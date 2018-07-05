Нигерийский болельщик попросил в России политического убежища
По данным источников «Интерфакса», он обратился в российские правоохранительные органы, сообщив, что на родине ему поступают угрозы убийством за участие в антиправительственных акциях.
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По данным источников «Интерфакса», он обратился в российские правоохранительные органы, сообщив, что на родине ему поступают угрозы убийством за участие в антиправительственных акциях.
Комментарии5
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sergeev67 05 июля 2018 | 11:41
Не в той стране он убежища попросил. Если человек участвовал в антиправительственных акциях, то по российским понятиям он если не террорист, то уж экстремист наверняка.
oneoretwo 05 июля 2018 | 11:49
...зря это он... исчо не знает, что ЗДЕСЬ - это ему не ТАМ: тут, нет- нет, и бутылочку из-под шампанского могут засунуть в заднепроходное отверстие или, там, розетку подсоединить к гениталиям... и это здесь называицца охраною прав граждан... погорячился, одним словом...
paulik69 05 июля 2018 | 11:59
«Вот когда убъют — тогда и приходите.»(с)
paulik69 05 июля 2018 | 12:01
Наши нигерийские друзья везде пытаются зацепиться с одной-единственной целью — фapцовать нapкотой. Ничего другого они не умеют и уметь не желают.
oneoretwo 05 июля 2018 | 12:10
paulik69: Наши нигерийские друзья ...
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скажи мне кто твой друг и .....