Нигерийский болельщик попросил в России политического убежища
По данным источников «Интерфакса», он обратился в российские правоохранительные органы, сообщив, что на родине ему поступают угрозы убийством за участие в антиправительственных акциях.
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По данным источников «Интерфакса», он обратился в российские правоохранительные органы, сообщив, что на родине ему поступают угрозы убийством за участие в антиправительственных акциях.
Комментарии8
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yralez 05 июля 2018 | 10:09
Пад сталом......ржу, не могу.
Как в Нигерии рашТВ они смотрят ?
luger_max_otto 05 июля 2018 | 10:15
Если это автор нигерийских писем- то он найдет работу спичрайтером в нынешнем МИДе :)
seryj_wolk 05 июля 2018 | 10:22
luger_max_otto: В Финляндию или Норвегию, видимо, не пустили, поэтому население рфии внезапно скачкообразно выросло.
odobryam_s 05 июля 2018 | 10:12
У нас такого нет! Сколько хочешь - столько и участвуй в антиправительственных акциях и ничего тебе за это не будет! Наивный нигерийский парень....
isnowanaarene 05 июля 2018 | 10:20
odobryam_s: Ему у нас и без антиправительственных акций мало не покажется.
andy66 05 июля 2018 | 10:27
а он вообще в курсе что он негр? )))
calorad 05 июля 2018 | 10:39
Слухи о том, что громкая победа России в состязании с Испанией на ЧМ - 2018 куплена, могут быть вполне оправданными. "Газпром" внезапно стал крайне благосклонен к испанцам. О подозрительной дружбе кремлевского "Газпрома" с испанцами сообщили российские СМИ. На днях появилась информация о том, что Испания заимела себе просто невероятную скидку у монополиста "Газпром", который Кремль использует как орудие внешней политики. Испанцы уже с 1 июля 2018 года начали получать российский газ по цене в 210 долларов, что на 30 долларов дешевле, чем другие европейские страны.
Кроме того, "Газпром" еще и рекордно увеличил поставки газа в Европу до 200 миллиардов кубометров, в частности и в Испанию. Ей достанется 3,2 миллиарда кубометров, что покрывает 10% объема годового потребления страны.
lion64__2 05 июля 2018 | 11:05
"...А работал он в зоопарке крокодилом. Придя на место, он раздевался, вешал на гвоздик костюм, шляпу и тросточку и ложился на солнышке у бассейна. На его клетке висела табличка с надписью:
АФРИКАНСКИЙ КРОКОДИЛ ГЕНА
ВОЗРАСТ ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ
КОРМИТЬ И ГЛАДИТЬ РАЗРЕШАЕТСЯ ..."
А этот сможет работать гориллой или шимпанзе.