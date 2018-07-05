В Кремле назвали «тревожной новостью» инцидент в британском городе Эймсбери
В Кремле назвали «тревожной новостью» инцидент в британском городе Эймсбери, где с признаками отравления были госпитализированы два человека. По сообщению британской стороны, по-видимому, они пострадали от вещества «Новичок». Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это, безусловно, вызывает глубокую обеспокоенность в связи с уже неоднократными подобными проявлениями в Великобритании. С другой стороны, — сказал он, — мы не располагаем информацией, какие вещества использовались и как.
Комментарии16
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vasya_von_smetankin 05 июля 2018 | 13:38
А что, классный мем получается: "В Кремле назвали..."
Особенно, если вспомнить современную российскую дипломатию.
kapitonovih_36 05 июля 2018 | 13:42
vasya_von_smetankin: ага, особенно на фоне современных английских спецслужб...хи-хи-хи...
gordy 05 июля 2018 | 14:10
Не успели выйти из ЕС, как всё и посыпалось?
glotov 05 июля 2018 | 13:50
vasya_von_smetankin: Кто скажет, что эта новость не тревожна, пусть первый бросит в меня камень!
yralez 05 июля 2018 | 13:40
Засвербило ?
Эксцесс исполнителя или новое задание, что было то ?
boldu1n 05 июля 2018 | 13:43
yralez: Хохло-тролли несогласные
neitral_n 05 июля 2018 | 13:43
По старинной национальной традиции часть ОВ было зажилено на всякий случАй. И вот Манька Саньке на дала и он отомстил. А дипломаты пущай побегают - подумал Санька.
leonln1970 05 июля 2018 | 13:45
вот это многоходовочка! вот это поворот! сейчас подключат испанского диспетчера.......
punyoshohlai 05 июля 2018 | 13:48
Шапка зашаяла?
andy66 05 июля 2018 | 13:51
исполнитель сильно наследил....
точно так же было при убийстве Литвиненко - радиоактивный след тянулся через весь Лондон, десятки людей попавших под раздачу проходили потом курс лечения... это и есть терроризм
om7 05 июля 2018 | 13:52
Правильно кремлёвские тревожатся. Ещё один пункт для Гааги. Как только трон освободится, сразу скамья заполнится.
putin2018 05 июля 2018 | 13:58
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srk2658lu 05 июля 2018 | 13:59
Сергей Кириенко - Герой Расеи?
За что, мать вашу!
Кого он из пожара вытащил?
podwodnik 05 июля 2018 | 14:01
Спросите этого шпиона-отравителя в какую урну он остатки выбросил. Ну не утилизировал же по технологии и не обратно с собой забрал. Могут ведь и ещё люди пострадать, побойтесь своего бога.
grossalexis072018 05 июля 2018 | 14:12
А почему тревгой нахмурились лица в Расейюшке ? Ведь по показанием одного из фигурантов в деле об отравлении Кивилиди фигурировало до 19 доз "Новичка". Эти данные ни кто не опроверг. Судя по всему в данном случае это третья. Вопрос-вопросов - а где болтается еще 16 ;))
greeg1 05 июля 2018 | 14:22
А чего кремлевским тревожится? Они же героя России суют тем, кто хорошо режет головы и разваливает страну. А вот когда Кремль перестанет в лицемерить и в открытую делать свои тёмные дела, то это уже будет не тревожный сигнал, а полная катастрофа.