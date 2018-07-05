Российские футболисты не получат выплат от государства за выступление на Чемпионате мира, — по крайней мере, так сказал «Интерфаксу» источник во властных структурах. Он отметил, что данный турнир не отличается от чемпионатов мира по другим видам спорта. Отдельная история – только Олимпиада.

Другой источник Интерфакса сообщил. Что выплаты ФИФА за выступления на турнире распределит Российский Футбольный союз — футболисты уже выиграли 16 миллионов долларов. Из них 8 миллионов заберет РФС.