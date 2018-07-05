Бывший член Комиссии ООН: Случай с отравлением «Новичком» в Эймсбери может быть провокацией спецслужб Великобритании

Новый случай с отравлением нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Эймсбери может быть провокацией спецслужб Великобритании. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин.

«Такое ощущение, что британские спецслужбы не контролируют вообще территорию возле Солсбери, и это просто расползается, как грязное пятно. Либо это очередная провокация британских спецслужб», — сказал он.

По мнению И.Никулина, вряд ли подобное отравление могло произойти из-за оставшихся следов предыдущего отравления в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей.

«Вещество («Новичок») – это фосфорорганика — оно не очень стойкое. Поэтому вряд ли оно 4 месяца где-то пролежало, и сохранило свои боевые токсические вещества. Поэтому я думаю, что это какое-то продолжение той же темы. Может быть это связано с тем, что проходит Чемпионат мира по футболу, они нам пытаются напоследок насолить, или это связано с предстоящей встречей с Дональдом Трампом в Хельсинки. В любом случае ситуация непонятная», — отметил он.

По мнению И.Никулина, повторное отравление «Новичком» в том же районе страны свидетельствует о том, что Скотланд-Ярд не справляется со своей работой.

«Если уже несколько случаев вокруг одного и того же места, то это надо расследовать. И это должна делать авторитетная международная комиссия. Похоже, что британские спецслужбы и хваленый Скотланд-Ярд явно не справляются со своей задачей», — заключил он.

30 июня в городе Эймсбери два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие — 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес — в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери.