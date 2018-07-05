Минкомсвязи поддержало проект об исключении уголовной ответственности за репосты в интернете
Как сообщает агентство РИА новости, об этом заявил зам.директора Департамента госполитики в области СМИ ведомства Арсений Недяк.
Некоторые чиновники МВД также предлагают не считать репосты и лайки поводом для возбуждения уголовных дел.
Эта тема обсуждалась на экспертном совещании Общероссийского народного фронта. В Роскомнадзоре, в свою очередь, выступают за ускорение процесса признания материалов экстремистскими, отмечая, что их количество в интернете увеличивается из года в год.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
tks 05 июля 2018 | 09:49
Putlerismus Ordinaris Vulgaris.
amrigo 05 июля 2018 | 09:52
Увеличиваются из года в год экстремистские материалы в интернете, значит власть пора менять, разграбили страну, теперь трибунал должен быть.