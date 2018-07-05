Владельцам, успешно освоившим первый «Дальневосточный гектар», предлагают выдавать второй
Владельцам, успешно освоившим первый «Дальневосточный гектар» предлагают выдавать второй. Соответствующие поправки подготовили в министерстве по развитию Дальнего Востока.
Как сообщил ТАСС глава ведомства Александр Козлов, они будут внесены в думу в сентябре.
Напомним, — программа предоставляет гражданам России право на получение земельного участка до одного гектара.
Комментарии7
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calorad 05 июля 2018 | 12:41
Очередной распил через приписки, какие гектары...
Дальний Восток стал наиболее заброшенной и забытой частью России. После распада СССР там было закрыто пять шестых из почти полтысячи аэродромов, которые когда-то функционировали в регионе. Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita. «Сегодня 70% Дальнего Востока не обеспечены воздушным сообщением. С 470 аэродромов и аэропортов, которые существовали в 1991 году, сейчас осталась лишь шестая часть. Нехватка транспортных сообщений – это угроза для здоровья и жизни жителей Дальнего Востока. Это серьезное препятствие для развития региона», - признал представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Он указал на «серьезные ошибки» руководства российского министерства транспорта, из-за которых в 2015-2017 годах 42 аэродрома в регионе не получили финансирование, что привело к их закрытию. Впрочем, проблема не только в авиационном сообщении. Дороги на российском Дальнем Востоке тоже в кошмарном состоянии из-за серьезных сокращений средств на них из государственного бюджета. К примеру, если в 2013 году Хабаровский край получил на ремонт дорог более 63 миллионов долларов, то в 2017-м на это ушло лишь 8,3 миллиона. А дороги на Дальнем Востоке РФ из-за сурового климата приходится ремонтировать каждый год после окончания зимы. «Ситуация начала ухудшаться после аннексии Крыма войсками России. Деньги, предназначенные Дальнему Востоку, начали рекой течь на поддержку полуострова», - пишет издание. По словам Трутнева, кошмарное состояние дорог в российском регионе прямо или опосредованного стало причиной смерти около тысячи россиян только за прошлый год. Тяжелая ситуация и с доступом к сырью, которого у России якобы очень много – к природному газу. «Газпром», который владеет в РФ газопроводами протяженностью 730 тысяч километров и отвечает за газификацию страны, не вкладывает деньги в построение сетей в труднодоступных регионах, селах и городках Дальнего Востока. Таким образом, более 60% россиян, которые живут здесь, не пользуются газом.
huyt 05 июля 2018 | 12:41
А кому нужен этот гектар в якутской тундре где нет ничего,даже электричества ? Дорог-тем-более.
pravdatut 05 июля 2018 | 13:05
huyt: Китайцам, корейцам, которые граждане.
rampa 05 июля 2018 | 12:53
а почему нет никакой информации про успешно освоивших первый гектар? По ТВ бы показали их успехи, тогда, глядишь, и остальные подтянутся. Реально интересно. Кто-то что-то знает?
rampa 05 июля 2018 | 12:59
rampa: а то больше похоже, что кто-то сильно умный повыпилил и продал лес на этом своем бесплатном гектаре, и теперь еще хочет.
y3emen1 05 июля 2018 | 12:59
ну, китайцы и без всяких гражданств рф благополучно осваивают дальний восток, и не по одному гектару
zhrv 05 июля 2018 | 13:06
Так и отойдет территория многолюдному соседу. Кто-то обогатится, продавая родину, а кто-то останется без оной.