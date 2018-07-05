Президиум Мосгорсуда отказался отправить на пересмотр приговор Григорию Пирумову

Президиум Мосгорсуда отказался отправить на пересмотр приговор бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову. Ранее экс-чиновник был осужден за хищения на полтора года, но в зачет срока пошло время содержания под стражей в период следствия.



Представитель потерпевшей по «делу реставраторов» стороны – министерства культуры – просил не ужесточать приговор осужденному за хищения Пирумову. В ведомстве Владимира Мединского для этого, в отличие от ситуации с делом «Седьмой студии» оснований не увидели. Сам Пирумов обратился к Президиуму Мосгорсуда, рассказав о том, как изменилась его жизнь после освобождения. По его словам – он «многое понял и осознал в заключении», кроме того, тюрьма привела его к вере. Бывший замминистра рассказал, что теперь «посещает богослужения и часто общается со священнослужителями». Пересмотра дела требовала генпрокуратура, ее представлял сегодня замглавы надзорного органа Леонид Коржинек. Он добивался возвращения дела на стадию рассмотрения в апелляционную инстанцию в связи мягкостью назначенного наказания. Мотивировка – преступления тяжкие, а наказание несоразмерно мягкое. Осенью прошлого года Дорогомиловский суд Москвы признал Пирумова в хищении более 160 миллионов рублей. Адвокат Пирумова Федор Куприянов приводил при этом доводы в пользу деятельного раскаяния своего клиента и отмечал, что он возместил причиненный ущерб.

В мае Пирумов был арестован по новому делу – о хищении не почти полумиллиарда бюджетных рублей, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа. По этому делу свою вину он не признает.