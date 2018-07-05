Военный обозреватель Александр Гольц: Версий инцидента с отравлением пары из Эймсбери множество, рано делать выводы
В Скотланд-Ярде считают, что мужчина и женщина, найденные ранее без сознания в английском городе Эймсбери, были отравлены тем же нервно-паралитическим веществом, что и Скрипали. Версий инцидента множество, но пока рано делать выводы. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» военный обозреватель Александр Гольц.
«Это может быть случайные остатки этого вещества от предыдущей атаки, или каким-то образом те, кто отравился сейчас, контактировали с теми, кто организовал отравление Скрипалей. Тут версий может быть огромное множество. На мой взгляд, это не совсем благодарное занятие сейчас выдвигать какие-то версии», — сказал А.Гольц.
30 июня в городе Эймсбери два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие — 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес — в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери.
Сегодня должно пройти заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA.
Комментарии12
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waldy 05 июля 2018 | 13:20
Самая верная версия-раша сейчас отравит подобным образом любого попавшегося в этом городке и завопит при этом. держи вора, а мы здесь ни при чём и Скрипалей мы не травили...
accyapa 05 июля 2018 | 13:22
"Версий много"..... Нет! Только одна и совершенно очевидная.
"Новичок" - органофосфорное соединение, то оно быстро распадается при соприкосновении с водой"
На дверную ручку дома Скрипалей Новичёк выдавили из тюбика. Есть съёмки этого действа с камер видео наблюдения. И естественно потом тюбик закрыли. На пути к аэропорту этот тюбик вышвырнули из машины. Городок, кстати, находится строго на пути к аэропорту. 4 марта, этого человека засняли у стойки регистрации Аэрофлота.
Через несколько месяцев тюбик с надписью, на непонятной нормальным людям кириллице, подобрала пара наркоманов. Чуть чуть выдавили, нюхнули, не понравилось...
Ни какого контакта с водой у Новичка не было. Своё высокое качество он сохранил.
Версию Англичане выстраивают грамотную. И теперь Терезка королевну на чемпионат точно не отпустит.
repmvbx_y 05 июля 2018 | 13:31
accyapa: accyapa: /Через несколько месяцев тюбик с надписью, на непонятной нормальным людям кириллице, /
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Самое грамотное в этой версии про выкинутый тюбик с кириллицей. Хорошо, что не буденовка
accyapa 05 июля 2018 | 13:41
repmvbx_y: Провозить через досмотровые камеры в аэропортах отраву в будёновке, очень рискованно, можно и самому копыта отбросить и всех пассажиров в аэропорту на Тот Свет отправить. А в контейнере, замаскированный под тюбик для зубной пасты, дёшево и сердито.
repmvbx_y 05 июля 2018 | 13:43
accyapa: Ну так если тюбик собирались выкинуть, нафига тогда отрава в тюбике с надписью на кириллице?
accyapa 05 июля 2018 | 13:53
repmvbx_y: "Ну так если тюбик собирались выкинуть, нафига тогда отрава в тюбике с надписью на кириллице"?
Отраву привезли в Англию из России. Тюбик с большой надписью на латинице мог вызвать подозрение при досмотре.
И ещё одно замечание. Даже наркоманы не поднимут из грязи тюбик и тем более его лизать, на котором будет надпись на понятном им языке:"Toothpaste"
repmvbx_y 05 июля 2018 | 14:06
accyapa: /Отраву привезли в Англию из России. Тюбик с большой надписью на латинице мог вызвать подозрение при досмотре. /
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Почему? "Сolgate", "Aquafresh" - вызовет подозрение? У кого?
________________________________
/И ещё одно замечание. Даже наркоманы не поднимут из грязи тюбик и тем более его лизать, на котором будет надпись на понятном им языке:"Toothpaste"/
____________________________
То есть агенты КГБ специально бросили тюбик и было им наплевать на то найдут его или нет?
Даа. Чего то хреновая версия выходит....
repmvbx_y 05 июля 2018 | 13:45
accyapa: Ах да, забыл. По четным дням они брутальные и неуловимые агенты ЧК-ГПУ-НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ, а по нечетным тупые ватники.
accyapa 05 июля 2018 | 13:34
Тюбик с надписью "Зубная паста Лесная Свежесть" на днях обязательно найдут. И кириллица будет ещё одним косвенным доказательством причастности России к отравлению.
lvl100500 05 июля 2018 | 13:50
accyapa: "Зубная паста Лесная Свежесть" ///
Хорошая кстати паста, мне нравится.
benny_point 05 июля 2018 | 13:27
А в каких войсках служил Гольц не подскажите! Эхо смешит и смешит привод ночные фантазии чела который по химии имел твёрдую двойку, а армию прошел заочно корреспондентом в "Красной звезде".
andreyoo 05 июля 2018 | 14:07
benny_point: а армию прошел заочно корреспондентом в "Красной звезде".
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Да хрен с ним. На одной радиостанции передачу для автомобилистов вела женщина у которой никогда не было прав