Российские футболисты не получат выплат от государства за выступление на Чемпионате мира
Российские футболисты не получат выплат от государства за выступление на Чемпионате мира, — по крайней мере, так сказал «Интерфаксу» источник во властных структурах. Он отметил, что данный турнир не отличается от чемпионатов мира по другим видам спорта. Отдельная история – только Олимпиада.
Другой источник «Интерфакса» сообщил. Что выплаты ФИФА за выступления на турнире распределит Российский Футбольный союз — футболисты уже выиграли 16 миллионов долларов. Из них 8 миллионов заберет РФС.
Комментарии24
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vasyakirin 05 июля 2018 | 11:39
А футболисты не хотят за футбольные арены заплатить, ведь миллионы игроки получают благодаря этим сооружениям?
danko1 05 июля 2018 | 11:52
vasyakirin: Почему же тогда Песков мерзко и цинично эту победу сравнил с победой 1945 г. ?
Что-то не помню, чтобы о победах команд борцов и других так говорили и так праздновали.
Найдут способ оплатить и не прямо из бюджета, а из гос.корпораций.
danko_vobla 05 июля 2018 | 11:56
danko1: старуха1 а ты получишь? 1945. Мерзкая. Не превращай сайт в помойку.
huyt 05 июля 2018 | 12:25
danko_vobla: 11.80. беги в кассу, а то на обед закроется.
sskull 05 июля 2018 | 11:59
danko1: Ну может потому что футбол-спорт номер 1. Поэтому народ и празднует. В кой то веки наша сборная не опозорилась, а либералы ничего кроме говна изрыгнуть не могут. Потом удивляетесь, чейт за них никто не голосует. Ну бесит тебя победы сборной, ну помолчи, не веди себя, как дура. Неужели это так трудно?
edyatel 05 июля 2018 | 12:02
danko1: Почему только от госкорпораций?
Надо заставить заплатить и частных предпринимателей.
Они же зарабатывают свои миллионы на российской земле за счёт российских граждан.
Пусть платят.
Иначе потом пожалеют.
huyt 05 июля 2018 | 12:23
danko1: По 500 тысяч долларов(30 миллионов рублей) на одного футболиста тоже не хило.По 6 миллионов рублей за матч получается.
igorrrpadlowitchs 05 июля 2018 | 11:54
vasyakirin: всё бабло ушло на откат саудитам, египтянам и испанцам!
shpuntik63 05 июля 2018 | 12:30
igorrrpadlowitchs: Ну и часть суммы - договорится,что бы тебя в дурку определили.
igorrrpadlowitchs 05 июля 2018 | 12:51
shpuntik63: судя по всему, вы оттуда и вещаете, имея бесплатную пропуску еще с детства!
ded64 05 июля 2018 | 11:41
Рано сказали.... Играть перестанут...
igorrrpadlowitchs 05 июля 2018 | 11:57
ded64: 'играть перестанут'- а , Вы, считаете. ковыряние сборной России на поле игрой?
ancestor74 05 июля 2018 | 11:57
ded64: Главное не сообщение, главное подача...
edyatel 05 июля 2018 | 12:04
ded64: igorrrpadlowitchs: Вот и проверим насколько бескорыстны и патриотичны наши футболисты
calorad 05 июля 2018 | 11:52
Слухи о том, что громкая победа России в состязании с Испанией на ЧМ - 2018 куплена, могут быть вполне оправданными. "Газпром" внезапно стал крайне благосклонен к испанцам. О подозрительной дружбе кремлевского "Газпрома" с испанцами сообщили российские СМИ. На днях появилась информация о том, что Испания заимела себе просто невероятную скидку у монополиста "Газпром", который Кремль использует как орудие внешней политики. Испанцы уже с 1 июля 2018 года начали получать российский газ по цене в 210 долларов, что на 30 долларов дешевле, чем другие европейские страны.
Кроме того, "Газпром" еще и рекордно увеличил поставки газа в Европу до 200 миллиардов кубометров, в частности и в Испанию. Ей достанется 3,2 миллиарда кубометров, что покрывает 10% объема годового потребления страны.
shpuntik63 05 июля 2018 | 12:32
calorad: тебя вместе с igorrrpadlowitchs в одну палату в дурке определят, будете друг другу про мировой заговор рассказывать.
igorrrpadlowitchs 05 июля 2018 | 12:53
shpuntik63: вычто- то перепутали- про мировой заговор вещают ватные патриоты во главе с киселёвым и соловьёвым! Так ,что у вас компания под стать вашему уровню!
glotze7 05 июля 2018 | 11:52
Тот же источник поди сказал, что Пригожинские патрики тоже на хозрасчете?
andy66 05 июля 2018 | 11:57
"Нога Бога" работает только бесплатно! ))))))
yralez 05 июля 2018 | 11:57
А мы что получим ?
Бандитский скок на стариков.
nehoroshiy 05 июля 2018 | 12:08
yralez: "А что мы получим?"
Положительные эмоции, которые отразятся на производительности труда для пополнения бюджета страны.
dedctolet 05 июля 2018 | 12:08
Видимо дорого стоило исключить немцев и испанцев.Теперь денег нет,да и фифе нужно немного деньжат подкинуть.
Неразумное это нынче занятие,болеть за футбол.
ugiazov 05 июля 2018 | 12:15
По квартирке да по машинке получат и всё.
shpuntik63 05 июля 2018 | 12:34
ugiazov: а ты не завидуй, сам мяч по пинать ,как они не хочешь?