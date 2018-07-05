Адвокат Манукян: Органы пытаются повысить статистику, заведя уголовное дело против матери ребенка-инвалида

Правоохранительные органы пытаются повысить процент раскрываемых дел, заведя уголовное дело против матери ребенка-инвалида Ирины Коновой, и обвиняя ее в сбыте наркотиков за продажу лекарств. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» ее адвокат Юрий Манукян.

«Конечно, это идет повышение статистики по раскрытию дел. Ведь они раскрыли по горячим следам, за считанные часы «тяжкое» преступление, «изобличили преступника», сохранили здоровье обществу. Формально получается так. Поэтому, все это мне напоминает бред, учитывая нашу «палочную» систему. В любом случае жизнь этого человека наша «палочная» система не должна порушить», — сказал он.

По словам адвоката, 19 июня оперативные сотрудники Мещанского ОВД задержали мать неизлечимо больного ребенка Ирину Коннову при продаже лекарства от эпилепсии. Также добавил он, его подзащитная не знала, что нарушает закон и «передает наркотики».

«Естественно, у нее не было умысла на получение какой-то прибыли, поскольку у нас есть вся переписка Вконтакте, которая подтверждает, что приобрела она эти лекарства за 5 тысяч рублей, а продала она их на 1750 рублей дешевле. Кроме того, Екатерина никак не пыталась скрыть свою личность, она пользовалась своим аккаунтом, который зарегистрирован на нее порядка 5 лет, и привязан к ее мобильному номеру, который зарегистрирован на нее более 15 лет», — пояснил он.

По словам Ю.Манукяна, они уже подали ходатайство в ОВД Мещанский о прекращении уголовного дела.

«Если мы не найдем поддержки и понимания с их стороны, то будем обращаться выше, вплоть до ГУ МВД по Москве, прокуратуру Москвы» – заключил адвокат.

Ранее стало известно, что прокуратура завела уголовное дело по статье о производстве и сбыте наркотических средств на мать ребенка с эпилепсией Екатерину Коннову за попытку перепродать его лекарства. Женщине грозит наказание от 4 до 8 лет лишения свободы.