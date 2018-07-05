Андрей Воробьев предлагает сделать бесплатный проезд для жителей Подмосковья старше 60 лет
Губернатор Московской области Андрей Воробьев предлагает сделать бесплатный проезд в общественном транспорте Москвы для жителей Подмосковья старше 60 лет. Об этом он заявил в Мособлдуме.
Воробьев сообщил депутатам, что к нему часто подходят люди старшего поколения и просят ввести эту льготу – сейчас такая возможность есть, — подчеркнул он.
Предполагается, что пенсионеры Подмосковья смогут ездить в московском транспорте бесплатно уже с 1 сентября.
Комментарии12
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danko_vobla 05 июля 2018 | 12:11
Ну к 60 годам бабла заработал не мерено и ещё дорога бесплатно! Лучше уж до 30 лет бесплатно, пока не поднялся. А то за это и НДС поднимают. Политики. Экономисты.
danko1 05 июля 2018 | 12:13
Это называется прямым подкупом избирателей, да еще за счет бюджета.
За такое надо с выборов крестника Шойгу снимать.
danko_vobla 05 июля 2018 | 12:15
danko1: старуха1 не дёргайся так в маями. Тебе не будет. Шойгу. Снимать. Тебя. Надеть.
danko_vobla 05 июля 2018 | 12:18
danko1: твой крестник это покойный дед ведемченко в схронах. Затычка в каждой бочке. Старуха1 спец. В чем ты не спец и свечку не держала? Это известно всему Миру!
huyt 05 июля 2018 | 12:17
danko1: Конечно подкуп. да и льгота раньше эта уже была. Правда тутошние тролли, кто расхваливает путинизм считают возвращение этой льготы за большое благо.
danko_vobla 05 июля 2018 | 12:20
huyt: иди беги в кассу 10.80.
ura_123 05 июля 2018 | 12:13
Ах да,выборА на носу и как обычно невыполнимые обещания...
ura_123 05 июля 2018 | 12:15
Да вы только посмотрите, тупая вобла взбунтовалась)))
reaver 05 июля 2018 | 12:23
Кто за это заплатит как обычно не сказал?
andy66 05 июля 2018 | 12:25
это называется "демонетаризация льгот"
совок очень любил таким заниматься. Это когда у государства денег нет, но очень нужно задобрить/подкупить определенные категории населения. Тогда государство говорит населению "а давайте бесплатно поработаем для вот этой категории населения"?
huyt 05 июля 2018 | 12:33
andy66: Субботники например, воскресники. Да и все сталинское стройки в "совке" построены на халяву.- ценой почти миллиона жизней заключенных, как правило не повинных на самом деле.
nikolaitschi 05 июля 2018 | 12:36
Бюджет пофигу! Пенсии платить нечем, а на проезд деньги нашлись? И почему именно 60?
Крысы!!