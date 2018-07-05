Криштиану Роналду уже в ближайшую неделю может покинуть «Реал» и перейти в «Ювентус»

Испанская пресса пишет о том, что португальский нападающий ищет себе дом в Турине.

В последние годы новости о том, что Роналду вот-вот уйдет из «Реала» появляются регулярно. Но никогда прежде они не были так близки к реальности. Вот что известно. Агент Криштиану Жорже Мендеш провел спешные переговоры с президентом «Реала» Флорентино Пересом. По данным испанской AS, Мендеш озвучил Пересу просьбу Роналду продать его не более чем за 100 миллионов евро отступных. Кстати, очень скромная цена для игрока такого масштаба. Покупатель уже есть, и имя ему «Ювентус». Газета «Marca» пишет, что представители Криштиану активно ищут для нападающего дом в Турине. Есть и еще одно косвенное подтверждение готовящегося трансфера. «Ювентус» внезапно решил продать нападающего Гонсало Игуаина. Ранее трансфер аргентинца в планы туринцев не входил. Теперь же аргентинец переходит в «Челси» за 60 миллионов евро. Вырученные деньги, очевидно, пойдут на покупку Роналду.

Весной 2016-го Роналду также был близко к уходу из «Реала» и успел даже обговорить условия личного контракта с «Пари-Сен-Жермен». От переезда в Париж португальца отговорил Зинедин Зидан, который был тогда главным тренером «Реала».