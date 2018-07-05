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11:31, 05 июля 2018

Сегодня в Москве состоится прощание с бывшим руководителем Гостелерадио СССР Леонидом Кравченко

Траурная церемония пройдет на Троекуровском кладбище.

По просьбе семьи, фото— и  видеосъемок не будет.

Леонид Кравченко скончался 2 июля на  81-м году жизни после продолжительной болезни.

Комментарии

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pmasel 05 июля 2018 | 11:51

Антону искренние соболезнования

yralez 05 июля 2018 | 11:55

Антону .....все через это проходим, не сдавайтесь.

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