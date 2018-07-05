В Кремле не стали комментировать сообщение о присвоении звания «Героя России» Кириенко
В Кремле не стали комментировать сообщение о присвоении звания «Героя России» первому зам.главы администрации президента Сергею Кириенко.
Ранее об этом написала газета «Коммерсантъ» . По ее данным, Владимир Путин подписал закрытый указ. Кириенко отмечен за «развитие атомной отрасли» – в свое время он возглавлял Росатом, а также за вклад в избирательную кампанию президента.
Комментарии51
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ze_danil 05 июля 2018 | 12:09
Киндер-сюрприз - Герой России
портянкам гордится и радоваться!!
danko_vobla 05 июля 2018 | 12:13
ze_danil: холкам вешаться.
danko1 05 июля 2018 | 12:18
Интересно, ворами в законе на сходке своей ОПГ Путин тоже назначает тайно?
Или просто ОПГ Озеро в полном составе можно считать ворами в законе?
zemljanka 05 июля 2018 | 12:25
danko1: Вписался.
В вертикаль цапков-оккупантов-мутантов.
shicotus_live 05 июля 2018 | 12:36
danko1: А причём тут "воры в законе"? Очень похоже, звание он получил за тот самый движок для ракеты, которого "якобы нет")))
danko1 05 июля 2018 | 12:42
shicotus_live: Путин воров в законе и таких же их деток орденами постоянно награждает.
shicotus_live 05 июля 2018 | 12:45
danko1: Ещё раз, не надо тупить. Героя он получил, как глава Росатома, то есть за оборонку. А что у нас значимого рассекретили в последнее время? Правильно, ракеты с атомным движком разработки этой корпорации.
chubuk 05 июля 2018 | 12:14
ze_danil: Мы то можем посмеяться, а вот какая "честь" выпала тем Героям России, кто в боях получил это звание - в одном ряду с академиком и кириенко.....
danko1 05 июля 2018 | 12:16
chubuk: Неужели даже Пескову стало стыдно за этот маразм?
Пора нормальным людям награды возвращать бандиту Путину, но не тайно, а явно.
luger_max_otto 05 июля 2018 | 12:20
Он просто понял глубокий смысл рекламы "Стиморола"- что иногда лучше жевать, чем говорить :)
chubuk 05 июля 2018 | 12:17
chubuk:
"... В военкомате мне сказали: "Старина,
Тебе броню дает родной завод "Компрессор"!"
Я отказался,- а Сережку Фомина
Спасал от армии отец его, профессор.
Кровь лью я за тебя, моя страна,
И все же мое сердце негодует:
Кровь лью я за Сережку Фомина -
А он сидит и в ус себе не дует!
Теперь небось он ходит по кинам -
Там хроника про нас перед сеансом,-
Сюда б сейчас Сережку Фомина -
Чтоб побыл он на фронте на германском!
...Но наконец закончилась война -
С плеч сбросили мы словно тонны груза,-
Встречаю я Сережку Фомина -
А он Герой Советского Союза..."
romashka__ 05 июля 2018 | 12:18
Кто знает последние слова? Вот я пишу этими последними словами.
Кириенко заслужил такого отношения. Труженик.
chubuk 05 июля 2018 | 12:22
romashka__: Он уже наверно дважды герой - за дефолт -то точно получил...
huyt 05 июля 2018 | 12:19
chubuk: Наверно следующим шагом будет присвоение никогда не служившему в армии до министерского кресла господину Шойгу звания маршала.
tks 05 июля 2018 | 12:28
huyt: По моему, он уже Маршалл, судя по золотому шитью на мундире и погонах...
huyt 05 июля 2018 | 12:36
tks: Нет, пока генерал, как генералом и героем является и бывший басаевский бандит по имени Рамзан.
chubuk 05 июля 2018 | 12:30
huyt: Согласитесь, что это становится просто любопытно: до каких пределов может дойти извращение, если оставить его так сказать в стерильной среде.Если у него предел, или оно бесконечно как Вселенная? Многие психиатры защитятся на этом явлении.
galina6837 05 июля 2018 | 12:37
chubuk:
Скоро коня в Сенат притащит, недолго уже осталось
chubuk 05 июля 2018 | 12:40
galina6837: В МИДе уже есть)))
neyexo 05 июля 2018 | 12:29
chubuk: в таких случаях живые кавалеры возвращают награду, если умер - относят родственники
chubuk 05 июля 2018 | 12:33
neyexo: Вы о каких-то других кавалерах и родственниках говорите: "..о таких краях не слыхали мы..."
fr_perren 05 июля 2018 | 12:59
chubuk: У меня сосед - ветеран в 17 лет вместе с комвзвода и еще одним солдатиком привели 7 ( семь!) немцев языков из-за линии фронта разом! За это командир дивизии получил звезду героя, командир подразделения орден, а вот соседу моему перепала медаль "За отвагу"...как я понял самая дорогая для него.. Так у нас повелось что, как правило награды получают как раз не те кто их достоин. Вместо ученых вот Кириенко.
chubuk 05 июля 2018 | 13:03
fr_perren: Второй Лысенко - так сказать "по дорогам проложенным дедами"
kindman_a 05 июля 2018 | 12:16
ze_danil:
Ну, уж если начальникам отдела кадров дают Героя,....
huyt 05 июля 2018 | 12:30
kindman_a: Дак и нескольким бывшим басаевским бандитам путинская власть дала звёзды героя России. Что тут такого-то ?
asyrj 05 июля 2018 | 12:12
Героями России теперь назначаются высокопоставленные полит технологи?
asyrj 05 июля 2018 | 12:19
asyrj: Чтобы не произошла девальвация звания,
надобно поподробнее разработать статут медали-героя.
