Прокуратура завела уголовное дело по статье о производстве и сбыте наркотиков на мать ребенка с эпилепсией
Прокуратура завела уголовное дело по статье о производстве и сбыте наркотических средств на мать ребенка с эпилепсией Екатерину Коннову за попытку перепродать его лекарства. Женщине грозит наказание от 4 до 8 лет лишения свободы.
Похоже, что правоохранители пытаются таким образом повысить процент раскрываемых дел, — сказал «Эху Москвы» адвокат Конновой Юрий Манукян.
По словам Манукяна, они уже подали ходатайство в ОМВД Мещанский о прекращении уголовного дела.
Комментарии6
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ruzke_reptiloid 05 июля 2018 | 11:13
геноцид быдла в рашке обычное дело
мы для них всего лишь средство
mikhail_spb_ 05 июля 2018 | 11:18
А ребёнка с эпилепсией посадят за соучастие?
Или мать с ребёнком посадят как группировку наркодилеров?
post_v 05 июля 2018 | 11:25
mikhail_spb_:
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гражданка вторглась в "чужой бизнес" ?
alexey_x 05 июля 2018 | 11:22
Эт как с бабулей, торгующей наркотой- я ж старенькая, не сажайте меня
andreyoo 05 июля 2018 | 11:27
Я правильно понял, что для ребенка выписали наркосодержащие препараты. А мать вместо того чтоб применить их, решила перепродать?
hz6691 05 июля 2018 | 11:33
Ребенка привлекут на употребление.