Зам. главы МВД Британии: Инцидент в Эймсбери, вероятно, связан с последствиями нападения на Скрипалей в Солсбери
Инцидент в Эймсбери, вероятно, связан с последствиями нападения на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери. Так считает зам.главы британского МВД Бен Уоллес. По его словам, двое британцев, мужчина и женщина, которые были обнаружены в бессознательном состоянии 30 июня, скорее всего, не являлись целью атаки. Ранее Скотланд-Ярд подтвердил, что о ни подверглись воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок».
Британские правоохранительные органы призвали Россию к сотрудничеству. Уоллес, в частности, попросил Москву предоставить более подробную информацию по отравлению Скрипалей.
Комментарии42
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danko_vobla 05 июля 2018 | 11:36
Вероятно, возможно, вроде. А где опущенная старуха данко1 спец по последствиям?
danko_vobla 05 июля 2018 | 11:38
danko_vobla: желаю англичанам скорее уехать домой. Что бы подумали что и этом Путин виноват. Скорейшем.
pmasel 05 июля 2018 | 11:55
Вот он настоящий "русский след". Только наши соотечественники могут так безалаберно обращаться с хорошими вещами. )))
danko_vobla 05 июля 2018 | 11:58
pmasel: ваши? Безвиз? Любишь «хорошую» вещь?
boseal 05 июля 2018 | 11:38
Вот что рассказала Юлия Скрипаль, когда пришла в сознание:
"В тот день мы с отцом сидели на скамейке в парке, наслаждаясь воздухом британской свободы. Тут наше внимание привлек мужчина, который не спеша приближался к нам с другого конца аллеи. Что-то в нем было странно: то ли надпись "ФСБ" на груди, то ли противогаз, то ли шапка-ушанка. В руках он нес баллончик, похожий на дезодорант, с надписью "Газ "Новичок". Средство ликвидации предателей Родины". Подойдя к нам, он крикнул "Путин передает тебе привет, крыса!" и брызнул из баллончика прямо в лицо моему отцу. Я и мой отец начали задыхаться, а мужчина в противогазе начал исполнять гимн Российской Федерации. Однако закончить его он так и не сумел. Из стоящей рядом машины донесся гудок и крик "Дима, скорее, у меня еще сегодня встреча с Трампом!". Мужчина в противогазе ответил: "Уже бегу, Владимир Владимирович!" и направился к машине".
johnbmw Евгений Большаков 05 июля 2018 | 11:43
boseal: расскажите в таком же стиле об отравлении Литвиненко плиииз ... Очень понравилось :-)
danko_vobla 05 июля 2018 | 11:45
johnbmw: головкА Выдави из себя ещё Пару.... слов .... плиииис .... очень Понравился!!!!! ?????
boseal 05 июля 2018 | 11:46
johnbmw: Увы, но сие творение не является моим сочинением. Бескрайние просторы всемирной "паутины" Вам в помощь - там такого добра сколько угодно).
irinakingsize1 05 июля 2018 | 12:01
boseal: Веселитесь, поцреоты ! Пока все это за поребриком. А там и вы на лавочке оказаться можете - Боливар с такой экономикой много народу не выдержит.
boseal 05 июля 2018 | 12:04
irinakingsize1: На лавочке Вы, мой друг, сможете оказаться при употреблении в больших количествах крепких алкогольных напитков, поэтому не теряйте чувства меры в ожидании крайнего вздоха бедняги Боливара).
accyapa 05 июля 2018 | 11:38
"Вероятно связан"
Наверное, этот мусор совершил буквально насилие над своим маленьким мозгом, чтобы прийти к такому парадоксальному выводу.
johnbmw Евгений Большаков 05 июля 2018 | 11:41
accyapa: вам, Очевидно, такое насилие совершить не удастся ... в виду отсутствия мозга????
danko_vobla 05 июля 2018 | 11:42
johnbmw: головка опущенная???? Очевидно, У тебя Мозга НЕТ !!!! ???? .....
mystar 05 июля 2018 | 11:38
В портон дауне где "не было новичка" маньяк украл канистру с А-234 и пользует теперь сограждан. Один раз прокатил можно и еще.
tremens_delirium 05 июля 2018 | 11:39
✄ Инцидент в Эймсбери, вероятно, связан с последствиями нападения на Сергея и Юлию Скрипаль ✄
Я думаю, что это те же самые Скрипали только после пластической операции.
Но "Новичком" их не взять, хоть в рот налей.
noxepy_7_40_ 05 июля 2018 | 11:41
tremens_delirium: Возможно вдова Литвиненко с Гольдфарбом решила подзаработать. Хайпануть, так сказать.
johnbmw Евгений Большаков 05 июля 2018 | 11:39
Если вспомнить дело Литвиненко, то там тоже дааалеко не сразу хоть что-то определённое появилась возможность сказать ... но, тем не менее!, выдвинутые сразу предположения оказались в итоге верными ...
fosst13 05 июля 2018 | 11:45
johnbmw: Верными в чём? В главных фактах: "хайлилайкли" и "мы уверены, но не скажем почему". Ничего так и не было доказано. Как и со Скрипалями, как и с несчастным Боингом, как и с ужасными медведями на ЧМ18, как и с хим. атаками в Сирии. Да и зачем. Труби себе и труби через СМИ, пипл хавает инфу, доказательства пиплу не нужны.
johnbmw Евгений Большаков 05 июля 2018 | 11:55
fosst13: если СпецОперации готовятся спецами (как в случае с Литвиненко) доказательства не добываются "на завтра" ...
mystar 05 июля 2018 | 11:59
fosst13: пипл хавает инфу
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Бритский пипл кстати не очень хавает. В коментах к статьям о новичке и России полно угара над своими политиками и сми.
physik 05 июля 2018 | 12:03
fosst13: Это что же, вина Литвиненко не была доказана? Он оставил полониевый след на всем протяжении своего передвижения по Лондону (включая самолет) а вы талдячите, что нет доказательств?
Кстати, а что за медведи на ЧМ? Я видел только на Первом, как говорили, что, якобы в западных СМИ говорилось о медведях на улицах Москвы. Вы об этом? Не могли бы вы дать более конкретную информацию: какое СМИ и когда говорило о том, что у нас по улицам бродят медведи?
noxepy_7_40_ 05 июля 2018 | 12:22
physik: "А вы докажите"!!! Поросёночек, нельзя быть таким ватником, вы чего?
physik 05 июля 2018 | 13:01
noxepy_7_40_: А, продолжаем нести бред?
Ожидаемо.
andreyoo 05 июля 2018 | 12:25
johnbmw: выдвинутые сразу предположения оказались в итоге верными
---
Ахоставьте! Вот Литвиненко точно сам виноват. Барыжил полонием и траванулся по неосторожности.
johnbmw Евгений Большаков 05 июля 2018 | 12:27
andreyoo: вам виднее ... сами его на "Барыжил полонием" брали?????
buzukin1914 05 июля 2018 | 11:42
Бен Уоллес. Ишь, мля, экстрасенс.
Пуйли лайкли, блин - последствия от скрипалей. Недоскрипели штоле? Куды дели папика с дочкой? Да и ваще - какой-то уцененный Новичок у англичайников, фигня просто - ну не фтыкает!
putin_itogy 05 июля 2018 | 11:43
Мир.
Дружба.
Жвачка!
Госдума встретила конгрессменов США стоя и аплодисментами!
Ради американцев прервали выступление аудитора Счетной палаты!
Американские конгрессмены и сенаторы посетили Госдуму, в том числе появились в зале заседаний. Дорогих гостей, принимающих санкции против России, отечественные парламентарии встретили аплодисментами..
noxepy_7_40_ 05 июля 2018 | 11:46
putin_itogy: Нормально. Всё как у людей. Это тебе не Украина, где сначала все встали перед Байденом на колени, поднесли рюмку горiлки, а потом посадили его в кресло председателя. А после банкета кинулись вылизывать за ним тарелки.
physik 05 июля 2018 | 12:08
noxepy_7_40_: Как интересно. Ссылочку, плиз.
Я вам, конечно, верю, но не настолько.
1. Что украинцы вставали на колени перед Байденом?
2. Что они за ним вылизывали тарелки?
