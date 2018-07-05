Главная звезда сборной Бразилии Неймар провел в общей сложности 14 минут, лежа на газоне в матчах чемпионата мира по футболу. Больше трети этого времени пришлось на игру с Мексикой.

В четырех матчах соперники сфолили на Неймаре 23 раза. Это рекордный показатель нынешнего чемпионата мира. Ни на Месси, ни на Криштиану Роналду, ни на Киллиане Мбаппе столько фолов совершено не было. Вот только это не единственный показатель, по которому Неймар лидирует. Дотошные испанские журналисты скрупулезно посчитали, сколько времени бразилец провел на газоне, после тех самых нарушения, а также и после собственных симуляций, которых у нападающего тоже немало. Оказалось, что в четырех матчах Неймар пролежал на травке 13 минут и 50 секунд. Особенно часто он делал это в игре с Мексикой. На этот матч пришлось целых пять минут валяний. Соперники постоянно жалуются, что Неймар симулирует и тянет время, только это не мешает форварду показывать высокую результативность. В четырех матчах у него два гола и две голевых передачи. При этом в нескольких барах Рио-де-Жанейро посетителям наливали бесплатное пиво за каждое падение Неймара в матче с Сербией.

Поддержку Неймару на фоне критики в его адрес выразил его знаменитый соотечественник Ривалдо. На своей странице в «Инстаграме» он написал следующие слова: «Если для победы сборной Бразилии нужно упасть, — падай».