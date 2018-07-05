Всех задержанных накануне вечером сотрудников Театра.doc отпустили
Причины задержания в полиции толком объяснить не смогли,— сказала «Эху Москвы» режиссер театра Зарема Заутдинова.
В среду вечером сотрудники правоохранительных органов задержали девять сотрудников театра и одного молодого человека, который был в их компании. По словам очевидца, полицейские применяли силу.
Комментарии5
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noxepy_7_40_ 05 июля 2018 | 10:13
Твою ж так! Вот оно, подлое коварство КГБ! Что, и поголодать никто не успел? Ну хоть на селфи в автозаке времени хватило?
benny_point 05 июля 2018 | 10:22
Бедные досовцы попали в кровавые лапы путиноидов и испытали на себе весь спектр гэбэшной власти.
Свободу пидарасам DOC)))))))))
vladimirbelarus 05 июля 2018 | 10:33
Путинские говнюки, даже смысл ареста во время ареста потеряли.
rampa 05 июля 2018 | 10:45
ну теперь полетят полицейские головы за незаконные задержания и превышения полномочий )))
sergei_tn 05 июля 2018 | 10:45
Это же незаконное задержание.
Разве тем. кто задерживал, не положена ответственность по УК ?