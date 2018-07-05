Арсений Недяк: Минкомсвязи поддержало проект об исключении уголовной ответственности за репосты в интернете

Как сообщает агентство РИА новости, об этом заявил зам.директора Департамента госполитики в области СМИ ведомства Арсений Недяк.

Некоторые чиновники МВД также предлагают не считать репосты и лайки поводом для возбуждения уголовных дел.

Эта тема обсуждалась на экспертном совещании Общероссийского народного фронта. В Роскомнадзоре, в свою очередь, выступают за ускорение процесса признания материалов экстремистскими, отмечая, что их количество в интернете увеличивается из года в год.