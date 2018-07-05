Z Архив новостей новости
5 12 6 721
Эксклюзив Эха 13:12, 05 июля 2018

Военный обозреватель Александр Гольц: Версий инцидента с отравлением пары из Эймсбери множество, рано делать выводы

В Скотланд-Ярде считают, что мужчина и женщина, найденные ранее без сознания в английском городе Эймсбери, были отравлены тем же нервно-паралитическим веществом, что и Скрипали. Версий инцидента множество, но пока рано делать выводы. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» военный обозреватель Александр Гольц.

«Это может быть случайные остатки этого вещества от предыдущей атаки, или каким-то образом те, кто отравился сейчас, контактировали с теми, кто организовал отравление Скрипалей. Тут версий может быть огромное множество. На мой взгляд, это не совсем благодарное занятие сейчас выдвигать какие-то версии», — сказал А.Гольц.

30 июня в  городе Эймсбери два человека были обнаружены в  бессознательном состоянии в  результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие — 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес — в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери.

Сегодня должно пройти заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA.

Комментарии

12

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

waldy 05 июля 2018 | 13:20

Самая верная версия-раша сейчас отравит подобным образом любого попавшегося в этом городке и завопит при этом. держи вора, а мы здесь ни при чём и Скрипалей мы не травили...

accyapa 05 июля 2018 | 13:22

"Версий много"..... Нет! Только одна и совершенно очевидная.

"Новичок" - органофосфорное соединение, то оно быстро распадается при соприкосновении с водой"

На дверную ручку дома Скрипалей Новичёк выдавили из тюбика. Есть съёмки этого действа с камер видео наблюдения. И естественно потом тюбик закрыли. На пути к аэропорту этот тюбик вышвырнули из машины. Городок, кстати, находится строго на пути к аэропорту. 4 марта, этого человека засняли у стойки регистрации Аэрофлота.

Через несколько месяцев тюбик с надписью, на непонятной нормальным людям кириллице, подобрала пара наркоманов. Чуть чуть выдавили, нюхнули, не понравилось...
Ни какого контакта с водой у Новичка не было. Своё высокое качество он сохранил.

Версию Англичане выстраивают грамотную. И теперь Терезка королевну на чемпионат точно не отпустит.

repmvbx_y 05 июля 2018 | 13:31

accyapa: accyapa: /Через несколько месяцев тюбик с надписью, на непонятной нормальным людям кириллице, /
___________________________________
Самое грамотное в этой версии про выкинутый тюбик с кириллицей. Хорошо, что не буденовка

accyapa 05 июля 2018 | 13:41

repmvbx_y: Провозить через досмотровые камеры в аэропортах отраву в будёновке, очень рискованно, можно и самому копыта отбросить и всех пассажиров в аэропорту на Тот Свет отправить. А в контейнере, замаскированный под тюбик для зубной пасты, дёшево и сердито.

repmvbx_y 05 июля 2018 | 13:43

accyapa: Ну так если тюбик собирались выкинуть, нафига тогда отрава в тюбике с надписью на кириллице?

accyapa 05 июля 2018 | 13:53

repmvbx_y: "Ну так если тюбик собирались выкинуть, нафига тогда отрава в тюбике с надписью на кириллице"?

Отраву привезли в Англию из России. Тюбик с большой надписью на латинице мог вызвать подозрение при досмотре.
И ещё одно замечание. Даже наркоманы не поднимут из грязи тюбик и тем более его лизать, на котором будет надпись на понятном им языке:"Toothpaste"

repmvbx_y 05 июля 2018 | 14:06

accyapa: /Отраву привезли в Англию из России. Тюбик с большой надписью на латинице мог вызвать подозрение при досмотре. /
_____________________
Почему? "Сolgate", "Aquafresh" - вызовет подозрение? У кого?
________________________________
/И ещё одно замечание. Даже наркоманы не поднимут из грязи тюбик и тем более его лизать, на котором будет надпись на понятном им языке:"Toothpaste"/
____________________________
То есть агенты КГБ специально бросили тюбик и было им наплевать на то найдут его или нет?

Даа. Чего то хреновая версия выходит....

repmvbx_y 05 июля 2018 | 13:45

accyapa: Ах да, забыл. По четным дням они брутальные и неуловимые агенты ЧК-ГПУ-НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ, а по нечетным тупые ватники.

accyapa 05 июля 2018 | 13:34

Тюбик с надписью "Зубная паста Лесная Свежесть" на днях обязательно найдут. И кириллица будет ещё одним косвенным доказательством причастности России к отравлению.

lvl100500 05 июля 2018 | 13:50

accyapa: "Зубная паста Лесная Свежесть" ///

Хорошая кстати паста, мне нравится.

benny_point 05 июля 2018 | 13:27

А в каких войсках служил Гольц не подскажите! Эхо смешит и смешит привод ночные фантазии чела который по химии имел твёрдую двойку, а армию прошел заочно корреспондентом в "Красной звезде".

andreyoo 05 июля 2018 | 14:07

benny_point: а армию прошел заочно корреспондентом в "Красной звезде".
---
Да хрен с ним. На одной радиостанции передачу для автомобилистов вела женщина у которой никогда не было прав

Самое обсуждаемое

Блоги

Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека в России

Удовлетворена, что жизни Сенцова угрозы нет Он ходит, встретил меня стоя, смотрит телевизор, два раза в день получает питательные смеси, читает газеты, пишет сценарий… Олег находится в камере, похожей на больничную палату, около 16 метров…

