Неизвестные залили краской монумент советским воинам в центре Вены
Российское посольство в Австрии утверждает, что уже связалось с местными властями и держат вопрос на контроле. Это не первый подобный инцидент: монумент заливали краской уже несколько раз.
Комментарии15
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mystar 05 июля 2018 | 12:40
Кастрюлеголовые майдауны путешествуют по гейропе. Да здравствует безвиз.
ostapbey 05 июля 2018 | 13:00
mystar: а от федерасов России КНДРовцы отвернулись с Лугандонцами даже??
А ты не переживай..
У тебя союзником по гуано есть стратигический партнер Наурия!!
Даже..
perestarok 05 июля 2018 | 12:44
"Неизвестные залили краской монумент советским воинам в центре Вены"
А не надо было выводить войска из стран, склонных к фашизму.
ostapbey 05 июля 2018 | 12:58
perestarok: советские войска???
Советские... Интересно от какой страны эти советские войска завоевывали Европу вначале совместно с Гитлером.
А потом и поотдельности.
Даже..
perestarok 05 июля 2018 | 13:01
ostapbey: " Интересно от какой страны эти советские войска завоевывали Европу вначале совместно с Гитлером.
А потом и поотдельности."
А, интересно, с какой страной Россия сейчас также делит мир?
vladimirbelarus 05 июля 2018 | 12:47
Красная чума - вон из Европы!
perestarok 05 июля 2018 | 13:03
vladimirbelarus: "Красная чума - вон из Европы!"
Фашизм в Европу! Да здравствует европейский фашизм.
ostapbey 05 июля 2018 | 13:04
vladimirbelarus: красная чума дружила с коричневой чумой времени больше, чем не дружила..
И кто матери - истории более ценен?
Дружба побеждает вражду и по понятиям..и по срокам и по поцелуям и по клятвам скрепленным кровью....на совместных парадах даже..
Даже..
sskull 05 июля 2018 | 12:54
Всегда удивляли кретины, которые воюют с памятниками...
Это 100% хохлы после Венской оперы...
mavviomi 05 июля 2018 | 13:02
sskull: интересно, кто взорвал памятники Николаю Второму и Гитлеру?
ostapbey 05 июля 2018 | 13:07
И где на России помятники борцу с коммунизмом и сталинизмом??
Ни коммунизма, ни сталинизма не сохранилось.
А триколор с колорадкой остались.
Переступивши через советские атрибуты, как переступила Валька через сосюлю.
Приподнявши подол юбки даже.
andy66 05 июля 2018 | 12:55
В Вене не памятник - там целый мемориальный комплекс! И никогда не было слышно голосов про его снос. Австрийцы были очень благодарны советам именно за то что они сами ушли из Австрии в 1949 году
Но после того что наделала РФ в последнее время - даже мирные австрийцы уже не могут терпеть ничего русского
polba 05 июля 2018 | 12:58
andy66: Советы ушли САМИ из всей Европы. Даже оттуда, откуда уходить было нельзя. В ответ "Благодарная Европа", как обычно, начала активную подготовку к новой войне.
mavviomi 05 июля 2018 | 13:06
polba: Не сами, а потому что обанкротились и начали самоуничтожаться, какая там уже Европа...
vpu2011 05 июля 2018 | 13:00
Любят русских в мире, репутация.