Верховный суд Чеченской республики рассмотрит сегодня ходатайство адвоката Ильи Новикова о рассмотрении дела руководителя чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева в другом регионе. Ходатайство связано с высказываниями Рамзана Кадырова в отношении Титиева, сказал «Эху Москвы» Илья Новиков.

Предварительное заседание суда по уголовному делу о хранении наркотиков в крупном размере в отношении Оюба Титиева в Шалинском суде перенесено на 9 июля.