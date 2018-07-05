Первому заместителю главы администрации президента Сергею Кириенко присвоили звание «Героя России»
Как сообщает Коммерсант, Владимир Путин подписал закрытый указ.
Кроме того, высшее звание получили несколько сотрудников госкорпорации Росатом, которая была предыдущим местом работы Кириенко.
Источники «Коммерсанта» говорят, что на присвоение ему высшего звания повлияла его роль в развитии атомной отрасли, кроме того, президент оценил вклад Кириенко в свою избирательную кампанию.
Комментарии21
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danko1 05 июля 2018 | 11:12
"Позор России" - это награда должна принадлежать Киреенко и другим холуям.
Даже звание героев России Путин дает тайно, что уже позором является.
danko_vobla 05 июля 2018 | 11:24
danko1: старушка1 героя хочешь? Маями? Даёт.
vikwlad 05 июля 2018 | 11:27
Самые презираемые людишки получают от Путина награды, должности и бабло. Трудно поверить, что когда-то Кириенко был в демократической партии "Союз правых сил". Сейчас же стал слугой диктатора.
kamen_12 05 июля 2018 | 11:27
danko1: Навальному тоже орден дали, тем же указом, тайно.
dr_botov 05 июля 2018 | 11:12
А Рохлин, помнится, сказал, чтобы засунули этого героя куда-нить подальше.
radionews 05 июля 2018 | 11:13
Если лгунам с российской телеканализации ещё в 2014-м вручили ордена за ангажированное кремлём освещение аннексии Крыма и войны на Донбассе, набрасывание на кровавую русскую бойню флёра "заботы о своих", то Кириенке сам бог велел дать тоже какую-нибудь пуговицу, по меткому выражению Наполеона Бонапарта.
mikhail_spb_ 05 июля 2018 | 11:14
За прологацию нацдилера на новый срок (а вместе с этим и народного счастья), нужно было присвоить ему сразу
Трижды Героя!
А также поощрить его деятельность и материальным вознаграждением.
sab171 05 июля 2018 | 11:27
mikhail_spb_: хирой это высшая степень признания заслуг, значит перед этим были: благодарность, грамота, маленькая премия, очередь на квартиру, путевка куда нибудь, большая премия, пару медалек с орденками (да,да так пренебрежительно- если это к киндерсюрпризам относится) и вот хирой а чтобы не подняли на смех- засекретить все нафиг, надеюсь к концу дня навкин скажет что это утка.
jetsam 05 июля 2018 | 11:15
во как....
подключил псевдоказаков с нагайками для разгона - стал героем россии...
а сахарову пришлось водородную бомбу для этого изобретать.
деградация на лицо.
только вот чего - медальки или нации?
kryimsdiiick 05 июля 2018 | 11:16
Порядочные люди с такой наградой после этого должны ее вернуть. Если уж киндерсюрприз герой России... Но у нас и Кадыров кажется герой.
eduard53 05 июля 2018 | 11:16
ИМХО, заслуги беспринципного киндер-сюрприза в любой научно-технической сфере,
в т.ч. ядерной физике и атомной промышленности - незримы ни в какой микроскоп ...
hz6691 05 июля 2018 | 11:18
Победа над совесть - это подвиг, достойный награды.
serg_eliseew 05 июля 2018 | 11:19
Ну так это не награда, а кусок металла. И случилось это после "награждения" убийцы (это моё оценочное суждение) Кадырова - "президента Чеченской "республики".
wasielna 05 июля 2018 | 11:20
Закрытый Указ! Исподтишка. Стало быть осознают "геройство".
oneoretwo 05 июля 2018 | 11:20
...банда... просто - банда...
udalennyi2 05 июля 2018 | 11:22
И что же там такого героического совершил этот Киндер?
jetsam 05 июля 2018 | 11:24
udalennyi2: это к юбилею - август 1998 - 20-летие
mitja_76 05 июля 2018 | 11:25
Ну надо же...
Премьер-министр в правительстве "алкаша-Ельцина", один из главных "либералов, поураганивших в 90-е", устроивший нам (по указке Госдепа, ессно) дефолт 98-го года, один из соучредителей национал-предательской партии "Союз Правых Сил"...
И оказался Героем России...
tks 05 июля 2018 | 11:30
Интересно, за что - секретно? Киндерсюрпризу больше подходит звание "Подлец России". Видимо, делается всё, чтобы уронить статус этой награды. Достаточно вспомнить присвоение этого звания Р.Кадырову.
gregor 05 июля 2018 | 11:31
Можно себе представить ВЕТЕРАНА ВОВ ...СОЛДАТА ВОВ ... ,который прошёл всю войну и получил медальку за взятие Будапешта , а тут Герой России Кириенко ,за выборную компанию Путина .
Страна зазеркалья ,лицемерия и невежества .
len56 05 июля 2018 | 11:32
Потеряю истинную веру –
Больно мне за наш СССР:
Отберите орден у Насеру –
Не подходит к ордену Насер!
Можно даже крыть с трибуны матом,
Раздавать подарки вкривь и вкось,
Называть Насера нашим братом, –
Но давать Героя – это брось!
Почему нет золота в стране?
Раздарили, гады, раздарили!
Лучше бы давали на войне, –
А Насеры после б нас простили.(С)
1964