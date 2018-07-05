Разведслужба Ирака подтвердила, что во время авиаудара российских ВКС в Сирии был убит сын лидера «ИГ»*

Разведслужба Ирака подтвердила, что во время авиаудара российских ВКС в Сирии был убит сын лидера запрещенной в России террористической организации «Исламское Государство» Абу Бакра аль-Багдади. Это произошло 2 июля. По некоторым данным, в этот день российская авиация запустила три ракеты по укрытиям боевиков в горах Хомса. Сам Багдади уже давно находится в международном розыске. В различных СМИ периодически появляются сведения о его гибели, однако до сих пор они не получили подтверждения.

* Прим. ред: организация запрещена в России