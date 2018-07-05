В Кремле не стали комментировать сообщение о присвоении звания «Героя России» Кириенко

В Кремле не стали комментировать сообщение о присвоении звания «Героя России» первому зам.главы администрации президента Сергею Кириенко.



Ранее об этом написала газета «Коммерсантъ» . По ее данным, Владимир Путин подписал закрытый указ. Кириенко отмечен за «развитие атомной отрасли» – в свое время он возглавлял Росатом, а также за вклад в избирательную кампанию президента.