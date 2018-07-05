Одиннадцать человек задержаны во  французском Нанте после новой волны беспорядков

Они вспыхнули после того, как в ходе проверки документов полицейский застрелил местного жителя.

Группа радикально настроенных граждан, среди которых было много несовершеннолетних, минувшим вечером поджигали машины и громили фасады зданий.

Как ожидается, сегодня в Нант приедет премьер-министр Франции Эдуард Филипп для обсуждения сложившейся ситуации.