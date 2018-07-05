Британская полиция: Отравление двух британцев из Эймсбери, скорее всего, не было целенаправленным покушением на них
Отравление двух британцев из Эймсбери, скорее всего, не было целенаправленным покушением на них. Так считают в британской полиции. В то же время, мужчина и женщина пострадали от воздействия нервно-паралитического вещества «Новичок». Пострадавшие 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес не были связаны с Сергеем и Юлией Скрипаль. Последним событиям сегодня будет посвящено заседание чрезвычайного комитета британского правительства, а в парламенте выступит глава МВД.
Комментарии7
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glotov 05 июля 2018 | 12:39
Четыре месяца никак не вписываются в эту концепцию. Если только сотрудники больницы не продают наркоманам использованные шприцы.
merelymy 05 июля 2018 | 12:52
Кругом плохие новости, а вот ХОРОШАЯ:
Накануне матча Россия-Хорватия реструктурирован долг крупнейшей хорватской компании - Agrokor - перед Сбербанком и ВТБ на 1,4 млрд.$.
Разумеется, это простое совпадение. Но результат субботнего матча пока не ясен пень.
........................
Побольше ситчика нашим комсомолкам.
luger_max_otto 05 июля 2018 | 13:05
А вот в отвлекающую операцию- вполне вписываются. И с очень быстро поднятым шумом в пропутинских СМИ.
- И кто первый прислал соболезнования по поводу гибели "Челленджера"?
- Русские, сэр. За пять минут до того.
- Хм, ладно. Что там у них на "че"?
Чернбыльский фольклор.
simfu 05 июля 2018 | 12:40
Так это хорошо. Новичок обладает лечебными свойствами. От него только хорошеют. Проверено.
tom_tom 05 июля 2018 | 12:40
Все жалуются, что после 50 трудно устроиться на работу.
"Не знаю, как где, но у нас в Воронеже, если на ты с интернетом, активный и целеустремленный, то вполне можешь получить престижную высокооплачиваемую должность, невзирая на возраст. Например, наркокурьера-закладчика. " (c)
j_partizan 05 июля 2018 | 12:56
Более убогого вывода трудно было сделать.
Британцам надо заниматься расследованием преступлений, а не искать только политический след.
pravdatut 05 июля 2018 | 12:59
Необходимо проследить путь бегства исполнителей отравления Скрипалей.