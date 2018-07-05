Более 40 тысяч российских врачей в прошлом году получили от компаний фарминдустрии более трех миллиардов рублей
К такому выводу пришли эксперты РБК. Они также составили список 20 медиков, которые получили наибольшие выплаты — на каждого из них приходится более одного миллиона рублей.
Комментарии3
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ostapbey 05 июля 2018 | 09:43
Мы, Русские друг друга не обманываем.(с)
ostapbey 05 июля 2018 | 09:47
Если разделить более трёх миллиардов рублей на более сорок тысяч врачей поровну..
То это и не подкуп, не взятка.
И сразу вспомнил фрагмент из Брата 2: "Молодой человек, мы, русские, не обманываем друг друга".
Даже...
yralez 05 июля 2018 | 10:04
Обмануть больного, украсть у бедного, посадить невиновного......это не по понятиям.
Это по законам.