Прокуратура завела уголовное дело по статье о производстве и сбыте наркотиков на мать ребенка с эпилепсией

Прокуратура завела уголовное дело по статье о производстве и сбыте наркотических средств на мать ребенка с эпилепсией Екатерину Коннову за попытку перепродать его лекарства. Женщине грозит наказание от 4 до 8 лет лишения свободы.

Похоже, что правоохранители пытаются таким образом повысить процент раскрываемых дел, — сказал «Эху Москвы» адвокат Конновой Юрий Манукян.

По словам Манукяна, они уже подали ходатайство в ОМВД Мещанский о прекращении уголовного дела.