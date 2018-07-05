Общероссийский народный фронт может предложить смягчить наказание за репосты

На экспертном совещании ОНФ против подобных уголовных дел об экстремизме выступили представители Минкомсвязи и Центра «Э».

В ОНФ считают, что нынешнее законодательство приводит порой к абсурдным уголовным делам. Например, когда людей привлекают к ответственности за публикацию исторических снимков времен Второй мировой войны. Ряд экспертов Общероссийского народного фронта согласились с тем, что законодательство нужно смягчать. Так, замначальника главного управления МВД по противодействию экстремизму Владимир Макаров считает, что только умысел может стать основанием для уголовных дел. Репосты или лайки, по его словам, таким поводом не являются. Представитель Минкомсвязи Арсений Недяк в рамках заседания ОНФ также поддержал отмену уголовного преследования за репосты. Вместе с тем глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников, как передает Newsru.com, заявил, что не поддерживает существующий проект смягчения законодательства по борьбе с экстремизмом.

Обсуждение вопроса уголовных дел за репосты началось на фоне выступления депутата Госдумы, писателя Сергея Шаргунова. На «Прямой линии с Владимиром Путиным» он обратил внимание, что часто дела за экстремизм возбуждаются, даже если нет состава преступления.