3. В какое кресло какого председателя был посажен Байден?
Ну, страшно интересная история, жду с нетерпением ссылок и фотографий.
noxepy_7_40_ 05 июля 2018 | 12:18
physik: "А вы докажите"?
physik 05 июля 2018 | 12:25
noxepy_7_40_: Какой интересный ответ.
На просьбу дать ссылку на выданную информацию получаю А вы докажите?
Это что, я должен доказать: что вы в 11:46 (это на случай ретроградной амнезии)написали этот бред?
sergo_25_26 05 июля 2018 | 11:47
Видать люди подняли брошенный контейнер из под новичка. Его же обратно в россию не будут увозить.
pavel_svr 05 июля 2018 | 12:00
sergo_25_26:
// Видать люди подняли брошенный контейнер из под новичка. //
Ну да, а армия полицейских и уборщиков не решилась поднять. Подумали, да хрен с ним, пусть лежит... мы лучше дом снесем.
dmitry35 05 июля 2018 | 12:03
sergo_25_26: Нет, нет. Контейнер надо сдавать. Он учтённый, его человек под роспись получал, всё проведено по накладным, как положено.. Как кладовщица будет его списывать, вы подумали?
andy66 05 июля 2018 | 11:53
смысл террора именно в том, что жертвы случайны... чтобы все боялись
accyapa 05 июля 2018 | 12:00
andy66: "Смысл террора именно в том, что жертвы случайны... чтобы все боялись"
Так предатель родной ФСБшной конторы Скрипаль был оказывается случайной жертвой?
mystar 05 июля 2018 | 11:54
Бриты врут как дышат. Даже не собираются согласовывать свое вранье друг с другом.
Вил Мирзоянов: "Я думаю, что это разные [инциденты], конечно. Это вещество неустойчивое, тем более, во влажной атмосфере. "Новичок" влагонеустойчив, он разлагается за четыре месяца. Со дня отравления Скрипачей все должно было разложиться, это свежая атака" - сказал он в интервью Русской службе Би-би-си."
"После нападения на Скрипалей ученые считали, что поскольку "Новичок" - органофосфорное соединение, то оно быстро распадается при соприкосновении с водой, как и другие нервно-паралитические вещества, и многие места, где были Скрипали, обильно поливали водой. Но сейчас выяснилось, что "Новичок" - чрезвычайно чистое и стойкое вещество. Оно не реагирует на погодные условия, и может разлагаться довольно долго."
accyapa 05 июля 2018 | 12:12
mystar: "Новичок" - органофосфорное соединение, то оно быстро распадается при соприкосновении с водой"
На дверную ручку дома Скрипалей Новичёк выдавили из тюбика. Есть съёмки этого действия с камер видеонаблюдения. И естественно потом тюбик закрыли. На пути к аэропорту этот тюбик вышвырнули из машины. В аэропорту 4 марта этого человека засняли у стойки регистрации аэрофлота.
Через несколько месяцев пара наркоманов тюбик подобрала, чуть чуть выдавили понюхали...
Ни какого контакта с водой у Новичка не было.
mystar 05 июля 2018 | 12:52
accyapa: На дверную ручку дома Скрипалей Новичёк выдавили из тюбика.
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Мирзоянов утверждает что ручку Скрипалям намазали тампоном.
"Мирзаянов пояснил, что смертельной дозой "Новичка-234" можно считать всего 2 миллиграмма на человека. При этом, чтобы злоумышленник не пострадал от него сам, вещество должно наноситься на поверхность с помощью тампона."
Заврался весь запад и Вы вместе с ними. Откуда дровишки про тюбик то? Из методички госдепа?
irinakingsize1 05 июля 2018 | 11:55
\\Британские правоохранительные органы призвали Россию к сотрудничеству. Уоллес, в частности, попросил Москву предоставить более подробную информацию по отравлению Скрипалей.\\
Это опять такой специфический перевод или "Кац предлагает сдаться"?
vasya_von_smetankin 05 июля 2018 | 11:56
Духовность наследила.
dedctolet 05 июля 2018 | 12:13
Отрава видимо ещё осталась,не выбрасывать же.Решили на британцах попробовать.Как будут реагировать