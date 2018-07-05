Андрей Воробьев предлагает сделать бесплатный проезд для жителей Подмосковья старше 60 лет

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предлагает сделать бесплатный проезд в общественном транспорте Москвы для жителей Подмосковья старше 60 лет. Об этом он заявил в Мособлдуме.



Воробьев сообщил депутатам, что к нему часто подходят люди старшего поколения и просят ввести эту льготу – сейчас такая возможность есть, — подчеркнул он.

Предполагается, что пенсионеры Подмосковья смогут ездить в московском транспорте бесплатно уже с 1 сентября.