Британская полиция: Отравление двух британцев из Эймсбери, скорее всего, не было целенаправленным покушением на них

Отравление двух британцев из Эймсбери, скорее всего, не было целенаправленным покушением на них. Так считают в британской полиции. В то же время, мужчина и женщина пострадали от воздействия нервно-паралитического вещества «Новичок». Пострадавшие 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес не были связаны с Сергеем и Юлией Скрипаль. Последним событиям сегодня будет посвящено заседание чрезвычайного комитета британского правительства, а в парламенте выступит глава МВД.