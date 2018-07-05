Зам. главы МВД Великобритании: У полиции нет данных о причастности России к инциденту в Эймсбери

У британской полиции пока нет данных о причастности России к инциденту в Эймсбери, — об этом, в частности, заявил зам.главы МВД Великобритании Бен Уоллес. По его словам, расследование продолжается.

По предварительным данным, мужчина и женщина, обнаруженные в бессознательном состоянии 30 июня близ Солсбери, пострадали от вещества «Новичок».

Шеф контртеррористического подразделения британской полиции Нил Базу пообещал, что ответственные за преступление будут найдены:

«После изучения образцов я могу подтвердить, что мужчина и женщина были подвергнуты воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок», который был определен как то же самое нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Я бы добавил, что сложное расследование покушения на Юлию и Сергея продолжается, и детективы продолжают изучать все имеющиеся доказательства. Они выясняют все возможные причины, чтобы выявить тех, кто несет ответственность за этим безрассудным и варварским преступлением. Однако я должен сказать, что мы не в состоянии сказать, что нервно-паралитическое вещество происходит из той же партии, что и вещество, воздействию которого подверглись Скрипали».

Позже сегодня в Лондоне должно состояться заседание чрезвычайного правительственного комитета, на котором будут обсуждаться последние события.