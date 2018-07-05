Зам. главы МВД Великобритании: У полиции нет данных о причастности России к инциденту в Эймсбери
У британской полиции пока нет данных о причастности России к инциденту в Эймсбери, — об этом, в частности, заявил зам.главы МВД Великобритании Бен Уоллес. По его словам, расследование продолжается.
По предварительным данным, мужчина и женщина, обнаруженные в бессознательном состоянии 30 июня близ Солсбери, пострадали от вещества «Новичок».
Шеф контртеррористического подразделения британской полиции Нил Базу пообещал, что ответственные за преступление будут найдены:
«После изучения образцов я могу подтвердить, что мужчина и женщина были подвергнуты воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок», который был определен как то же самое нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Я бы добавил, что сложное расследование покушения на Юлию и Сергея продолжается, и детективы продолжают изучать все имеющиеся доказательства. Они выясняют все возможные причины, чтобы выявить тех, кто несет ответственность за этим безрассудным и варварским преступлением. Однако я должен сказать, что мы не в состоянии сказать, что нервно-паралитическое вещество происходит из той же партии, что и вещество, воздействию которого подверглись Скрипали».
Позже сегодня в Лондоне должно состояться заседание чрезвычайного правительственного комитета, на котором будут обсуждаться последние события.
Комментарии20
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johnbmw Евгений Большаков 05 июля 2018 | 11:07
просто НОРМАЛЬНЫЕ люди привыкли иметь дело с ФАКТАМИ, какими бы "противоречивыми" они бы ни были! ... и Называть их СВОИМИ именами ... вот и всё
danko_vobla 05 июля 2018 | 11:09
johnbmw: головкА нагнутая ???? ..... а У тебя есть !!!! ????? Вот и Всё ..... ты Норманьная ?????
danko_vobla 05 июля 2018 | 11:12
johnbmw: ГоловкА а ГДЕ твоя свекровь данко1 спец данным ????? Бухая в маями (((( !!!!! .....
patrikk_1 05 июля 2018 | 11:21
У британской полиции пока нет данных о причастности России к инциденту в Эймсбери...
Пока нет, но будут.
https://www.youtube.com/watch?v=p29ksSAZtDY
noxepy_7_40_ 05 июля 2018 | 11:12
johnbmw: Эх, жалко здесь гипертекстовой размётки нет, да? А то б как шандарахнул 72 кеглем, да?
luger_max_otto 05 июля 2018 | 11:16
Ну так расследование только началось. В истории с использованием полония тоже поначалу фактов не было.
johnbmw Евгений Большаков 05 июля 2018 | 11:24
luger_max_otto: так это портянкам надо "всё и сразу" ... так бывает Только по заказу ...
danko_vobla 05 июля 2018 | 11:26
johnbmw: головкА Опущенная ????? А ТЫ Портянка !!!! ???? ....и Сразу )))); всё
glotov 05 июля 2018 | 11:18
johnbmw: Факт 1 : обвинение Британией в первом инциденте России; Факт 2 - использования в обоих инцидентах "новичка" ( непроверенный, но заявленный следователями факт). Таким образом, либо второй случай тоже связан с РФ, либо первый случай НЕ связан с РФ, а обвинение было ложным.
andreyoo 05 июля 2018 | 11:23
johnbmw: просто НОРМАЛЬНЫЕ люди привыкли иметь дело с ФАКТАМИ...
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О! Золотые слова! Аплодирую!
А чего ж ты в прошлых ветках про эту новость старательно и настойчиво топил за отвлекающий маневр гэбни? У тебя есть факты или проблемы с нормальностью?
johnbmw Евгений Большаков 05 июля 2018 | 11:27
andreyoo: Спасибо ...
потребность в Фактах, ни коим образом не отрицает выдвижения "наиболее вероятных" гипотез ... которые могут Подтвердится или Нет, собранными в ходе следствия ФАКТАМИ ...
danko_vobla 05 июля 2018 | 11:28
johnbmw: головкА
Спасибо .... ФАКТИЧЕСКИ .... или Подтвердились Гипотез .... могут ????
echo_shar 05 июля 2018 | 11:32
johnbmw:
Ага! Весьма вероятно! ))))))))
kvam 05 июля 2018 | 11:09
А чо так?
Не успели все обставить должным образом?
sskull 05 июля 2018 | 11:09
И сколько интересно получил эта путинская портянка Бен Уоллес денег из российского бюджета, что он не заметил на месте преступления журнал вечерней поверки ФСБ, балалайку и буденовку?
lion64__2 05 июля 2018 | 11:11
Как это нет доказательств? А протестное самооскопление свидомых на майдауне уже не в счёт? А гей-сборище либерастов в поддержку террориста по кличке "режиссёр" тоже мимо? Про извержение вулкана на Гавайях поди забыли? Всё это "highly likely" доказательства вины России, не так ли?
mikhail_spb_ 05 июля 2018 | 11:16
Видимо, ключевым словом здесь является "пока".
"Пока нет".
danko_vobla 05 июля 2018 | 11:18
mikhail_spb_: видимо, вероятно, возможно, пока, ритейлеру. Здесь. Нет. Тролль хокло. Опущенный. Ключевым.
lion64__2 05 июля 2018 | 11:19
mikhail_spb_: Издалека всё видно, особенно когда сидишь на поребрике на Пряжке, поедая шаверму.
azt 05 июля 2018 | 11:16
В общем клоунада с "Новичком" продолжается.