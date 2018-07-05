В выдаче поисковика «Яндекса» нашли приватные документы пользователей Google Docs с паролями и отчетами. Представители российской поисковой системы объяснили это особенностями настроек доступа в сервисах самого Google.

Внимание на доступность в поисковике Яндекс файлов облачного сервиса Google. Docs обратили накануне в ряде профильных телеграмм-каналов. Документы появлялись в выдаче по запросу «пароли». Не менее интересные результаты были по запросам «контракты», «взятки», «откаты». В службе безопасности отечественного интернет-сервиса заявили о том, что вышли на контакт с Google. Объяснение утечке было дано следующее: попадающиеся в выдаче «Яндекса» файлы изначально не были защищены настройками приватности, то есть создатели документов либо по недосмотру, либо осознанно разрешили просмотр и даже редактирование всем, у кого есть ссылка в открытой части сети. Среди попавших в выдачу на «Яндексе» — текстовые файлы и таблицы, а потенциально эти документы могут содержать конфиденциальную информацию, делиться которой захотели бы далеко не все. Справедливости ради следует отметить, что и сам Google индексирует в поиске файлы из своего облачного сервиса. Правда, если в настройках совместного доступа разрешение на просмотр предоставлено только ограниченному числу людей, проблема решается сама собой.

По состоянию на текущий момент файлы из сервиса документов Google в выдаче «Яндекса» исчезли.