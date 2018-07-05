Британские врачи призывают население страны соблюдать осторожность из-за последних событий в Эймсбери
Установлено, что двое британцев, мужчина и женщина, которые были обнаружены в бессознательном состоянии некоторое время назад близ Солсбери, пострадали от применения нервно-паралитического вещества «Новичок».
Связаны ли эти события с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль, пока неизвестно. Британская полиция связь двух инцидентов не исключает.
Риск для широких слоев населения остается на низком уровне, — заявила главный врач Англии Салли Дэвис. Между тем, она не рекомендовала прикасаться к иголкам и шприцам на улицах, а всем, кто побывал в оцепленных районах Эйнсбери и Солсбери, постирать одежду.
Комментарии16
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
zik14 05 июля 2018 | 10:39
Пока все это Солсбери не перетравят, терезка не угомонится...
reyd_en 05 июля 2018 | 10:40
Мужик с приклеенной бородой в ватнике пять минут назад улетел в Москву из Хитроу. Пинкертоны из МИ 6 нашли кресло в аэропорту ещё тёплым от задницы этого мужика.
patrikk_1 05 июля 2018 | 10:49
Установлено, что двое британцев, мужчина и женщина, пострадали от применения нервно-паралитического вещества «Новичок»...
От применения "Новичка"? Они начали применять его безрецептурно? Ну, пусть пеняют на себя, Тереза Мэй не может следить за каждым британцем.
kamen_12 05 июля 2018 | 11:10
zik14: Терезка тоже человек, мечтает хряпнуть пивка, развалиться на диване и болеть за Англию. Зря вы так.
estamp 05 июля 2018 | 10:40
Между тем, она не рекомендовала прикасаться к иголкам и шприцам на улицах,...
---
Таки это бодяженная наркота.
estamp 05 июля 2018 | 10:42
Связаны ли эти события с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль, пока неизвестно. Британская полиция связь двух инцидентов не исключает.
---
Петля вокруг Мэй сжимается?
glotov 05 июля 2018 | 10:47
estamp: Да, у Мэй задача сложная. С одной стороны нужно установить истинную причину отравлений и объяснить ее гражданам, с другой - усидеть в кресле премьера. Если тупо орать об очередном российском следе, то можно профукать очередное отравление.
estamp 05 июля 2018 | 10:44
Не... точно не гэбня! Вся гэбня сейчас на Мундиале. Хорватов травят.
andy66 05 июля 2018 | 10:44
"ни в коем случае не общайтесь с русскими, даже не прикасайтесь к ним..." (С)
Вот это, я понимаю, токсичность!
boseal 05 июля 2018 | 10:45
Получается какое-то странное боевое отравляющее вещество - "наглухо" никого толком отравить не может.
Может это тот самый газ, который в свое время обсуждали контрразведчик и призывник в х/ф "ДМБ"?)
— Чтоб мне пусто было! У дежурного офицера газы!
— Поподробнее: какие газы, маркировка, производные?
— Газы — сугубо удушливые. Производные: копчёная колбаса, сыр "Волна", лимонад "Колокольчик". Срок годности истёк! Как из уборной выйдет — полчаса зайти невозможно: глаза режет!
benny_point 05 июля 2018 | 10:58
Испробовав новичка заскочила на дурачка, поскакав на дурачке заскочила на старичка и издохла.
Британии необходимо издать рекомендации гражданам пользование новичком, дурачком и старичком, а иначе вся Британия издохнет.
greeg1 05 июля 2018 | 11:00
Удобная версия перевода стрелок государственного преступления на голову серийного убийцы. Но и тут кроется слабое звено. В криминальной истории серийных убийств нет ни одного случая применения засекреченного химического оружия. Кое кому придётся попотеть.
glotov 05 июля 2018 | 11:11
greeg1: До Стивена Пэддока никто не проносил в отель 23 единицы стрелкового оружия и не убивал из него 50 человек. Работая в Портон-дауне тоже можно сойти с ума. Впрочем, версия маньяка - это только одна из версий. Из большого списка предположений версия о "запутывании следов кровавой гебней" - самая неправдоподобная ( слишком велик риск взятия с поличным). Могут попытаться списать на остатки яда от первого отравления 4х-месячной давности, но так можно прозевать очередное отравление. Придется искать истину.
viktor_lapin 05 июля 2018 | 11:07
Бойкот ЧМ провалился, Темнейший с Трампом решили пообщаться в Хельсинки. Британцы, Терезку высылайте в Россию, а не дипломатов, иначе она вас всех перетравит.
tremens_delirium 05 июля 2018 | 11:09
✄ Британские врачи призывают население страны соблюдать осторожность из-за последних событий в Эймсбери ✄
Собственно говоря, нельзя бродить по улицам гетеросексуальным парам. И вся защита.
zifirya77 05 июля 2018 | 11:18
Ночь, улица, фонарь, аптека. Парк вблизи лаборатории хим. оружия, двое на лавочке, новичек. Шерше ля маньяка из числа сотрудников с доступом, навроде той милой медсестры, что в туманном альбионе младенцев умерщляла.