Арсений Недяк: Минкомсвязи поддержало проект об исключении уголовной ответственности за репосты в интернете
Как сообщает агентство РИА новости, об этом заявил зам.директора Департамента госполитики в области СМИ ведомства Арсений Недяк.
Некоторые чиновники МВД также предлагают не считать репосты и лайки поводом для возбуждения уголовных дел.
Эта тема обсуждалась на экспертном совещании Общероссийского народного фронта. В Роскомнадзоре, в свою очередь, выступают за ускорение процесса признания материалов экстремистскими, отмечая, что их количество в интернете увеличивается из года в год.
Комментарии4
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sergei_tn 05 июля 2018 | 11:38
Некоторые чиновники МВД также предлагают не считать репосты и лайки поводом для возбуждения уголовных дел.
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А никто не задумывался, почему вообще придумали за это уголовную ответственность?
danko1 05 июля 2018 | 11:45
sergei_tn: "Добренькие" какие.
За репосты и лайки сажать не будут.
А тех, кто говорит правду, кто первоначально её сказал, сажать по-прежнему будут.
282 ст., как антиконституционную, вообще отменять надо.
Но её специально ввели для сохранения преступного режима.
Как похоже на то, как боролись с антифашистами в гитлеровской Германии.
danko_vobla 05 июля 2018 | 11:47
danko1: старуха1 тебя скоро за репосты на 15 лет приговорят. Расстрела. Вешайся. В маями. Бредовая. Маразматичка. Не сотрись. 282.
irinakingsize1 05 июля 2018 | 12:05
\\В Роскомнадзоре, в свою очередь, выступают за ускорение процесса признания материалов экстремистскими, отмечая, что их количество в интернете увеличивается из года в год.\\
Кто конкретно желает посадок и чем больше тем лучше? Почему фамилии не называете? Народ должен знать,кого потом благодарить