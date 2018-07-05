Антон Силуанов: Период активности россиян после выхода на пенсию останется прежним после реформы
Период активности россиян после выхода на пенсию Останется прежним после реформы, — уверен министр финансов Антон Силуанов.
По его словам, реформы в разных сферах, в том числе, в здравоохранении и образовании, позволят увеличить продолжительность жизни. Силуанов отметил, что более половины российских пенсионеров сейчас продолжают работать.
Комментарии6
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efilika 05 июля 2018 | 09:49
Работать - чтобы жить, а не существовать. Знакомый в Италии в свои 59 собирается на пенсию. Год занимался разными курсами, чтобы решить чем будет заниматься. Потому что скучно сидеть и ничего не делать. Он искал свое хобби.
odobryam_s 05 июля 2018 | 10:07
efilika: А я, например, алкоголик. И мне алкоголь заменяет вообще все! Так что посоветуйте своему знакомому итальянцу эту увлекательную форму досуга. Уверен, ему понравится! Зачем платить за какие-то там курсы, если можно спокойно эти деньги пропить?
boooben 05 июля 2018 | 10:09
"Период активности россиян после выхода на пенсию останется прежним после реформы".
Конечно, то есть нулевым.
sapiens17 05 июля 2018 | 09:56
"...реформы в разных сферах, в том числе, в здравоохранении и образовании, позволят увеличить продолжительность жизни...."
Теперь этот пургу несёт!
Провели бы реформы сначала, а то рекламируют майские распоряжения, которые не исполняют (компенсация пенсий, рабочие места...)
odobryam_s 05 июля 2018 | 10:04
Я вот не пойму только, почему эти деятели думают, что если "половина пенсионеров продолжают работать", то это повод не платить им давно заработанную пенсию?
romantik56 05 июля 2018 | 10:07
Дуркование продолжается... Дитю ясно, что продолжают работать,потому что пособие мизерное...