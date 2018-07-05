Одиннадцать человек задержаны во французском Нанте после новой волны беспорядков
Они вспыхнули после того, как в ходе проверки документов полицейский застрелил местного жителя.
Группа радикально настроенных граждан, среди которых было много несовершеннолетних, минувшим вечером поджигали машины и громили фасады зданий.
Как ожидается, сегодня в Нант приедет премьер-министр Франции Эдуард Филипп для обсуждения сложившейся ситуации.
Комментарии12
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odobryam_s 05 июля 2018 | 10:46
Свободу политическим заключенным! куда смотрят хомяки?
sinoptik2016 05 июля 2018 | 11:26
Во Франции протестующие разбивали витрины и поджигали машины - задержано 11 человек. В России протестующие спокойно стояли - задержаны сотни человек. За витрину, походу, будут стрелять на месте.
len56 05 июля 2018 | 10:48
Франция превращается в обычную муслимскую помойку...
Обратите внимание,как ЭХО боится писать правду:кто были эти "радикально настроенные граждане"....ПОЗОРИЩЕ!
olenenok_zed 05 июля 2018 | 11:04
len56: ох уж эти Рога. :) знали бы французы. как за их чистокровность переживают русские олененки :)
Франция бы вошла в состав России :)
len56 05 июля 2018 | 11:26
olenenok_zed: тебя уже заждались трипперные гурии,ослоёп!
e_jon 05 июля 2018 | 11:27
len56: ты бы понимал во что Россия превращается
andre_klimov 05 июля 2018 | 10:56
А ничего, что в ходе этой "проверки документов" пристреленый сначала пырнул ножом другого полицейского?
luger_max_otto 05 июля 2018 | 10:58
Исламским террористам и их путинским друзьям это неинтересно.
benny_point 05 июля 2018 | 11:05
andre_klimov: Вот так же наши полицейские болотной тине за их нападение на полицейских выстреливали в голову! Ну как я в точку попал господин хомяк?
sg90 05 июля 2018 | 11:26
andre_klimov:
Ну и что? Каддафи вон французам ничего плохого не сделал, даже грошей Саркози одолжил... Этих несчастных, которых разбомбили тогда, французам приютить бы да обогреть.. А они в них стреляют, понимаешь, и беженцев принимать не хотят.
benny_point 05 июля 2018 | 11:00
На требование полицейского предъявить паспорт цыплёнок ответил отказом и был уничтожен!
lion64__2 05 июля 2018 | 11:02
Лучше бы Макарон привёз для развлечения ослофилов и душманов свою старую каргу. Так оно толерантнее получится.