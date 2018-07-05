Зам. главы МВД Британии: Инцидент в  Эймсбери, вероятно, связан с последствиями нападения на Скрипалей в Солсбери

Инцидент в Эймсбери, вероятно, связан с последствиями нападения на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери. Так считает зам.главы британского МВД Бен Уоллес. По его словам, двое британцев, мужчина и женщина, которые были обнаружены в бессознательном состоянии 30 июня, скорее всего, не являлись целью атаки. Ранее Скотланд-Ярд подтвердил, что о ни подверглись воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок».

Британские правоохранительные органы призвали Россию к сотрудничеству. Уоллес, в частности, попросил Москву предоставить более подробную информацию по отравлению Скрипалей.