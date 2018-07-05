Первому заместителю главы администрации президента Сергею Кириенко присвоили звание «Героя России»

Как сообщает Коммерсант, Владимир Путин подписал закрытый указ.

Кроме того, высшее звание получили несколько сотрудников госкорпорации Росатом, которая была предыдущим местом работы Кириенко.

Источники «Коммерсанта» говорят, что на присвоение ему высшего звания повлияла его роль в развитии атомной отрасли, кроме того, президент оценил вклад Кириенко в свою избирательную кампанию.