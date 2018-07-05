В британском МВД не считают отравление пары из Эймсбери целенаправленным покушением

По словам замглавы ведомства Бена Уоллеса, пострадавшие никак не связаны с экс-офицером ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией.

Пара из Эймсбери – 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес – предположительно отравились веществом «Новичок», как и Скрипали, полагают в британском МВД. Вместе с тем в ведомстве отмечают, что случившееся, скорее, является последствием прежнего нападения, нежели целенаправленной атакой. Роули и Стерджес были доставлены в больницу в критическом состоянии в минувшую субботу. Их состояние за это время не изменилось. Замглавы МВД Бен Уоллес, между тем, подчеркнул, что Лондон все еще считает Россию причастной к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок». Он призвал Москву не только пояснить мотивы, но и помочь в обеспечении безопасности жителей Солсбери, где произошло первое отравление в марте этого года. Россия же, напомним, все обвинения категорически отрицает.

Тем временем племянница Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль заявила, что у нее вновь состоялся разговор со своей двоюродной сестрой Юлией. По ее словам, пострадавшая в результате отравления дочь экс-офицера ГРУ хочет вернуться в Россию, передает ТАСС