5 284 6 40748 28.06
Kполитика, сенцов, правозащита, мнения
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Иосиф Пригожин: Мне нравится, как меняется Москва Я считаю, что это должно было начаться 20 лет назад. Но лучше поздно, чем никогда…

5 86 6 8332 04.07
Kмосква, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Вот независимый суд – это основа основ существования нации, без самоуправления, без сильных органов власти на местах какой же может быть суд? А у нас это часто называют сепаратизмом, разделением, разбазариванием страны…

5 148 6 15616 29.06
#слушать 01:46:25 8читать $скачать 24.4 МБ
Интервью Разворот (утренний)

Виктория Скрипаль гость: Виктория Скрипаль племянница Сергея Скрипаля

«Справедливая Россия» молодая партия. Допустим, ее взгляды близки к моим, так скажем, взглядам. Мы пока думаем в одном направлении, поэтому выбор как бы пал на них…

5 73 6 7278 03.07
#слушать 07:02 8читать $скачать 1.6 МБ
Новости

Первому заместителю главы администрации президента Сергею Кириенко присвоили звание «Героя России» Кроме того, высшее звание получили несколько сотрудников госкорпорации Росатом…

5 57 6 5905
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

С 1 августа пенсионеры смогут ездить в электричках бесплатно В метро пенсионеры могут ездить бесплатно, а в пригородных электричках — нет. Это несправедливо и неправильно. Пенсионеры не раз задавали нам с Андреем Юрьевичем этот вопрос. Сегодня мы смогли его решить….

5 130 6 13510 03.07
Kтранспорт, общество, мнения, власть, политика
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Выжившая голова Дракона Юрий Дмитриев — один из главных борцов с возрождением сталинского Дракона. Именно поэтому его так ненавидят генрихи и бургомистры — четвертая, выжившая голова Дракона…

5 101 6 11957 29.06
Kобщество, власть, суды, мнения
Голосование
Кому вы желаете победы в сегодняшнем матче?
5 99 6 11727 01.07
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Откуда взялись палестинские беженцы Откуда взялись палестинские беженцы Почему одновременно с государством Израиль свое 70-летие не отмечает государство палестинских арабов. Ведь должно было быть именно так…

5 55 6 6703 04.07
8читать ;смотреть
Kизраиль, палестина, история, видео, мнения
Блоги

Илья Варламов блогер

Болеть или не болеть? Да, наверное, власти с помощью ЧМ добиваются каких-то своих целей. Но  почему это должно мешать вам радоваться за российских футболистов, которые впервые в истории вышли в четвертьфинал?..

5 172 6 21598 03.07
Kчм-2018, футбол, спорт, политика, общество, оппозиция, власть, видео, мнения
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

+ Я отзываю иск Я отзываю иск Я не оставляю цели рано или поздно, возможно уже на следующем цикле, стать мэром Москвы…

5 93 6 12595 02.07
8читать ;смотреть
Kвыборы, яблоко, видео, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

О Сенцове и карательной системе Содержание Олега Сенцова в местах лишения свободы юридически необоснованно, политически отвратительно, нравственно аморально и бесчеловечно…

5 71 6 10001 03.07
Kсенцов, тюрьмы, рф, мнения
Блоги

+ Обращение игроков сборной России к болельщикам Обращение игроков сборной России к болельщикам В видеоролике спортсмены поблагодарили фанатов за поддержку и пообещали постараться в матче против команды Испании…

5 88 6 12455 30.06
8читать ;смотреть
Kрф, футбол, видео, события
Блоги

Артем Дзюба празднует ответный гол в ворота сборной Испании Закончился 1-й тайм встречи России с командой Испании, счет 1:1 ...

5 86 6 12288 01.07
Kфутбол, чм-2018, спорт, события
Блоги

Александр Сокуров кинорежиссер

Олег Сенцов должен жить. Его жизнь зависит от нас и от Вас Открытые письма к Папе Римскому и к Президенту Украины Петру Порошенко…

5 232 6 33417 29.06
Kсенцов, украина, рф, политика, тюрьмы, суды, аресты, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Дмитриева сажают за 37-й Они настолько взбесились, что шьют Дмитриеву даже более тяжелое преступление, чем в первый раз. Они сделают все, чтобы его посадить. Так, чтобы его не было. И плевать им на судьбу девочки…

5 142 6 37865 28.06
Kобщество, суды, мнения

Популярное за неделю

Новости

В Кремле не стали комментировать сообщение о присвоении звания «Героя России» Кириенко Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал закрытый указ…

5 58 6 11512
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это весь мир думает, что это футбол. Эти болельщики аргентинские, которые ходят по Никольской и пьют пиво — думают, что они приехали на футбол. А для нас это Третья мировая война, и победить в ней помогают духи предков…

5 166 6 120299 30.06
#слушать 47:01 8читать ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Голосование
Россиянки, вступающие в сексуальную связь с иностранными болельщиками, позорят страну?
5 93 6 22620 29.06
Блоги

Илья Яшин политик

Откуда столько злобы и презрения к собственному народу? Болеть за свою сборную на чемпионате мира — это нормально. И это не делает тебя соучастником преступлений, которые совершают высокопоставленные чиновники…

5 338 6 409023 02.07
Kфутбол, чм-2018, политика, оппозиция, общество, власть, мнения
Блоги

Артемий Троицкий журналист

+ Пенсии. Начало конца режима? Пенсии. Начало конца режима? О повышении пенсионного возраста, лживых обещаниях власти и перспективах социального взрыва…

5 69 6 167734 02.07
8читать ;смотреть
Kобщество, пенсии, реформы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7094262
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3557631

Сегодня в эфире