Военный обозреватель Александр Гольц: Версий инцидента с отравлением пары из Эймсбери множество, рано делать выводы

В Скотланд-Ярде считают, что мужчина и женщина, найденные ранее без сознания в английском городе Эймсбери, были отравлены тем же нервно-паралитическим веществом, что и Скрипали. Версий инцидента множество, но пока рано делать выводы. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» военный обозреватель Александр Гольц.

«Это может быть случайные остатки этого вещества от предыдущей атаки, или каким-то образом те, кто отравился сейчас, контактировали с теми, кто организовал отравление Скрипалей. Тут версий может быть огромное множество. На мой взгляд, это не совсем благодарное занятие сейчас выдвигать какие-то версии», — сказал А.Гольц.

30 июня в городе Эймсбери два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие — 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес — в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери.

Сегодня должно пройти заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA.