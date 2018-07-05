Четвертый за неделю заключенный сбежал из колонии в Красноярском крае

По данным местного управления ФСИН, это осужденный за грабеж на шесть лет лишения свободы — его не обнаружили во время дневной проверки.

Начались оперативно-розыскные мероприятия. За информацию о местонахождении беглеца, в ведомстве обещают вознаграждение.