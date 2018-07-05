В Кремле решили активизировать работу по пиар-сопровождению пенсионной реформы
В администрации президента уже создан неформальный штаб «по преодолению трудностей», — сообщили газете «Ведомости» несколько информированных источников.
К решению проблемы привлечены различные эксперты и пиар-технологи.
Комментарии14
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danko1 05 июля 2018 | 11:14
Какие ублюдки во власти, нагло пытающиеся пиаром лживым свои преступления оправдать.
nitsahon 05 июля 2018 | 11:18
danko1: ждите выступлений на Эхе(с др.проп.СМИ и так все ясно) лучших друзей ААВ Адм.президента о том,какая пенс.реформа у нас "правильная" и "хорошая"...
danko_vobla 05 июля 2018 | 11:21
danko1: старая маразматичка. Спец по реформам. Не запылилась.
patrikk_1 05 июля 2018 | 11:24
В Кремле решили активизировать работу по пиар-сопровождению пенсионной реформы...
Правильно, и самое лучшее пиар-сопровождение, это повышение минимального размера пенсии.
wasielna 05 июля 2018 | 11:17
Как вурдалаков не пиарь, кровавые упыри поддержку народа не получат.
testmeter 05 июля 2018 | 11:21
Все пригожинские портянки таперича будут восхвалять долголетие и здоровый образ жизни, а также любовь к труду
danko1 05 июля 2018 | 11:29
testmeter: Методичку уже раздали на ТВ и в СМИ и они одинаково говорят о том, что продление пенсионного возраста способствует увеличению активной жизни. И множество знаменитых холуёв на ЦТ об том твердят, приводя себя в пример.
Даже портянкам эту методичку выдали, судя по тому, что они уже начали несколько дней назад из неё цитатами шпарить.
danko_vobla 05 июля 2018 | 11:33
danko1: старая психопатка1. Тв СМИ. Шпарить. Опущенная.
platonnekafrin 05 июля 2018 | 11:22
Предлагаю ролик (в роли Горбатого - Трамп, остальные бандиты тоже узнаваемы: Меркель, Эрдоган, Макрон).
Путин в роли Шарапова играет Шопена (одним пальцем).
Эрдоган со знакомым ножом:
-Кхе! Эдак и я могу!
-А что же тогда сыграть ?
-"Мурку" можешь ?
Шарапов с коронной путинской слезой запевает:
"Дорогие мои старики!
Дайте, я вас сейчас расцелую.
Молодые мои старики,
Мы еще, мы еще повоюем!"
podwodnik 05 июля 2018 | 11:28
Нет у них никакого нового пиар-ресурса. Только бабло. Зомбоящик по приказу будет сам себе кастрировать рейтинг пропагандируя невозможное. А в сети, даже за деньги, дураков мало самому угандошить с трудом нажитое уважение и популярность. Западные же соцсети уже поняли как вычищать разные российские скрытые пиар-акции. Остаётся разве что крольчатник "ольгинских" троллей расплодить. Но и тут толку мало, кроме как на "Эхе" им и пастись то почти негде, а в соцсетях они смотрят и читают почти исключительно друг-друга.
kokeshi 05 июля 2018 | 11:28
Скоро создадут неформальный штаб , который будет доказывать, что самая питательная и вкусная пища это гимно.
basel812 05 июля 2018 | 11:30
Пиар-сопровождение грабежа. Оруэлл отдыхает.
pampey 05 июля 2018 | 11:30
Как бы кремль ни пиарил пенсионную реформу, она построена на лживой статистике. Реальность сейчас такова, как и несколько лет назад - мужчины не дотягивают до 60 лет. Вот это возмутительно. Я был в Израиле, и экскурсовод, говоря о том, что в Израиле очень высокая продолжительность жизни, все же сетовал на то, что пенсионный возраст увеличен. Это можно понять, по крайней мере. А нас все тоже, сталинское: неважно кто как голосует, важно кто подсчитывает...
oneoretwo 05 июля 2018 | 11:31
...по годику, стал быть, слопатыедам накинут исчо - на перманентную пиар-акцию плешивого ...