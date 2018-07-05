Контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда займется расследованием отравления в Солсбери

Контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда займется расследованием отравления дух человек недалеко от британского Солсбери. Ранее в полиции сообщили, что мужчина и женщина пострадали из-за того же вещества, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Британцы, обнаруженные в бессознательном состоянии 30 июня, были отравлены нервнопаралитическим веществом «Новичок». Об этом свидетельствует проведенная экспертиза, сообщили в Скотланд-Ярде. Именно это вещество применялось и в случае отравления Сергея и Юлии Скрипаль, в котором подозревают Россию. В полиции не исключают, что между двумя инцидентами есть связь – это должно выяснить масштабное расследование, в котором примет участие порядка 100 следователей.

Между тем, в Скотланд-Ярде отмечают, что об обстоятельствах отравления пока ничего неизвестно. Сообщалось, что утром 30 июня «скорую помощь» вызвали для 44-летней женщины, через несколько часов по тому же адресу помощь понадобилась 45-летнему мужчине. Изначально в полиции предположили, что причиной отравления могли стать наркотики, но позже, когда у пострадавших появились новые симптомы, образцы анализов передали в лабораторию. Сейчас мужчина и женщина по-прежнему находятся в критическом состоянии.

Инцидент с отравлением будет обсуждаться сегодня на заседании Чрезвычайного комитета британского правительства COBRA