Одиннадцать человек задержаны во французском Нанте после новой волны беспорядков
Они вспыхнули после того, как в ходе проверки документов полицейский застрелил местного жителя.
Группа радикально настроенных граждан, среди которых было много несовершеннолетних, минувшим вечером поджигали машины и громили фасады зданий.
Как ожидается, сегодня в Нант приедет премьер-министр Франции Эдуард Филипп для обсуждения сложившейся ситуации.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
danko_vobla 05 июля 2018 | 12:07
А что скажет неодекватная бабка данко1 спец в задержаниях?
pyco_mypucmo 05 июля 2018 | 12:15
danko_vobla: любой скажет тебе, что твоё место на бутылке.
tks 05 июля 2018 | 12:10
"Европейская толерантность превратила общеевропейский дом в дом терпимости."
© Даниил Гранин, 2004г.
odobryam_s 05 июля 2018 | 12:21
Свободу узникам совести! Позор кровавому режиму Макрона! Хомяки, я ничего не перепутал?
melnikov_ivan_85 05 июля 2018 | 12:42
odobryam_s: А по-моему вы всё перевернули с ног на голову. В прочем, как всегда.
odobryam_s 05 июля 2018 | 13:03
melnikov_ivan_85:
Ну ясен пень! Когда в России какого-нибудь мудака Павленского задерживают на пару дней, демшиза с катушек слетает, проклиная Мордор, а когда во Франции его пожизненно в дурку упаковывают - все норм, все ОК! Так и в случае с этими поганцами! Так что, Спок, не умничай. Просто признайся, что двойные стандарты у вас, либероидов, просто в крови!
tonight 05 июля 2018 | 13:04
odobryam_s: Я поддерживаю. Свободу мигрантам! Надо отправить их назад откуда приехали и нехай будут свободными уже
mystar 05 июля 2018 | 12:27
ЕСовские политики мудры и хитры. План заманить террористов в европу на приманку в виде пособий а потом скопом уничтожить.)))
tonight 05 июля 2018 | 13:00
Против чего они бунтовали? Може тосковали по родине, по своей далекой Сомалии да Сирии. Так треба отправить их в зад и будет им счастья.