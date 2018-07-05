✄  Британские врачи призывают население страны соблюдать осторожность из-за последних событий в Эймсбери  ✄

Установлено, что двое британцев, мужчина и женщина, которые были обнаружены в бессознательном состоянии некоторое время назад близ Солсбери, пострадали от применения нервно-паралитического вещества «Новичок».

Связаны ли эти события с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль, пока неизвестно. Британская полиция связь двух инцидентов не исключает.

Риск для широких слоев населения остается на низком уровне, — заявила главный врач Англии Салли Дэвис. Между тем, она не рекомендовала прикасаться к иголкам и шприцам на улицах, а всем, кто побывал в оцепленных районах Эйнсбери и Солсбери, постирать одежду.