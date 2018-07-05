Четвертый за неделю заключенный сбежал из колонии в Красноярском крае
По данным местного управления ФСИН, это осужденный за грабеж на шесть лет лишения свободы — его не обнаружили во время дневной проверки.
Начались оперативно-розыскные мероприятия. За информацию о местонахождении беглеца, в ведомстве обещают вознаграждение.
Комментарии2
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gvs 05 июля 2018 | 10:49
... а старушки все падали...
(Д.Хармс) (с) )))
luger_max_otto 05 июля 2018 | 10:49
Видимо, охрана перестала быть важным занятием вертухаев...