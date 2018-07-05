Контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда займется расследованием отравления в Солсбери
Контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда займется расследованием отравления дух человек недалеко от британского Солсбери. Ранее в полиции сообщили, что мужчина и женщина пострадали из-за того же вещества, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.
Британцы, обнаруженные в бессознательном состоянии 30 июня, были отравлены нервнопаралитическим веществом «Новичок». Об этом свидетельствует проведенная экспертиза, сообщили в Скотланд-Ярде. Именно это вещество применялось и в случае отравления Сергея и Юлии Скрипаль, в котором подозревают Россию. В полиции не исключают, что между двумя инцидентами есть связь – это должно выяснить масштабное расследование, в котором примет участие порядка 100 следователей.
Между тем, в Скотланд-Ярде отмечают, что об обстоятельствах отравления пока ничего неизвестно. Сообщалось, что утром 30 июня «скорую помощь» вызвали для 44-летней женщины, через несколько часов по тому же адресу помощь понадобилась 45-летнему мужчине. Изначально в полиции предположили, что причиной отравления могли стать наркотики, но позже, когда у пострадавших появились новые симптомы, образцы анализов передали в лабораторию. Сейчас мужчина и женщина по-прежнему находятся в критическом состоянии.
Инцидент с отравлением будет обсуждаться сегодня на заседании Чрезвычайного комитета британского правительства COBRA
Комментарии21
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gordy 05 июля 2018 | 10:05
Новичок - призрак Джека Потрошителя?
avp235 05 июля 2018 | 10:19
gordy:
Пострадавшие - 44-летняя Дон Стерджесс и 45-летний Чарли Роулидвух.
yralez 05 июля 2018 | 10:07
Ну что, удалось с бандитами договориться ?
Приезжайте еще, Макрон и Меркель......поболтаем.
glotov 05 июля 2018 | 10:08
Шерше ля лаборант.
davi__koloradov 05 июля 2018 | 10:09
портянками нужно было травить, рашисты, верное средство. А то новичок-шмуничок.
bono747 05 июля 2018 | 10:48
davi__koloradov: зверское и кровавое убийство Скрипалей и Бабченко не останется без ответа. Весь мир в либералами.
pyco_mypucmo 05 июля 2018 | 10:11
Похоже на отвлекающий манёвр крысы. Попытка увести следствие в сторону.
andreyoo 05 июля 2018 | 10:19
pyco_mypucmo: Хомячкам дали установку, топить за отвлекающий манёвр?
olegfst 05 июля 2018 | 10:34
pyco_mypucmo: Так и есть. Тупые, все их ходы видны всем
noxepy_7_40_ 05 июля 2018 | 10:16
Экс-министр обороны Украины назвал составителей «расстрельного списка»
Список из 47 журналистов, потенциальных жертв по делу о покушении на Аркадия Бабченко, был составлен украинскими властями, заявил бывший министр обороны страны Анатолий Гриценко в эфире телеканала NEWSONE.
«Нужно быть идиотами или считать кого-то идиотами, что кто-то сидит в ФСБ такой глупый, складывает список из 47 человек и разослал его CМСками», — рассказал Гриценко.
Этот список, по мнению бывшего министра обороны, был составлен с целью запугать журналистов и поставить их в зависимость от украинской власти. Гриценко отметил, что таким образом им хотели «закрыть рот», чтобы они меньше высказывались против Киева.
andreyoo 05 июля 2018 | 10:24
noxepy_7_40_: с целью запугать журналистов и поставить их в зависимость от украинской власти.
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И заодно намекнуть, мол следующей жертвой гэбни можешь стать ты
russky77 05 июля 2018 | 10:17
Интересно, по какому принципу выбирались жертвы? У мужика есть кот, а у тетки хомячок? Или наоборот?
alexandro_1961 05 июля 2018 | 10:24
russky77: Неважно. Главное - алиби создать. "Вот видите, мы тут ни при чем!"
andreyoo 05 июля 2018 | 10:17
"Сообщалось, что утром 30 июня «скорую помощь» вызвали для 44-летней женщины, через несколько часов по тому же адресу помощь понадобилась 45-летнему мужчине. Изначально в полиции предположили, что причиной отравления могли стать наркотики, но позже, когда у пострадавших появились новые симптомы, ...
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Вот она разгадка! Агент КГБ был в Скорой.
zik14 05 июля 2018 | 10:37
andreyoo: Предлагаю эту Скорую сжечь! Что-то с ней не так - скрипалей на ней возили, и этих...
j_partizan 05 июля 2018 | 10:22
Судя по поведению британцев в Москве отравителей надо искать спецслужбам Британии среди своих граждан.
sg90 05 июля 2018 | 10:24
Добрый совет всем жителям Солсбери (к туристам отже относится). Не бухайте на скамейках, когда ветер со стороны Портон-Дауна..
"С 1946 по 1976 год ученые из "Портон-Дауна" провели до 750 испытаний в открытом пространстве, причем многие — в британских колониях. 5 опытов было проведено в море, с применением возбудителей сибирской язвы или бубонной чумы."
Помнят ручки то!! Кстати, почему на Путина до сих пор не повесили смерть Пасечника? Он тоже жил и странно умер в Солсбери. Правда давно. 17 лет назад..
ЗЫ Лживые английские ублюдочные СМИ ждали когда хоть одного английского болельщика отпистят в России. Но те, видимо завербованные уже, пишут что в России все очень замечательно, люди дружелюбные, обстановка спокойная. Надо что то делать! В Портон-Дауне намек поняли.. Ура!, - завопили лживые английские СМИ...
victor620 05 июля 2018 | 10:29
У демшизы разрыв мозга, опять отравили и опять новичок, но почему же нет обвинений России и призыва к мировой войне, ну хотя бы дипломатов выслали по очередному кругу. Это же очевидно дело рук России, больше некому.
Шпионы отравившие Скрипалей съездили в Россию за наградами, отдохнули и вернулись к своей обыденной повседневной работе, англичан травить....
znajka 05 июля 2018 | 10:39
victor620: Виктор, ты мозахист? То что страна может организовать чемпионат по футболу не имеет никакого отношения к морали ее руководства. Так что бриты установят, откуда дровишки, а потом и обвинят.
zik14 05 июля 2018 | 10:34
На месте английских фанатов, я бы задумался - а стоит ли возвращаться в бриташку, где режим мэй и джонсона травит своих граждан "боевым нервно-паралитическим веществом". Безвредным, но все же...
radionews 05 июля 2018 | 10:53
Интересное кино.
Характер всех российских телодвижений последних лет даёт основания полагать, что автор (авторы) этих бездарных спецопераций - старик. Или группа стариков.
Не молодые это явно: заданность решений, какой-то типовичок, всегда.
И явно пользуется старыми заготовками - планировками операций.
Хиты прошлого тысячелетия. Смотрится абсурдно, тупо и безмозгло.