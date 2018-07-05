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12:02, 05 июля 2018

В Кремле не стали комментировать сообщение о присвоении звания «Героя России» Кириенко

В Кремле не стали комментировать сообщение о присвоении звания «Героя России» первому зам.главы администрации президента Сергею Кириенко.

Ранее об этом написала газета «Коммерсантъ» . По ее данным, Владимир Путин подписал закрытый указ. Кириенко отмечен за «развитие атомной отрасли» – в свое время он возглавлял Росатом, а также за вклад в избирательную кампанию президента.

Комментарии

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ze_danil 05 июля 2018 | 12:09

Киндер-сюрприз - Герой России

портянкам гордится и радоваться!!

danko_vobla 05 июля 2018 | 12:13

ze_danil: холкам вешаться.

danko1 05 июля 2018 | 12:18

Интересно, ворами в законе на сходке своей ОПГ Путин тоже назначает тайно?
Или просто ОПГ Озеро в полном составе можно считать ворами в законе?

zemljanka 05 июля 2018 | 12:25

danko1: Вписался.
В вертикаль цапков-оккупантов-мутантов.

shicotus_live 05 июля 2018 | 12:36

danko1: А причём тут "воры в законе"? Очень похоже, звание он получил за тот самый движок для ракеты, которого "якобы нет")))

danko1 05 июля 2018 | 12:42

shicotus_live: Путин воров в законе и таких же их деток орденами постоянно награждает.

shicotus_live 05 июля 2018 | 12:45

danko1: Ещё раз, не надо тупить. Героя он получил, как глава Росатома, то есть за оборонку. А что у нас значимого рассекретили в последнее время? Правильно, ракеты с атомным движком разработки этой корпорации.

chubuk 05 июля 2018 | 12:14

ze_danil: Мы то можем посмеяться, а вот какая "честь" выпала тем Героям России, кто в боях получил это звание - в одном ряду с академиком и кириенко.....

danko1 05 июля 2018 | 12:16

chubuk: Неужели даже Пескову стало стыдно за этот маразм?
Пора нормальным людям награды возвращать бандиту Путину, но не тайно, а явно.

luger_max_otto 05 июля 2018 | 12:20

Он просто понял глубокий смысл рекламы "Стиморола"- что иногда лучше жевать, чем говорить :)

chubuk 05 июля 2018 | 12:17

chubuk:
"... В военкомате мне сказали: "Старина,
Тебе броню дает родной завод "Компрессор"!"
Я отказался,- а Сережку Фомина
Спасал от армии отец его, профессор.
Кровь лью я за тебя, моя страна,
И все же мое сердце негодует:
Кровь лью я за Сережку Фомина -
А он сидит и в ус себе не дует!
Теперь небось он ходит по кинам -
Там хроника про нас перед сеансом,-
Сюда б сейчас Сережку Фомина -
Чтоб побыл он на фронте на германском!

...Но наконец закончилась война -
С плеч сбросили мы словно тонны груза,-
Встречаю я Сережку Фомина -
А он Герой Советского Союза..."

romashka__ 05 июля 2018 | 12:18

Кто знает последние слова? Вот я пишу этими последними словами.
Кириенко заслужил такого отношения. Труженик.

chubuk 05 июля 2018 | 12:22

romashka__: Он уже наверно дважды герой - за дефолт -то точно получил...

huyt 05 июля 2018 | 12:19

chubuk: Наверно следующим шагом будет присвоение никогда не служившему в армии до министерского кресла господину Шойгу звания маршала.

tks 05 июля 2018 | 12:28

huyt: По моему, он уже Маршалл, судя по золотому шитью на мундире и погонах...

huyt 05 июля 2018 | 12:36

tks: Нет, пока генерал, как генералом и героем является и бывший басаевский бандит по имени Рамзан.

chubuk 05 июля 2018 | 12:30

huyt: Согласитесь, что это становится просто любопытно: до каких пределов может дойти извращение, если оставить его так сказать в стерильной среде.Если у него предел, или оно бесконечно как Вселенная? Многие психиатры защитятся на этом явлении.

galina6837 05 июля 2018 | 12:37

chubuk:
Скоро коня в Сенат притащит, недолго уже осталось

chubuk 05 июля 2018 | 12:40

galina6837: В МИДе уже есть)))

(комментарий скрыт)

neyexo 05 июля 2018 | 12:29

chubuk: в таких случаях живые кавалеры возвращают награду, если умер - относят родственники

chubuk 05 июля 2018 | 12:33

neyexo: Вы о каких-то других кавалерах и родственниках говорите: "..о таких краях не слыхали мы..."

fr_perren 05 июля 2018 | 12:59

chubuk: У меня сосед - ветеран в 17 лет вместе с комвзвода и еще одним солдатиком привели 7 ( семь!) немцев языков из-за линии фронта разом! За это командир дивизии получил звезду героя, командир подразделения орден, а вот соседу моему перепала медаль "За отвагу"...как я понял самая дорогая для него.. Так у нас повелось что, как правило награды получают как раз не те кто их достоин. Вместо ученых вот Кириенко.

chubuk 05 июля 2018 | 13:03

fr_perren: Второй Лысенко - так сказать "по дорогам проложенным дедами"

kindman_a 05 июля 2018 | 12:16

ze_danil:

Ну, уж если начальникам отдела кадров дают Героя,....

huyt 05 июля 2018 | 12:30

kindman_a: Дак и нескольким бывшим басаевским бандитам путинская власть дала звёзды героя России. Что тут такого-то ?

