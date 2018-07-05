Европарламент не одобрил проект директивы об авторском праве, налагавший допообязательства на онлайн-платформы
Европейский парламент отказался принимать проект директивы, которая обязывала бы онлайн-платформы проверять соблюдение авторских прав пользователями и платить издателям новостного контента за ссылки на него. В минувшую среду сразу в трех странах ЕС в знак протеста против этого проекта директивы была приостановлена работа интернет-энциклопедии Википедия.
Комментарии2
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tom_tom 05 июля 2018 | 13:55
Обычная русская женщина, с обычным русским именем Чулпан, так топила за русский мир. А потом оказалась не русской и получила паспорт Латвии, страны НАТО.
Как такое возможно?
greeg1 05 июля 2018 | 14:12
Ну и правильно. Я считаю, всё что находится в сети в свободном доступе принадлежит человечеству. Авторские права оспаривают либо в суде, либо в патентном бюро. И ещё. Было бы неплохо, если подтверждение авторства интеллектуальной собственности, как дополнительные улики, считались электронный адрес, IP адрес и личные данные субъекта прилагающиеся к контенту выложенного в сети.