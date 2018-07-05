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13:10, 05 июля 2018

Общероссийский народный фронт может предложить смягчить наказание за репосты

На экспертном совещании ОНФ против подобных уголовных дел об экстремизме выступили представители Минкомсвязи и Центра «Э».

В ОНФ считают, что нынешнее законодательство приводит порой к абсурдным уголовным делам. Например, когда людей привлекают к ответственности за публикацию исторических снимков времен Второй мировой войны. Ряд экспертов Общероссийского народного фронта согласились с тем, что законодательство нужно смягчать. Так, замначальника главного управления МВД по противодействию экстремизму Владимир Макаров считает, что только умысел может стать основанием для уголовных дел. Репосты или лайки, по его словам, таким поводом не являются. Представитель Минкомсвязи Арсений Недяк в рамках заседания ОНФ также поддержал отмену уголовного преследования за репосты. Вместе с тем глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников, как передает Newsru.com, заявил, что не поддерживает существующий проект смягчения законодательства по борьбе с экстремизмом.

Обсуждение вопроса уголовных дел за репосты началось на фоне выступления депутата Госдумы, писателя Сергея Шаргунова. На «Прямой линии с Владимиром Путиным» он обратил внимание, что часто дела за экстремизм возбуждаются, даже если нет состава преступления.

Комментарии

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gregor 05 июля 2018 | 13:21

Общероссийский народный фронт может................
Папа может ,папа может ....... смягчить ... .
Общероссийский народный фронт засунул руку в карман ..и нащупал что -то смягчающее ..... это ....это ... пип,пип . пип ,подумал Общероссийский народный фронт .

ramen 05 июля 2018 | 13:21

И опять херь на неопределённое светлое будущее. Вы начала СДЕЛАЙТЕ. А потом уже как новость подавайте.
Пирог ни с чем.

sprav77 05 июля 2018 | 13:23

Напридумывали. Фронт какой-то. Толку от него нет.

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