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10:00, 05 июля 2018

Контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда займется расследованием отравления в Солсбери

Контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда займется расследованием отравления дух человек недалеко от британского Солсбери. Ранее в полиции сообщили, что мужчина и женщина пострадали из-за того же вещества, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Британцы, обнаруженные в бессознательном состоянии 30 июня, были отравлены нервнопаралитическим веществом «Новичок». Об этом свидетельствует проведенная экспертиза, сообщили в Скотланд-Ярде. Именно это вещество применялось и в случае отравления Сергея и Юлии Скрипаль, в котором подозревают Россию. В полиции не исключают, что между двумя инцидентами есть связь – это должно выяснить масштабное расследование, в котором примет участие порядка 100 следователей.
Между тем, в Скотланд-Ярде отмечают, что об обстоятельствах отравления пока ничего неизвестно. Сообщалось, что утром 30 июня «скорую помощь» вызвали для 44-летней женщины, через несколько часов по тому же адресу помощь понадобилась 45-летнему мужчине. Изначально в полиции предположили, что причиной отравления могли стать наркотики, но позже, когда у пострадавших появились новые симптомы, образцы анализов передали в лабораторию. Сейчас мужчина и женщина по-прежнему находятся в критическом состоянии.

Инцидент с отравлением будет обсуждаться сегодня на заседании Чрезвычайного комитета британского правительства COBRA

Комментарии

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gordy 05 июля 2018 | 10:05

Новичок - призрак Джека Потрошителя?

avp235 05 июля 2018 | 10:19

gordy:
Пострадавшие - 44-летняя Дон Стерджесс и 45-летний Чарли Роулидвух.

yralez 05 июля 2018 | 10:07

Ну что, удалось с бандитами договориться ?
Приезжайте еще, Макрон и Меркель......поболтаем.

glotov 05 июля 2018 | 10:08

Шерше ля лаборант.

davi__koloradov 05 июля 2018 | 10:09

портянками нужно было травить, рашисты, верное средство. А то новичок-шмуничок.

bono747 05 июля 2018 | 10:48

davi__koloradov: зверское и кровавое убийство Скрипалей и Бабченко не останется без ответа. Весь мир в либералами.

pyco_mypucmo 05 июля 2018 | 10:11

Похоже на отвлекающий манёвр крысы. Попытка увести следствие в сторону.

andreyoo 05 июля 2018 | 10:19

pyco_mypucmo: Хомячкам дали установку, топить за отвлекающий манёвр?

olegfst 05 июля 2018 | 10:34

pyco_mypucmo: Так и есть. Тупые, все их ходы видны всем

noxepy_7_40_ 05 июля 2018 | 10:16

Экс-министр обороны Украины назвал составителей «расстрельного списка»
Список из 47 журналистов, потенциальных жертв по делу о покушении на Аркадия Бабченко, был составлен украинскими властями, заявил бывший министр обороны страны Анатолий Гриценко в эфире телеканала NEWSONE.

«Нужно быть идиотами или считать кого-то идиотами, что кто-то сидит в ФСБ такой глупый, складывает список из 47 человек и разослал его CМСками», — рассказал Гриценко.

Этот список, по мнению бывшего министра обороны, был составлен с целью запугать журналистов и поставить их в зависимость от украинской власти. Гриценко отметил, что таким образом им хотели «закрыть рот», чтобы они меньше высказывались против Киева.

andreyoo 05 июля 2018 | 10:24

noxepy_7_40_: с целью запугать журналистов и поставить их в зависимость от украинской власти.
---
И заодно намекнуть, мол следующей жертвой гэбни можешь стать ты

russky77 05 июля 2018 | 10:17

Интересно, по какому принципу выбирались жертвы? У мужика есть кот, а у тетки хомячок? Или наоборот?

alexandro_1961 05 июля 2018 | 10:24

russky77: Неважно. Главное - алиби создать. "Вот видите, мы тут ни при чем!"

andreyoo 05 июля 2018 | 10:17

"Сообщалось, что утром 30 июня «скорую помощь» вызвали для 44-летней женщины, через несколько часов по тому же адресу помощь понадобилась 45-летнему мужчине. Изначально в полиции предположили, что причиной отравления могли стать наркотики, но позже, когда у пострадавших появились новые симптомы, ...
---
Вот она разгадка! Агент КГБ был в Скорой.

zik14 05 июля 2018 | 10:37

andreyoo: Предлагаю эту Скорую сжечь! Что-то с ней не так - скрипалей на ней возили, и этих...

j_partizan 05 июля 2018 | 10:22

Судя по поведению британцев в Москве отравителей надо искать спецслужбам Британии среди своих граждан.

sg90 05 июля 2018 | 10:24

Добрый совет всем жителям Солсбери (к туристам отже относится). Не бухайте на скамейках, когда ветер со стороны Портон-Дауна..
"С 1946 по 1976 год ученые из "Портон-Дауна" провели до 750 испытаний в открытом пространстве, причем многие — в британских колониях. 5 опытов было проведено в море, с применением возбудителей сибирской язвы или бубонной чумы."
Помнят ручки то!! Кстати, почему на Путина до сих пор не повесили смерть Пасечника? Он тоже жил и странно умер в Солсбери. Правда давно. 17 лет назад..
ЗЫ Лживые английские ублюдочные СМИ ждали когда хоть одного английского болельщика отпистят в России. Но те, видимо завербованные уже, пишут что в России все очень замечательно, люди дружелюбные, обстановка спокойная. Надо что то делать! В Портон-Дауне намек поняли.. Ура!, - завопили лживые английские СМИ...

victor620 05 июля 2018 | 10:29

У демшизы разрыв мозга, опять отравили и опять новичок, но почему же нет обвинений России и призыва к мировой войне, ну хотя бы дипломатов выслали по очередному кругу. Это же очевидно дело рук России, больше некому.
Шпионы отравившие Скрипалей съездили в Россию за наградами, отдохнули и вернулись к своей обыденной повседневной работе, англичан травить....

znajka 05 июля 2018 | 10:39

victor620: Виктор, ты мозахист? То что страна может организовать чемпионат по футболу не имеет никакого отношения к морали ее руководства. Так что бриты установят, откуда дровишки, а потом и обвинят.

zik14 05 июля 2018 | 10:34

На месте английских фанатов, я бы задумался - а стоит ли возвращаться в бриташку, где режим мэй и джонсона травит своих граждан "боевым нервно-паралитическим веществом". Безвредным, но все же...

radionews 05 июля 2018 | 10:53

Интересное кино.
Характер всех российских телодвижений последних лет даёт основания полагать, что автор (авторы) этих бездарных спецопераций - старик. Или группа стариков.
Не молодые это явно: заданность решений, какой-то типовичок, всегда.

И явно пользуется старыми заготовками - планировками операций.

Хиты прошлого тысячелетия. Смотрится абсурдно, тупо и безмозгло.

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