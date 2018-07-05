Бывший член Комиссии ООН: Случай с отравлением «Новичком» в Эймсбери может быть провокацией спецслужб Великобритании
Новый случай с отравлением нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Эймсбери может быть провокацией спецслужб Великобритании. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин.
«Такое ощущение, что британские спецслужбы не контролируют вообще территорию возле Солсбери, и это просто расползается, как грязное пятно. Либо это очередная провокация британских спецслужб», — сказал он.
По мнению И.Никулина, вряд ли подобное отравление могло произойти из-за оставшихся следов предыдущего отравления в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей.
«Вещество («Новичок») – это фосфорорганика — оно не очень стойкое. Поэтому вряд ли оно 4 месяца где-то пролежало, и сохранило свои боевые токсические вещества. Поэтому я думаю, что это какое-то продолжение той же темы. Может быть это связано с тем, что проходит Чемпионат мира по футболу, они нам пытаются напоследок насолить, или это связано с предстоящей встречей с Дональдом Трампом в Хельсинки. В любом случае ситуация непонятная», — отметил он.
По мнению И.Никулина, повторное отравление «Новичком» в том же районе страны свидетельствует о том, что Скотланд-Ярд не справляется со своей работой.
«Если уже несколько случаев вокруг одного и того же места, то это надо расследовать. И это должна делать авторитетная международная комиссия. Похоже, что британские спецслужбы и хваленый Скотланд-Ярд явно не справляются со своей задачей», — заключил он.
30 июня в городе Эймсбери два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие — 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес — в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери.
Комментарии7
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mystar 05 июля 2018 | 12:30
Наглы должны признать что это или операция британских спецслужб или они не контролируют ОВ в своем портон дауне.
accyapa 05 июля 2018 | 12:49
mystar: "Новичок" - органофосфорное соединение, то оно быстро распадается при соприкосновении с водой"
На дверную ручку дома Скрипалей Новичёк выдавили из тюбика. Есть съёмки этого действия с камер видео наблюдения. И естественно потом тюбик закрыли. На пути к аэропорту этот тюбик вышвырнули из машины. Городок, кстати, находится строго на пути к аэропорту. 4 марта, этого человека засняли у стойки регистрации Аэрофлота.
Через несколько месяцев пара наркоманов тюбик подобрала, чуть чуть выдавили, нюхнули, не понравилось...
Ни какого контакта с водой у Новичка не было. Своё высокое качество он сохранил.
Версию Англичане выстраивают грамотную. И теперь Терезка королевну на чемпионат точно не отпустит.
mystar 05 июля 2018 | 13:07
accyapa: На дверную ручку дома Скрипалей Новичёк выдавили из тюбика.
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Сведения про тюбик из методички госдепа?
danko1 05 июля 2018 | 12:31
Мог бы быть этот случай провокацией спецслужб Великобритании, но более убедительной выглядит версия с ФСБ, для которой такие отравления обычная практика.
Думаю, что и этот эксперт - сотрудник ФСБ, что для России в ООН норма, оправдывает своих.
grazschdanin 05 июля 2018 | 12:32
«Вещество («Новичок») – это фосфорорганика — оно не очень стойкое. Поэтому вряд ли оно 4 месяца где-то пролежало, и сохранило свои боевые токсические вещества. Поэтому я думаю, что это какое-то продолжение той же темы. Может быть это связано с тем, что проходит Чемпионат мира по футболу, они нам пытаются напоследок насолить...
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Простые Англичане узнали, что местные СМИ им врут про Россию, её ужасные условия, быт и характер. Волна желающих съездить к нам растет. Вот и предприняли ещё одну попытку демонизации русских. Но как то всё не креативно получилось.
glotov 05 июля 2018 | 12:35
Интересная точка зрения. И в эпоху "хайли-лайкли" вполне убедительная.
platonnekafrin 05 июля 2018 | 12:35
— Граф велел уже назначить на это место чиновника канцелярии, Сергеева...
— Какого это Сергеева? — воскликнула графиня. — Уж не того ли, который в прошлом году был замешан в это грязное дело? Он украл какую-то шубу, или что-то в этом роде...
— Вы ошибаетесь, графиня; Сергеев ничего не украл, а напротив того: у него украли шубу.
— Ну, это совершенно всё равно, он ли украл или у него украли... Главное то, что он был замешан в гадком деле, une affaire de vol, а потому очень странно назначать его на такое видное место... Впрочем, я забыла, что в нашем министерстве теперь люди, как Сергеев, имеют больше успеха, чем люди нашего общества.