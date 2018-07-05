Губернатор Московской области предлагает сделать бесплатным проезд для жителей Подмосковья старше 60 лет
Губернатор Московской области Андрей Воробьев предлагает сделать бесплатный проезд в общественном транспорте Москвы для жителей Подмосковья старше 60 лет. Об этом он заявил в Мособлдуме.
Воробьев сообщил депутатам, что к нему часто подходят люди старшего поколения и просят ввести эту льготу – сейчас такая возможность есть, — подчеркнул он.
Предполагается, что пенсионеры Подмосковья смогут ездить в московском транспорте бесплатно уже с 1 сентября.
Комментарии11
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perestarok 05 июля 2018 | 12:42
"Губернатор Московской области предлагает сделать бесплатным проезд для жителей Подмосковья старше 60 лет"
А тем, кому больше 100 лет в автобусах будут платить за то, что они едут. Ну чего только ни скажешь перед выборами.
romashka__ 05 июля 2018 | 12:48
Откуда такая щедрость для жителей Москвы, а теперь и Подмосковья (накануне выборов) ?
Почему не для всей страны? С учетом продолжительности жизни.
liliyask 05 июля 2018 | 12:49
perestarok: может сделать достойными пенсии...
perestarok 05 июля 2018 | 12:58
liliyask: "может сделать достойными пенсии..."
Наша страна устроена так, что и чиновники и работодатели боятся платить больше. Вспомните "Грозу" Островского: "Недодам я каждому по копеечке, а у меня из этого тысячи складываются: Менталитет, однако, тормозящий развитие страны.
platonnekafrin 05 июля 2018 | 12:42
Жмотится! Мог бы и "инвалидку" обещать в кредит за вычеты из пенсии.
andreyoo 05 июля 2018 | 12:48
Было уже. Потом же отменяли. так называемая монетизация льгот. Давайте опять введем, потом опять монетизируем?
Лучше денег им добавь. Кто поподвижнее, потратит на проезд. Кто совсем стар или болен, потратит на что другое.
podwodnik 05 июля 2018 | 12:50
"... старше 60 лет ... пенсионеры Подмосковья смогут ездить в московском транспорте бесплатно ...".
Вроде "Единая Россия" категорически запретила своим членам выступать против пенсионной реформы. А тут видный "едрос" прямо увязывает 60 лет и пенсию. Недоработка :).
vladimirbelarus 05 июля 2018 | 12:50
Галимый пиар на горячей теме! Ничего он не сделает. Обещалкин!
calorad 05 июля 2018 | 12:51
Главное пообещать побольше-глава1 Библия политика.
calorad 05 июля 2018 | 12:53
calorad: Поскольку, тут как в америке не подсчитывают скрупулезно выполненный каждый пункт обещания, можно нести любую ахинею приятную уху массе.
radionews 05 июля 2018 | 12:55
Нарушение антимонопольного законодательства: жители Подмосковья ничем не отличаются от жителей Колымы и мухосранска. Необоснованная преференция, вообще с переходом в криминал.
Это решение верно, только если Подмосковье станет самостоятельным государством, ПМР.