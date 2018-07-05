В выдаче поисковика «Яндекса» нашли приватные документы пользователей Google Docs
В выдаче поисковика «Яндекса» нашли приватные документы пользователей Google Docs с паролями и отчетами. Представители российской поисковой системы объяснили это особенностями настроек доступа в сервисах самого Google.
Внимание на доступность в поисковике Яндекс файлов облачного сервиса Google. Docs обратили накануне в ряде профильных телеграмм-каналов. Документы появлялись в выдаче по запросу «пароли». Не менее интересные результаты были по запросам «контракты», «взятки», «откаты». В службе безопасности отечественного интернет-сервиса заявили о том, что вышли на контакт с Google. Объяснение утечке было дано следующее: попадающиеся в выдаче «Яндекса» файлы изначально не были защищены настройками приватности, то есть создатели документов либо по недосмотру, либо осознанно разрешили просмотр и даже редактирование всем, у кого есть ссылка в открытой части сети. Среди попавших в выдачу на «Яндексе» — текстовые файлы и таблицы, а потенциально эти документы могут содержать конфиденциальную информацию, делиться которой захотели бы далеко не все. Справедливости ради следует отметить, что и сам Google индексирует в поиске файлы из своего облачного сервиса. Правда, если в настройках совместного доступа разрешение на просмотр предоставлено только ограниченному числу людей, проблема решается сама собой.
По состоянию на текущий момент файлы из сервиса документов Google в выдаче «Яндекса» исчезли.
Комментарии6
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andreyoo 05 июля 2018 | 10:15
"Яндекс - найдется всё!"
brandfa 05 июля 2018 | 10:38
andreyoo: всё просто: кто-то кому-то отправил ссылку на шару google Docs, через веб-интерфейс почты Yandex. Яндекс по этой ссылке перешёл, прочитал содержимое, проиндексировал и выложил в поиск, т.к. это содержимое было открытым для всех.
pavelmistery 05 июля 2018 | 10:53
Не приватные, а публичные
sg90 05 июля 2018 | 10:31
Я когда за Трампа голосовал, тоже в Яндексе коды доступа к серверу избиркома Минесоты нашел..
x_signal 05 июля 2018 | 10:40
"По состоянию на текущий момент файлы из сервиса документов Google в выдаче «Яндекса» исчезли."
Ну и зря. Это не забота поисковика. Поисковик должен искать все, что ищется, это показатель качества его работы. А то, что какие-то буратины не осилили нормально закрыть свои доки - так это не поисковика проблемы.
hz6691 05 июля 2018 | 11:10
x_signal: Даже если кто-то забыл на улице портфель с документами, это не значит, что другие имеют право шариться в нем.