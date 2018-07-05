Сегодня в Москве состоится прощание с бывшим руководителем Гостелерадио СССР Леонидом Кравченко
Траурная церемония пройдет на Троекуровском кладбище.
По просьбе семьи, фото— и видеосъемок не будет.
Леонид Кравченко скончался 2 июля на 81-м году жизни после продолжительной болезни.
Комментарии2
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pmasel 05 июля 2018 | 11:51
Антону искренние соболезнования
yralez 05 июля 2018 | 11:55
Антону .....все через это проходим, не сдавайтесь.