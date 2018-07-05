Европарламент не одобрил проект директивы об авторском праве, налагавший допообязательства на онлайн-платформы

Европейский парламент отказался принимать проект директивы, которая обязывала бы онлайн-платформы проверять соблюдение авторских прав пользователями и платить издателям новостного контента за ссылки на него. В минувшую среду сразу в трех странах ЕС в знак протеста против этого проекта директивы была приостановлена работа интернет-энциклопедии Википедия.