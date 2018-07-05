Более 3 млрд. рублей получили от иностранных фармацевтических компаний российские врачи в 2017 году

Это посчитали в РБК, проанализировав отчеты 36 международных производителей лекарств.

Отчеты о так называемой «передаче ценностей» фармкомпании должны сдавать ежегодно. В них указывается, за какую услугу и что именно получает тот или иной врач. В тройку самых щедрых производителей за 2017 год вошли Ipsen, Takeda, Sanofi. По подсчетам РБК, в прошлом году выплаты в том или ином виде получили более 40 тысяч российских специалистов. Причем 25 из них заработали более одного миллиона рублей. Между тем, сами врачи факт такого рода сотрудничества с производителями не отрицают, но поясняют, что основная часть средств уходит на оплату перелетов и проживания, а непосредственно гонорары за лекции и консультации составляют всего несколько десятков тысяч рублей. Отмечу, что официально сотрудничество фармпроизводителей с врачами возможно только в научной сфере, например, для подготовки совместных работ и исследований. Любое другое взаимодействие в России с 2011 года запрещено законом.

РБК также отмечает, что Россия – значимый рынок для иностранных производителей. И выплаты нашим врачам сравнимы с ситуацией на европейских рынках. Между тем, данных о том, сколько платят специалистам российские компании, нет.