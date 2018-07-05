В Кремле назвали «тревожной новостью» инцидент в британском городе Эймсбери, где с признаками отравления были госпитализированы два человека. По сообщению британской стороны, по-видимому, они пострадали от вещества «Новичок». Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это, безусловно, вызывает глубокую обеспокоенность в связи с уже неоднократными подобными проявлениями в Великобритании. С другой стороны, — сказал он, — мы не располагаем информацией, какие вещества использовались и как.