Всех задержанных накануне вечером сотрудников Театра.doc отпустили

Причины задержания в полиции толком объяснить не смогли,— сказала «Эху Москвы» режиссер театра Зарема Заутдинова.

В среду вечером сотрудники правоохранительных органов задержали девять сотрудников театра и одного молодого человека, который был в их компании. По словам очевидца, полицейские применяли силу.