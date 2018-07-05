Разведслужба Ирака подтвердила, что во время авиаудара российских ВКС в Сирии был убит сын лидера «ИГ»*
Разведслужба Ирака подтвердила, что во время авиаудара российских ВКС в Сирии был убит сын лидера запрещенной в России террористической организации «Исламское Государство» Абу Бакра аль-Багдади. Это произошло 2 июля. По некоторым данным, в этот день российская авиация запустила три ракеты по укрытиям боевиков в горах Хомса. Сам Багдади уже давно находится в международном розыске. В различных СМИ периодически появляются сведения о его гибели, однако до сих пор они не получили подтверждения.
* Прим. ред: организация запрещена в России
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
platonnekafrin 05 июля 2018 | 12:40
Так вот за что Кириенко наградили!
andreyoo 05 июля 2018 | 12:41
Очередное зверство российской военщины?
tonight 05 июля 2018 | 12:52
andreyoo: Случайно попали, бомбили оппов как всегда а этот придурок там находился. Ну хоть один раз русские попали в кого надо и то случайно
noxepy_7_40_ 05 июля 2018 | 12:58
tonight: Сынок ваш? Вы, случайно, не лидер ИГ?
mozhem_povtorit 05 июля 2018 | 12:56
Онжеребенок!