктистов объяснил происхождение этих денег тем, что их «в долг дал ему знакомый бизнесмен».
Комментарии7
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romashka__ 05 июля 2018 | 13:53
Всё тайное становится явным.
Сечина и Феоктистова. как и того, кто одолжил эти 2 миллиона. - под суд.
ematveev 05 июля 2018 | 14:00
romashka__:
Бизнесмен одолжил 2 млн долларов: что в этом криминального? Он же бизнесмен, он не политик.
romashka__ 05 июля 2018 | 14:24
ematveev: Его связь с генералом ФСБ.
srk2658lu 05 июля 2018 | 14:01
Взятка должна быть обращена в пользу государства!
Но всё в Расее - по понятиям.....
ematveev 05 июля 2018 | 14:12
srk2658lu:
В данном случае это было контролируемое МВД мероприятие: оперативный эксперимент. Соответственно деньги должны быть возвращены лицу, которое их предоставило.
odobryam_s 05 июля 2018 | 14:03
Это как? По их мнению эти миллионы уже принадлежат Улюкаеву?
mystar 05 июля 2018 | 14:21
odobryam_s: По их мнению эти миллионы уже принадлежат Улюкаеву?
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Ну конечно не зря же сидеть бедолаге.))))) Да и этим же адвокатам платить надо.