Например:
"Великий герой России",
"Величайший герой России"...
tks 05 июля 2018 | 12:30
asyrj: Или так: Контр-герой, Вице-герой, Полный герой, Супергерой! ;')))
galina6837 05 июля 2018 | 12:55
asyrj:
чтобы суметь канонизировать Зверя, в некотором роде надо быть большим мастером своего дела.
Не всем удаётся качественно зомбировать население перед выборами.
За это от Вована особая признательность и куча цацок от Героя до чёрного пояса по карате
platonnekafrin 05 июля 2018 | 12:13
Указ закрытый. На родине героя на установленном бюсте - мешок. Кусок звезды торчит из под мешка, но вот фамилия замазана. И только ощупь головы дает понять, что это Кириенко. Ну и еще бесплатный проезд на автобусе, разумеется.
u237 05 июля 2018 | 12:20
platonnekafrin не удивлюсь, если закрытым указом солнцеликий, давно переплюнул дорогого Леонида Ильича с небывалым для странны результатом
platonnekafrin 05 июля 2018 | 12:26
u237: Учитывая его склонность к глумлению, думаю, что он звездами не себя награждает, а мух, тараканов, опарышей.
u237 05 июля 2018 | 12:14
за дефолт в 1998 нашла награда героя
kraft 05 июля 2018 | 12:15
Герой дефолта.
tks 05 июля 2018 | 12:32
kraft: Герой Дефолта, Мирного Атома и Гоп-Компании!
vladimirgornitsky 05 июля 2018 | 12:18
Как тут не вспомнить из любимого:
"Каждый день к девяти утра я должен идти в мой магистрат. Я не скажу, что это подвиг, но вообще что-то героическое в этом есть!"
svetalana 05 июля 2018 | 12:19
"...а также за вклад в избирательную кампанию президента." - чего тут еще комментировать? Выслужился "киндер-сюрприз". Правда, что уж тут прикидываться, изобретать причины в "закрытом указе - можно и не лицемерить уже.
koshkaedu 05 июля 2018 | 12:21
Жалко, Говорухин не успел. Ушёл раньше Указа.
keg 05 июля 2018 | 12:23
какие герои такая и Россия....
simfu 05 июля 2018 | 12:23
А дочери поди уже обе герои России. Тайными указами.
neyexo 05 июля 2018 | 12:24
герой соцтруда
(за выборы, за сговорчивость0
tks 05 июля 2018 | 12:25
Странно: о Герое и его Подвиге должна знать вся страна, а здесь скрывается почему-то...
Наверное, по линии разведки бессмертный подвиг был, не иначе как...
Разведки или разводки...
nds 05 июля 2018 | 12:30
tks: Может, награда за геройство в связи с пенсионной реформой, а заодно и за предыдущее мужество - дефолт 1998 года?
Народ ведь должен знать своих героев?
asyrj 05 июля 2018 | 12:26
Это по-нашенски, по-ленински:
Каждый киндер-герой может управлять государством.
nikolaitschi 05 июля 2018 | 12:32
Он что отравил кого? Или закладку сделал под строящийся реактор? Как иначе могло случиться, что не нашлось приличного повода для награды человека, долго руководившего довольно успешной программой?
galina6837 05 июля 2018 | 13:06
nikolaitschi:
а в России больше никого не осталось, кто никого не травил и реакторов не взрывал ?
Если на взорвал реактор, уже герой? ))
для справки: за успешный труд полагается звание Героя труда
Сейчас даже звание Ветерана труда, дающего льготы, получить невозможно (условия жёсткие). Я вот на пенсию ушла, много лет отработав, без регалий. Но награждают на производстве только руководящие сами себя, простые работяги живут от зарплаты до зарплаты
glock09 05 июля 2018 | 12:34
На родине Кириенко будет установлен памятник. Уже проведён конкурс. Победил проект памятника в виде киндер- сюрприза.
bja_1950 05 июля 2018 | 12:38
За все хитроумные выкрутасы и подлоги в период избирательной кампании самому главному кремлевскому интригану присвоили "героя". Какая низость!
vpoiskahdna 05 июля 2018 | 12:38
Зря они так, страна должна знать своих героев. Может он лопатой уран в реактор забрасывал или миллион бюллетеней лично нарисовал. И обязательно бюст, в бетон залить и поставить на родине героя.
kochar 05 июля 2018 | 12:39
Противно комментировать...
ugiazov 05 июля 2018 | 12:39
Медаль по закрытому указу нужно носить на подкладке пиджака.