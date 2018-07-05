В британском МВД не считают отравление пары из Эймсбери целенаправленным покушением
По словам замглавы ведомства Бена Уоллеса, пострадавшие никак не связаны с экс-офицером ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией.
Пара из Эймсбери – 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес – предположительно отравились веществом «Новичок», как и Скрипали, полагают в британском МВД. Вместе с тем в ведомстве отмечают, что случившееся, скорее, является последствием прежнего нападения, нежели целенаправленной атакой. Роули и Стерджес были доставлены в больницу в критическом состоянии в минувшую субботу. Их состояние за это время не изменилось. Замглавы МВД Бен Уоллес, между тем, подчеркнул, что Лондон все еще считает Россию причастной к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок». Он призвал Москву не только пояснить мотивы, но и помочь в обеспечении безопасности жителей Солсбери, где произошло первое отравление в марте этого года. Россия же, напомним, все обвинения категорически отрицает.
Тем временем племянница Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль заявила, что у нее вновь состоялся разговор со своей двоюродной сестрой Юлией. По ее словам, пострадавшая в результате отравления дочь экс-офицера ГРУ хочет вернуться в Россию, передает ТАСС
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
danko_vobla 05 июля 2018 | 12:04
Ужас какой. А что скажет неодекватка данко1?
kit07_12 05 июля 2018 | 12:25
danko_vobla: Хайли лайкли, по любасу виноват Путин.
tom_tom 05 июля 2018 | 12:38
Истинные раша-патриоты:
агитировшая за Путина Чулпан Хаматова, получила гражданство Латвии... Гггг...
kuz_sib 05 июля 2018 | 12:07
дверная ручка пощла по рукам
sskull 05 июля 2018 | 12:07
Да тут любому " думающему" шизоиду понятно, что виноват Путин. Отвлекает россиян от поражения в 1/4 .
Шах и мат, ватаны, дело раскрыто.
physik 05 июля 2018 | 12:19
sskull: Надо же, вы сами себе обозвали "шизоидом"?
Коротко, но справедливо.
Еще бы узнать, кто такие ватаны и почему Россия проиграла хорватам? Матч, вроде бы, будет еще через два дня.
accyapa 05 июля 2018 | 12:31
"Новичок" - органофосфорное соединение. Оно быстро распадается при соприкосновении с водой"
На дверную ручку дома Скрипалей Новичёк выдавили из тюбика. Есть съёмки этого действия с камер видеонаблюдения. И естественно потом тюбик закрыли. Городок, где произошло отравление 30 июня, находится на пути к аэропорту, В этом городке отраву вышвырнули из машины. В аэропорту 4 марта этого человека засняли у стойки регистрации аэрофлота.
Через несколько месяцев пара наркоманов тюбик подобрала, чуть чуть выдавили, нюхнули, не понравилось...
Ни какого контакта с водой у Новичка не было.
Версию Мелкобриты выстраивают достаточно стройную. Прошу всех: Не надо над ней смеяться.
На днях последует ещё одна волна высылок дипломатов. И уже гарантированно то, что Терезка не разрешит королевне прибыть на ЧМ2018.
podwodnik 05 июля 2018 | 12:07
Если это действительно последствие отравление Скрипалей - то это ужас. Химическая война с необходимостью эвакуации части территории. В психозе местных жителей и в отказе посещать эти места посторонним сомневаться, увы, не приходится.
kit07_12 05 июля 2018 | 12:21
podwodnik: Да не сцы ты, Новичок самое гуманное боевое ОВ в мире, вон уже четверо отравились, ни одного смертельного исхода
glotov 05 июля 2018 | 12:13
Есть надежда, что после третьего-четвертого отравления Британия, наконец начнет искать внутренний источник распространения этой дряни.
komandarm____68 05 июля 2018 | 12:14
Сами просыпали - сами убирайте )
sg90 05 июля 2018 | 12:19
> но и помочь в обеспечении безопасности жителей Солсбери
Это КАК??? Вова, помоги спасти тех, которых ты еще не отравил? ))))))
Лживые английские ублюдки. Чтобы вам хоть как то готовы были помочь - нужно в первую очередь самим поделиться результатами расследования.
tks 05 июля 2018 | 12:36
Скрипалиха-портяниха. Нужно же повысераться перед "избранием" в палату чего-то там.
Наверное, экцесс исполнителя произошел. Думаю, британцами этот случай сильно поможет в расследовании дела Скрипалей.