Совбез ООН проведёт сегодня внеочередное заседание по Сирии

Провести встречу попросили Швеция, сейчас она председатель Совбеза, и Кувейт. Они обеспокоены ситуацией с беженцами. Свои дома на юго-западе Сирии по разным данным покинули от 270 тысяч до 330 тысяч сирийцев. Заседание как сообщает Интерфакс пройдет в закрытом режиме. На нём как ожидается Управление по координации гуманитарных вопросов ООН выступит с докладом по поводу ситуации в провинции Дераа. Страны-участницы Совбеза ООН планируют обсудить меры для её улучшения. На юго-западе Сирии действует несколько зон деэскалации. Их создание год назад согласовали Россия, США и Иордания. Но в последние месяцы ситуация в регионе обострилась. Сирийская оппозиция, а также радикальные исламисты при поддержке США пытаются создать автономию на юге Сирии, это может привести к расколу страны, заявили в российском МИДе. Правительственные сирийские войска две недели назад начали операцию в провинции Дераа. В том числе при помощи артиллерии и авиаударов.

Договорённости по южной зоне деэскалации предполагают, что в итоге на юге Турции не останется несирийских сил. «Поблажек террористам не будет», — дал понять вчера глава российского МИДа Сергей Лавров.