Антон Силуанов: Период активности россиян после выхода на пенсию останется прежним после реформы

Период активности россиян после выхода на пенсию Останется прежним после реформы, — уверен министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, реформы в разных сферах, в том числе, в здравоохранении и образовании, позволят увеличить продолжительность жизни. Силуанов отметил, что более половины российских пенсионеров сейчас продолжают работать.