(комментарий скрыт)

asyrj 05 июля 2018 | 12:12

Героями России теперь назначаются высокопоставленные полит технологи?

asyrj 05 июля 2018 | 12:19

asyrj: Чтобы не произошла девальвация звания,
надобно поподробнее разработать статут медали-героя.
Например:
"Великий герой России",
"Величайший герой России"...

tks 05 июля 2018 | 12:30

asyrj: Или так: Контр-герой, Вице-герой, Полный герой, Супергерой! ;')))

galina6837 05 июля 2018 | 12:55

asyrj:
чтобы суметь канонизировать Зверя, в некотором роде надо быть большим мастером своего дела.
Не всем удаётся качественно зомбировать население перед выборами.
За это от Вована особая признательность и куча цацок от Героя до чёрного пояса по карате

platonnekafrin 05 июля 2018 | 12:13

Указ закрытый. На родине героя на установленном бюсте - мешок. Кусок звезды торчит из под мешка, но вот фамилия замазана. И только ощупь головы дает понять, что это Кириенко. Ну и еще бесплатный проезд на автобусе, разумеется.

u237 05 июля 2018 | 12:20

platonnekafrin не удивлюсь, если закрытым указом солнцеликий, давно переплюнул дорогого Леонида Ильича с небывалым для странны результатом

platonnekafrin 05 июля 2018 | 12:26

u237: Учитывая его склонность к глумлению, думаю, что он звездами не себя награждает, а мух, тараканов, опарышей.

u237 05 июля 2018 | 12:14

за дефолт в 1998 нашла награда героя

kraft 05 июля 2018 | 12:15

Герой дефолта.

tks 05 июля 2018 | 12:32

kraft: Герой Дефолта, Мирного Атома и Гоп-Компании!

vladimirgornitsky 05 июля 2018 | 12:18

Как тут не вспомнить из любимого:
"Каждый день к девяти утра я должен идти в мой магистрат. Я не скажу, что это подвиг, но вообще что-то героическое в этом есть!"

svetalana 05 июля 2018 | 12:19

"...а также за вклад в избирательную кампанию президента." - чего тут еще комментировать? Выслужился "киндер-сюрприз". Правда, что уж тут прикидываться, изобретать причины в "закрытом указе - можно и не лицемерить уже.

koshkaedu 05 июля 2018 | 12:21

Жалко, Говорухин не успел. Ушёл раньше Указа.

(комментарий скрыт)

keg 05 июля 2018 | 12:23

какие герои такая и Россия....

simfu 05 июля 2018 | 12:23

А дочери поди уже обе герои России. Тайными указами.

neyexo 05 июля 2018 | 12:24

герой соцтруда
(за выборы, за сговорчивость0

tks 05 июля 2018 | 12:25

Странно: о Герое и его Подвиге должна знать вся страна, а здесь скрывается почему-то...
Наверное, по линии разведки бессмертный подвиг был, не иначе как...
Разведки или разводки...

nds 05 июля 2018 | 12:30

tks: Может, награда за геройство в связи с пенсионной реформой, а заодно и за предыдущее мужество - дефолт 1998 года?
Народ ведь должен знать своих героев?

asyrj 05 июля 2018 | 12:26

Это по-нашенски, по-ленински:
Каждый киндер-герой может управлять государством.

nikolaitschi 05 июля 2018 | 12:32

Он что отравил кого? Или закладку сделал под строящийся реактор? Как иначе могло случиться, что не нашлось приличного повода для награды человека, долго руководившего довольно успешной программой?

galina6837 05 июля 2018 | 13:06

nikolaitschi:
а в России больше никого не осталось, кто никого не травил и реакторов не взрывал ?
Если на взорвал реактор, уже герой? ))

для справки: за успешный труд полагается звание Героя труда
Сейчас даже звание Ветерана труда, дающего льготы, получить невозможно (условия жёсткие). Я вот на пенсию ушла, много лет отработав, без регалий. Но награждают на производстве только руководящие сами себя, простые работяги живут от зарплаты до зарплаты

glock09 05 июля 2018 | 12:34

На родине Кириенко будет установлен памятник. Уже проведён конкурс. Победил проект памятника в виде киндер- сюрприза.

bja_1950 05 июля 2018 | 12:38

За все хитроумные выкрутасы и подлоги в период избирательной кампании самому главному кремлевскому интригану присвоили "героя". Какая низость!

vpoiskahdna 05 июля 2018 | 12:38

Зря они так, страна должна знать своих героев. Может он лопатой уран в реактор забрасывал или миллион бюллетеней лично нарисовал. И обязательно бюст, в бетон залить и поставить на родине героя.

kochar 05 июля 2018 | 12:39

Противно комментировать...

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ugiazov 05 июля 2018 | 12:39

Медаль по закрытому указу нужно носить на подкладке пиджака.

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