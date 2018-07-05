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12:00, 05 июля 2018

В британском МВД не считают отравление пары из Эймсбери целенаправленным покушением

По словам замглавы ведомства Бена Уоллеса, пострадавшие никак не связаны с экс-офицером ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией.

Пара из Эймсбери – 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес – предположительно отравились веществом «Новичок», как и Скрипали, полагают в британском МВД. Вместе с тем в ведомстве отмечают, что случившееся, скорее, является последствием прежнего нападения, нежели целенаправленной атакой. Роули и Стерджес были доставлены в больницу в критическом состоянии в минувшую субботу. Их состояние за это время не изменилось. Замглавы МВД Бен Уоллес, между тем, подчеркнул, что Лондон все еще считает Россию причастной к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок». Он призвал Москву не только пояснить мотивы, но и помочь в обеспечении безопасности жителей Солсбери, где произошло первое отравление в марте этого года. Россия же, напомним, все обвинения категорически отрицает.

Тем временем племянница Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль заявила, что у нее вновь состоялся разговор со своей двоюродной сестрой Юлией. По ее словам, пострадавшая в результате отравления дочь экс-офицера ГРУ хочет вернуться в Россию, передает ТАСС

Комментарии

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danko_vobla 05 июля 2018 | 12:04

Ужас какой. А что скажет неодекватка данко1?

kit07_12 05 июля 2018 | 12:25

danko_vobla: Хайли лайкли, по любасу виноват Путин.

tom_tom 05 июля 2018 | 12:38

Истинные раша-патриоты:
агитировшая за Путина Чулпан Хаматова, получила гражданство Латвии... Гггг...

kuz_sib 05 июля 2018 | 12:07

дверная ручка пощла по рукам

sskull 05 июля 2018 | 12:07

Да тут любому " думающему" шизоиду понятно, что виноват Путин. Отвлекает россиян от поражения в 1/4 .
Шах и мат, ватаны, дело раскрыто.

physik 05 июля 2018 | 12:19

sskull: Надо же, вы сами себе обозвали "шизоидом"?
Коротко, но справедливо.
Еще бы узнать, кто такие ватаны и почему Россия проиграла хорватам? Матч, вроде бы, будет еще через два дня.

accyapa 05 июля 2018 | 12:31

"Новичок" - органофосфорное соединение. Оно быстро распадается при соприкосновении с водой"

На дверную ручку дома Скрипалей Новичёк выдавили из тюбика. Есть съёмки этого действия с камер видеонаблюдения. И естественно потом тюбик закрыли. Городок, где произошло отравление 30 июня, находится на пути к аэропорту, В этом городке отраву вышвырнули из машины. В аэропорту 4 марта этого человека засняли у стойки регистрации аэрофлота.

Через несколько месяцев пара наркоманов тюбик подобрала, чуть чуть выдавили, нюхнули, не понравилось...
Ни какого контакта с водой у Новичка не было.

Версию Мелкобриты выстраивают достаточно стройную. Прошу всех: Не надо над ней смеяться.
На днях последует ещё одна волна высылок дипломатов. И уже гарантированно то, что Терезка не разрешит королевне прибыть на ЧМ2018.

podwodnik 05 июля 2018 | 12:07

Если это действительно последствие отравление Скрипалей - то это ужас. Химическая война с необходимостью эвакуации части территории. В психозе местных жителей и в отказе посещать эти места посторонним сомневаться, увы, не приходится.

kit07_12 05 июля 2018 | 12:21

podwodnik: Да не сцы ты, Новичок самое гуманное боевое ОВ в мире, вон уже четверо отравились, ни одного смертельного исхода

glotov 05 июля 2018 | 12:13

Есть надежда, что после третьего-четвертого отравления Британия, наконец начнет искать внутренний источник распространения этой дряни.

komandarm____68 05 июля 2018 | 12:14

Сами просыпали - сами убирайте )

sg90 05 июля 2018 | 12:19

> но и помочь в обеспечении безопасности жителей Солсбери

Это КАК??? Вова, помоги спасти тех, которых ты еще не отравил? ))))))
Лживые английские ублюдки. Чтобы вам хоть как то готовы были помочь - нужно в первую очередь самим поделиться результатами расследования.

tks 05 июля 2018 | 12:36

Скрипалиха-портяниха. Нужно же повысераться перед "избранием" в палату чего-то там.

Наверное, экцесс исполнителя произошел. Думаю, британцами этот случай сильно поможет в расследовании дела Скрипалей.

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