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10:35, 05 июля 2018

Российские футболисты не получат выплат от государства за выступление на  Чемпионате мира

Российские футболисты не получат выплат от государства за выступление на  Чемпионате мира, — по крайней мере, так сказал «Интерфаксу» источник во властных структурах. Он отметил, что данный турнир не отличается от  чемпионатов мира по другим видам спорта. Отдельная история – только Олимпиада.

Другой источник Интерфакса сообщил. Что выплаты ФИФА за выступления на турнире распределит Российский Футбольный союз  — футболисты уже выиграли 16 миллионов долларов. Из них 8 миллионов заберет РФС.

Комментарии

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odobryam_s 05 июля 2018 | 10:39

Верю! Как говаривал старик Нестаниславский.....

honduras_na_colime 05 июля 2018 | 10:44

На России грань между государством и негосударством уловить сложно, а зачастую и невозможно.
Традиции уже лет 500, так что вряд ли что переменится в ближайшее время.
В общем, футболистам могут выдать виолончелями или ещё как.

danko1 05 июля 2018 | 11:03

honduras_na_colime: На содержание ЕР помимо бюджета тоже платят гос. корпорации.
Какое имеет значение заплатят футболистам дополнительно Газпром,Роснефть или еще кто-то, если им потом убытки из бюджета возместят?

vladimirgornitsky 05 июля 2018 | 11:06

danko1:
Я не думаю, что платить в этом случае будут госкорпорации, получая потом возмещение. Платить будут вполне физические лица, из тех, что подарили Ролдугину пару миллиардов на покупку виолончелей. И без всякого возмещения, просто по дружбе. И чтобы доктор не пришел.

danko1 05 июля 2018 | 11:20

vladimirgornitsky: Сомневаюсь, на "свои" награбленные они благотворительностью не занимаются.
А то, что по приказу Кремля выплачивают указанные суммы- это факт.

ts 05 июля 2018 | 11:03

honduras_na_colime: Виолончелизация страны -- это наша главная скрепа.

greeg1 05 июля 2018 | 10:44

Государство щедро платит спортивным лоботрясам, но ни копейки не даст спортивным героям.
Дзюба, Акинфеев! Я бы на вашем месте залепил бутсой в лицо Колобкову и пошёл домой.

neyexo 05 июля 2018 | 10:47

Частников полно.
БМВ белые, жалко только, что триколорных не делают - может подсказать немцам?

konogen 05 июля 2018 | 11:03

neyexo: и вместо пропеллера на капот вешать шильдик "москвич"...

svetalana 05 июля 2018 | 10:48

Теперь точно проиграют хорватам.

apontiy 05 июля 2018 | 10:52

Потому что все выплаты от государства ушли на премиальные игроков команды - соперницы!

ostapbey 05 июля 2018 | 10:58

apontiy: .....оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой в сегодняшнем комментарии изданию «Гордон» заявил, что сумма возможной покупки результата матча 1/8 чемпионата мира между Россией и Испанией в €75 млн оказалась на порядок меньше, чем он мог себе представить.

«Я удивился, когда услышал, что матч Россия – Испания могли купить всего за €75 млн. Мне казалось, это должно стоить миллиарды. Но, как выяснилось, это все бизнес.

Многие коллеги из оппозиции начали меня критиковать, утверждая, что купить Испанию невозможно. Однако Испанию, их короля никто и не покупает. Деньги получили игроки и другие члены испанской сборной. Это прежде всего бизнес и только потом какие-то эмоциональные составляющие.

Процесс покупки матча очень сложный. Им занимаются специальные компании, умеющие договариваться с обеими сторонами. Безусловно, это все незаконно. Но, к сожалению, это норма для современного футбола.

Российскому режиму нужна поддержка, поэтому на покупку матча они никаких денег не пожалели бы«, – подчеркнул Боровой.

По его мнению, ФИФА не будет проверять информацию о возможной продаже этого матча

«Из-за большого риска посредники, возможно, получили в несколько раз больше денег, чем сборная Испании.
.....
Даже.....

alexey_x 05 июля 2018 | 11:15

ostapbey: А палетический ыксперт Константин Боровой не говорит почём вылетели с ЧМ другие именитые команды?

vilingrad 05 июля 2018 | 10:52

Все деньги ушли в ФИФА

(комментарий скрыт)

sg90 05 июля 2018 | 11:08

Мало того не что получат. Если Бельгии проиграют- пойдут в отпуск в зимнее время..

ivan14 05 июля 2018 | 11:11

Государство платить не будет заплатят Ролдугины наличными . А Путин попишет секретный указ о награждении господина Мудка орденом за заслуги перед отечеством степени ... В зависимости от места команды

calorad 05 июля 2018 | 11:12

Слухи о том, что громкая победа России в состязании с Испанией на ЧМ - 2018 куплена, могут быть вполне оправданными. "Газпром" внезапно стал крайне благосклонен к испанцам. О подозрительной дружбе кремлевского "Газпрома" с испанцами сообщили российские СМИ. На днях появилась информация о том, что Испания заимела себе просто невероятную скидку у монополиста "Газпром", который Кремль использует как орудие внешней политики. Испанцы уже с 1 июля 2018 года начали получать российский газ по цене в 210 долларов, что на 30 долларов дешевле, чем другие европейские страны.
Кроме того, "Газпром" еще и рекордно увеличил поставки газа в Европу до 200 миллиардов кубометров, в частности и в Испанию. Ей достанется 3,2 миллиарда кубометров, что покрывает 10% объема годового потребления страны.

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